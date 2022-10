iPhone 15 Pro będzie miał nietypową budowę? To może być pierwszy taki smartfon

iPhone 15 najprawdopodobniej wniesie sporo zmian do serii popularnych smartfonów. Jeszcze w tym miesiącu informowaliśmy was o decyzji Unii Europejskiej, która zmusi producentów sprzętów mobilnych do stosowania USB-C w urządzeniach produkowanych od końcówki 2024 roku. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Apple zastosuje się do tych regulacji, a iPhone 15 będzie pierwszym iPhone'em bez portu lightning.

W sieci pojawiły się kolejne przecieki, które sugerują, że przyszłoroczny flagowiec otrzyma budowę pozbawioną jakichkolwiek mechanicznych przycisków. Autor spekulacji - analityk Ming-Chi Kuo - zdradził, że amerykańska firma najprawdopodobniej zastąpi je klawiszami wirtualnymi, umieszczonymi na bokach urządzenia.

My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design.