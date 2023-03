iPhone 14 zadebiutował w nowym kolorze! Czy według Ciebie jest ładniejszy od klasycznych modeli?

Najnowszy flagowiec marki Apple zyskał nowe wykończenie.

iPhone 14 zadebiutował na rynku we wrześniu 2022 roku. Urządzenie zostało zaprezentowany w czterech wariantach, a do sprzedaży trafił:

iPhone 14 ,

, iPhone 14 Plus ,

, iPhone 14 Pro ,

, iPhone 14 Pro MAX.

Po raz pierwszy w historii różnice między podstawowymi modelami, a wariantami oznaczonymi jako Pro, były aż tak znaczące. Droższe wersje smartfony otrzymały mnóstwo usprawnień, których zabrakło w bazowych modelach, a do najważniejszych różnic należą: zastosowanie nowego procesora, lepszy aparat, funkcja Dynamic Island, opcja Always On Display oraz usunięcie notcha.

Tańsze warianty urządzenia w małym stopniu różniły się od swoich poprzedników, a największym nieporozumieniem jest zastosowanie w nich wyświetlacza, którego maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu wynosi 60 Hz. Jest to o tyle zaskakujące, że iPhone 14 oraz iPhone 14 Plus to urządzenia, które nalezą do naprawdę drogich smartfonów. Oba modele znajdują się obecnie na promocji w sklepie Media Expert, a mimo to kosztują powyżej 4900 zł.

Zobacz również:

iPhone 14 128 GB

Cena: 4931 zł (obecnie na promocji) / Link

iPhone 14 Plus 128 GB

Cena: 5595 zł (obecnie na promocji) / Link

Apple najwyraźniej zdecydowało jednak, że ma inny pomysł na to, jak zachęcić klientów do zakupu podstawowych wersji swoich flagowców. Z tego powodu na rynek wprowadzony zostanie nowy - żółty - wariant kolorystyczny.

Źródło: Apple

Jaskrawy kolor wyraźnie różni się od klasycznych modeli, które pojawiły się na rynku wraz z premierą urządzenia. Barwa będzie dostępna jedynie w przypadku bazowych modeli, a więc nowość dotyczy iPhone'a 14 oraz iPhone'a 14 Plus. Jak dotąd urządzenia dostępne były w następujących wariantach kolorystycznych:

niebieski ,

, fioletowy ,

, czerwony ,

, czarny ,

, księżycowy.

Nowa barwa z całą pewnością urozmaica portfolio marki, choć wątpię, aby stanowiła ona jeden z kluczowych czynników w próbie poprawy sprzedaży bazowych modeli flagowców Apple. iPhone 14/14 Plus w żółtym wykończeniu trafi do przedsprzedaży 10 marca. Zamówienia na urządzenie będzie można składać na oficjalnej stronie producenta.