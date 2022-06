iPhone 14 z asem w rękawie! Czy pokona Galaxy S22 Ultra?

Najnowsze informacje dotyczące tegorocznego flagowca od Apple sugerują, że przejdzie on sporą zmianę względem poprzednich modeli.

iPhone 12 Pro Źródło: PCWorld / Daniel Olszewski

Premiera nowego iPhone 14 będzie miała miejsce tej jesieni. Apple nie zdradziło zbyt wiele szczegółów na temat tegorocznego flagowca, ale w sieci wciąż pojawiają się kolejne przecieki dotyczące jego debiutu.

Już jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że nowy iPhone dostanie znacznie lepszą kamerę do selfie, która będzie trzy razy droższa niż obiektyw w poprzednich modelach. Według kolejnych przecieków, Apple wyposaży swojego flagowca w frontowy aparat marki LG, który będzie posiadał funkcję autofocus. Już teraz iPhone 13 jest jednym z najlepszych smartfonów do zdjęć dostępnych na rynku, a nowa kamera do selfie może sprawić, że kolejny model flagowca tylko umocni swoją pozycję w tym segmencie.

Analysis: winners of iPhone 14 front camera's upgrade to AF (auto focus) / 分析:iPhone 14前置攝像頭升級為AF (自動對焦) 的贏家 @mingchikuo https://t.co/USPnSfWFDO — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 13, 2022

Sprawdźmy jednak jak prezentuje się kamera do selfie u największego konkurenta tegorocznych premier od Apple, czyli Samsunga. Model Ultra z serii Galaxy S22 został wyposażony w przedni obiektyw o rozdzielczości 40 MP. Co więcej, kamera jest w stanie kręcić filmy w 4K, a także (podobnie jak zapowiadany iPhone) posiada funkcję autofocus.

Na portalu Dxomark - zajmującym się analizami smartfonów - Samsung Galaxy S22 Ultra otrzymał 101 punktów w testach kamery do selfie. iPhone 13 Pro Max wypadł w tym samym zestawieniu nieco gorzej, otrzymując 99 punktów.

Źródło: Dxomark.com

Być może nowa kamera do selfie w iPhonie 14 sprawi, że pokona on w tym samym teście model S22 Ultra. Na takie zestawienie będziemy musieli jednak poczekać przynajmniej do trzeciego kwartału tego roku.