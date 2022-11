iPhone 15 Pro MAX będzie wyraźnie różnił się od podstawowego iPhone'a 15

Podczas premiery iPhone'a 14 bardzo łatwo można było zauważyć, że modele oznaczone jako Pro są wyraźnie lepsze od podstawowych wersji smartfona. Oczywiście jest to jak najbardziej logiczne, jednak różnice między poszczególnymi wariantami iPhone'a nigdy wcześniej nie były tak duże. Modele 14 Pro oraz 14 Pro MAX otrzymały nie tylko lepszy aparat główny i nowy procesor, ale też funkcje Dynamic Island oraz Always on Display. Wiele wskazuje na to, że iPhone 15 Pro będzie powtórką tej sytuacji i również otrzyma kilka funkcji, które mocno odróżnią go podstawowych modeli urządzenia.

W zeszłym miesiącu pisaliśmy o poście branżowego analityka Ming-Chi Kuo, który zasugerował, że wersje Pro nowego flagowca Apple będą pozbawione jakichkolwiek fizycznych przycisków. Klawisze służące do odblokowania urządzenia oraz kontroli głośności mają być zastąpione przez wirtualne przyciski, które będą wibrować po naciśnięciu - w ten sposób otrzymamy symulacje fizycznego mechanizmu. Apple stosowało już podobne rozwiązanie w konstrukcji iPhone'ów 7/8/SE 2, w których podobnie zbudowany był przycisk Home Button

My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design.