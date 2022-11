iPhone 15 Pro demonem szybkości? Nie chodzi jednak o to, co myślisz

Jak twierdzi analityk Apple, Ming-Chi Kuo, modele iPhone'a 15 Pro, które są planowane na przyszły rok, będą obsługiwać wyższe prędkości transferu przewodowego dzięki przejściu na USB-C. Podczas gdy wszystkie modele iPhone 15 będą wyposażone w porty USB-C zamiast portów Lightning, szybsze prędkości transferu będą ograniczone do modeli iPhone 15 Pro. Standardowe modele iPhone 15 będą nadal wyposażone w prędkości USB 2.0, takie same jak Lightning.

Kuo mówi, że prędkości transferu będą prawdopodobnie "znacznie poprawione" na modelach iPhone 15 Pro, z obsługą "co najmniej" USB 3.2 lub Thunderbolt 3. Wraz z tym uaktualnieniem, iPhone'y 15 Pro będą również w stanie przenieść pliki wideo i inne typy plików w szybszym tempie.

My latest survey indicates all 2H23 new iPhones will abandon Lightning and change to USB-C, but only two high-end models (15 Pro & 15 Pro Max) will support the wired high-speed transfer, and the two standard ones (15 & 15 15 Plus) still support USB 2.0 same as Lightning.