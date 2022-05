iPhone 14 z trzy razy droższą kamerą selfie od poprzednika!

Nowy flagowiec Apple dostanie znacznie mocniejszy przedni obiektyw.

iPhone 14 / Źródło: Jugomobile.com

Nadchodzącego iPhone'a 14 czeka spora zmiana. Nowy model urządzenia ma oferować znacznie mocniejszą przednią kamerę, której cena wzrosła niemal trzykrotnie względem poprzednika.

Amerykańska marka ma zmienić podejście do aparatów selfie w swoich urządzeniach i zdecydować się na zakup droższych podzespołów. W swoim najnowszym smartfonie, Apple najprawdopodobniej zdecyduje się na wykorzystanie obiektywów LG, które początkowo miały pojawić się dopiero w iPhonie 15.

Zobacz również:

Według spekulacji dotychczasowe kamery do selfie nie spełniały oczekiwań firmy z Cupertino i stąd decyzja o zmianie podzespołów na koreańskie obiektywy. Jeśli spekulacje okażą się prawdziwe, w nowym iPhonie 14 będziemy mogli zobaczyć kamerę wyposażoną w funkcję autofocus.

Od autora:

Kamery selfie w iPhone'ach wyraźnie odstają jakością od głównych obiektywów dlatego starania marki z pewnością zostaną świetnie przyjęte przez fanów. Przedni obiektyw wyposażony w opcję autofocus robi spore wrażenie i może uczynić z nowego urządzenia Apple najlepszy smartfon do selfie - choć wątpię by było to kluczowym argumentem zachęcającym do zakupu potencjalneych użytkowników.