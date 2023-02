iPhone 15 Pro na pierwszych renderach! Przygotujcie się na istotne zmiany w konstrukcji flagowca

Do sieci trafiły grafiki przedstawiające potencjalny wygląd tegorocznego iPhone'a 15 Pro.

iPhone 14 Pro jest pierwszym smartfonem Apple od lat, który wprowadził istotne zmiany w wyglądzie serii. Największa modyfikacją było oczywiście odejście od charakterystycznego notcha na rzecz wcięcia w ekranie o zaokrąglonym kształcie. Przyznam, że samo rozwiązanie konstrukcyjne nie specjalnie przypadło mi do gustu, ale sposób w jaki amerykańska firma wybrnęła z potencjalnie negatywnych opinii na temat frontu smartfona jest idealnym przykładem siły marketingu. Apple zaprezentowało bowiem Dynamic Island, czyli systemowe rozszerzenie funkcjonalności wcięcia na kamerę do selfie oraz Face ID. Dzięki temu mało kto mówi o dużym oczku na przodzie telefonu, które zajmuje sporą część ekranu, a niemalże każdy wspomina o nowym, innowacyjnym rozwiązaniu amerykańskiej marki.

iPhone 15 wprowadzi Dynamic Island do wszystkich modeli flagowca. Oznacza to, że opcja będzie dostępna nie tylko w wersjach oznaczonych jako Pro, ale i tańszych wariantach urządzenia. To jednak nie koniec istotnym zmian, jakie Apple planuje na ten rok. Portal 9To5Google we współpracy z popularnym, branżowym grafikiem Ianem Zelbo stworzył rendery iPhone'a 15 Pro, które sugerują kilka istotnych modyfikacji w konstrukcji smartfona.

Największą zmianą jest obecność portu USB-C na dolnej krawędzi flagowca. Już w okolicy października 2022 roku Apple potwierdziło, że dostosuje się do nowych regulacji w Unii Europejskiej, które mają na celu zunifikowanie gniazd dostępnych w urządzeniach mobilnych. Fani iPhone'a będą więc musieli pożegnać się z portem Lightning.

Render sugeruje także nieco inne podejście do frontu smartfona, który może otrzymać bardziej zakrzywiony ekran. Takie rozwiązanie sprawi, że chwyt flagowca będzie pewniejszy, ale liczę na to, że Apple nie zdecyduje się na zbyt drastyczne zmiany w tym aspekcie. Płaskie ekrany są zdecydowanie bardziej komfortowe w użytku - choć przyznam, że w niektórych modelach (jak np. w Motoroli Edge 30 Fusion) zaokrąglenie faktycznie nie wpływa na przypadkowe naciśnięcia wyświetlacza np. krawędzią dłoni.

Premiera iPhone'a 15 oraz iPhone'a 15 Pro odbędzie się w trzecim kwartale tego roku. Jeżeli firma z Cupertino zdecyduje się na utrzymanie swojego cyklu wydawniczego, to urządzenia pojawiają się na rynku we wrześniu 2023 roku.

Zeszłoroczny iPhone 14 Pro oraz iPhone Pro MAX to świetne urządzenia, ale podstawowe modele flagowca to dla mnie całkowite rozczarowanie - smartfony są nie tylko drogie, ale i niemalże w ogóle nie różnią się od swoich poprzedników . Mam szczerą nadzieję, że w tym roku otrzymamy znacznie ciekawsze tańsze warianty smarfona (tym bardziej, że tańsze w tym przypadku nadal oznaczają kwoty rzędu około 5000 zł).