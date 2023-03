iPhone 15 Pro będzie jak Apple Watch Ultra! Urządzenia ma łączyć jedna kluczowa funkcja

Konstrukcja tegorocznych flagowców amerykańskiej marki może wyraźnie różnić się od starszych modeli popularnego producenta.

Apple Watch Ultra jest jednym z najnowszych produktów w portfolio firmy z Cupertino. Apple zaprezentowało go podczas premiery iPhone'a 14 i dla wielu użytkowników była to zdecydowanie ciekawsza nowość. Warto zauważyć, że zeszłoroczne modele oznaczone jako Pro (iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro MAX) wprowadziły wiele ważnych modyfikacji do serii, wyraźnie ją odświeżając. Jeśli jednak spojrzymy na podstawowe warianty flagowca to niestety, ale możemy się mocno rozczarować.

iPhone 14 oraz iPhone 14 Plus zostały wyposażone w ten sam procesor co zeszłoroczne modele oraz nie oferowały prawie żadnych istotnych zmian. Szalę goryczy przelały ceny produktów, które do dzisiaj przekraczają 5000 zł.

Zobacz również:

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Tegoroczny iPhone 15 ma oferować znacznie więcej nowości, co tyczy się zarówno modeli oznaczonych jako Pro, jak i podstawowych wariantów flagowca. Najważniejszą modyfikację będzie dodanie opcji Dynamic Island do wszystkich wersji urządzenia. Droższe warianty nadal jednak mają istotnie różnić się od bazowych wersji, czego powodem będzie, między innymi, unikalna konstrukcja iPhone'a 15 Pro.

Smartfon najprawdopodobniej zostanie wyposażony w przycisk funkcyjny, który fani marki mogą kojarzy z Apple Watch'a Ultra. W nomenklaturze producenta klawisz ten nazywa się Action Button, a jego działanie można programować w taki sposób, by uruchamiał określone przez użytkownika funkcje. Podobnie ma on działać w tegorocznym flagowcu - przycisk będzie mógł zostać wykorzystany do:

zmiany trybu głośności,

włączenia latarki,

włączenia ciemnego motywu systemu,

otwarcia centrum powiadomień,

uruchomienia aplikacji Shazam,

włączenia kamery.

To tylko niektóre z funkcji, a opcji z całą pewnością będzie znacznie więcej. Nowe przecieki stoją w sprzeczności z wieloma wcześniejszymi spekulacjami, które sugerowały, że iPhone 15 Pro zostanie pozbawiony jakichkolwiek fizycznych klawiszy i najprawdopodobniej otrzyma jedynie wirtualne przyciski, które będą odpowiadały delikatnymi wibracjami na interakcję z użytkownikiem. Ostateczne plany Apple poznamy dopiero w trzecim kwartale tego roku.