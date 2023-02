iPhone 15 dogoni Androida w ważnym szczególe. Ale znowu tylko w wersji Pro

iPhone od lat szczyci się swoją optymalizacją. Jednak nawet ona nie pozwoliła Apple dalej ignorować rosnącego zapotrzebowania na pamięć operacyjną w telefonach.

Jako że jesteśmy już w końcówce lutego, spekulacje dotyczące kolejnych modeli iPhone'a zaczynają jeszcze bardziej przyspieszać tempa. Co prawda w naszym wątku zbiorczym na temat nadchodzącego telefonu Apple zebraliśmy już wiele informacji, jednak te najciekawsze będą się pojawiać w miarę zbliżania się dnia premiery kolejnych modeli - który zapewne, jak co roku, został wyznaczony na wrzesień tego roku.

Już teraz, dzięki kolejnym przeciekom oraz raportom dotyczących zapotrzebowania na komponenty przez Apple, możemy dojść do kilku interesujących wniosków na temat nowej wersji iPhone'a. Wygląda na to, że po latach bycia mocno w tyle za producentami smartfonów z Androidem, firma z Cupertino postanowiła wyposażyć swoje telefony w konkurencyjną ilość pamięci RAM. iPhone 15 więc - przynajmniej w wersji Pro - będzie miał do swojej dyspozycji już 8 GB pamięci operacyjnej.

Dlaczego iPhone'y mają mało RAMu?

8 GB pamięci RAM to standard we flagowcach z Androidem już od dobrych kilku lat. Apple cały czas nie dotarło do tego poziomu, a mimo tego iOS znany jest z płynnego, szybkiego działania i dobrego zarządzania aplikacjami działającymi w tle. Jak w takim razie iPhone'owi udaje się to wszystko bez dużej ilości RAMu?

Chodzi oczywiście o optymalizację - Apple odpowiada za każdy element działania telefonu, może więc mieć o wiele większą kontrolę nad sposobami, w jaki iPhone korzysta z zasobów. Między innymi dzięki temu, system stworzony przez firmę lepiej radzi sobie z mniejszą ilością pamięci RAM i wykorzystuje ją bardziej efektywnie. Jako że Android jest tylko podstawką dla wielu nakładek producentów smartfonów czy też dodatkowych aplikacji, bardzo często potrzebuje on więcej pamięci operacyjnej, aby utrzymać taką samą płynność działania. Oczywiście z drugiej strony, dzięki temu zapewnia on o wiele większą wolność w dostosowywaniu systemu do siebie.

Więcej RAMu nie dla wszystkich

Jednakże według raportu zaprezentowanego przez TrendForce, większa ilość RAMu nie będzie dostępna dla wszystkich użytkowników iPhone'ów 15. W 8 GB pamięci będą wyposażone tylko wyższe modele, podczas gdy zwykły iPhone 15 (oraz zapewne wersja Plus) zostaną przy 6 GB. Przynajmniej technologia wykonania pamięci zmieni się w tych telefonach, ponieważ zamiast LPDDR4, będą one korzystały z nowszych kości LPDDR5, które już teraz znajdują się w iPhonie 14 Pro i Pro Max.