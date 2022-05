iPhone 14 z nową funkcją? Mamy wrażenie, że Apple zaspało

Amerykańska marka planuje wprowadzić do swoich flagowców popularną w innych smartfonach funkcję. Niestety, nie wszystkie modele iPhone'a 14 ją otrzymają.

Źródło: Twitter.com / LetsGoDigital

Według Marka Gurmana - branżowego dziennikarza zajmującego się głównie przeciekami dotyczącymi marki Apple - firma z Cupertino wprowadzi opcję Always On Display do swoich nowych flagowców. Funkcja ma jednak pojawić się jedynie w wersjach Pro oraz Pro Max. Zmiana będzie możliwa dzięki nowemu systemowi, na którym oparte zostaną tegoroczne iPhone'y.

Apple posiada już w swoim asortymencie produkty wykorzystujące tą opcję wyświetlacza, a są nimi Apple Watch'e z serii 5. Używając AoD, użytkownicy będą mogli wyświetlać na ekranie zgaszonego iPhone'a takie informacje jak poziom baterii czy godzina.

Zobacz również:

Funkcja Always on Display nie jest niczym nowym - wręcz przeciwnie, pojawiła się w pierwszych smartfonach już lata temu. Z jednej strony cieszy mnie to, że w końcu trafi ona na iPhone'y, a z drugiej szkoda, że będą mogli z niej korzystać jedynie użytkownicy droższych wersji flagowca.