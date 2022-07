iPhone 15 Pro Max zdominuje rynek smartfonów do fotografii?

Jesienią tego roku zobaczymy premierę nowych flagowców Apple oznaczonych numerem 14. Mimo to, już teraz w sieci pojawiają się spekulacji na temat przyszłorocznych urządzeń amerykańskiej firmy.

Źródłem informacji jest uznany analityk Ming-Chi Kuo, na którego twitterowym profilu często pojawiają się przecieki dotyczące branży mobilnej.

Najnowsze z nich skupiają się na iPhonie 15, a konkretniej obiektywach jakie zostaną użyte w przyszłorocznym flagowcu od Apple.

Według Kuo, Apple zdecyduje się na wyposażenie swojego smartfona w soczewkę peryskopową, ale stanie się to dopiero w 2023 roku.

Obiektyw będzie posiadał rozdzielczość 12 MP i przysłonę f2/8. Najważniejsze jest jednak poszerzenie możliwości aparatu pod kątem zoomu optycznego. iPhone 15 i iPhone 16 będą w stanie dokonać 5-cio oraz 6-cio krotnego zbliżenia optycznego.

Analityk sugeruje również, że będzie to opcja zarezerwowana jedynie dla droższych modeli flagowca Apple. Najpewniej chodzi więc o warianty oznaczone jako Pro oraz Pro Max.

Czy to wystarczy, by stać się najlepszym smartfonem do fotografii?

iPhone'y znane są ze świetnych aparatów, wspieranych przez dobrze zoptymalizowane oprogramowanie. Bezpośrednie porównania zdjęć z np. Samsungiem Galaxy S22 Ultra bardzo często wychodzą na korzyść produktu Apple.

Jeśli jednak chodzi o możliwości przybliżenia obrazu, to iPhone wypada tutaj znacznie słabiej.

Już tegoroczny flagowiec Samsunga oferuje 3 oraz 10-cio krotny zoom optyczny oraz 100-krotny zoom cyfrowy.

Dla porównania, iPhone 13 Pro posiada 3-krotne zbliżenie optyczne oraz 15-krotny zoom cyfrowy.

Jest to więc zdecydowanie pole, na którym Apple wyraźnie odstaje od konkurencyjnej firmy z Korei.