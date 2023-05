iPhone 15 i 15 Plus będą robić niesamowite zdjęcia! Otrzymają aparaty znane z modeli iPhone 14 Pro i Pro Max

Mobilna fotografia od lat rozwija się w najlepsze, a Apple wie, jak bardzo ważna jest to kwestia dla wielu osób. Użytkownicy iPhone'ów otrzymają kolejny powód, aby wymienić swój obecny smartfon na nowszy model.

Według najnowszych informacji, z którymi podzielił się Jeff Pu, analityk firmy inwestycyjnej Haitong International Securities, modele iPhone 15 i iPhone 15 Plus będą wyposażone w 48-megapikselowy obiektyw tylnej kamery. Apple po raz pierwszy wprowadził 48-megapikselowy obiektyw aparatu w modelach iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max w zeszłym roku.

Jeff Pu powiedział, że 48-megapikselowy obiektyw w tych modelach będzie wykorzystywał nowy, trójwarstwowy czujnik, który może uchwycić więcej światła dla lepszej jakości obrazu. Jednak na podstawie ostatnich kontroli łańcucha dostaw, Pu uważa, że podczas produkcji tego czujnika prawdopodobnie napotkano problemy związane z wydajnością, co może spowodować opóźnienia produkcji iPhone 15 i iPhone 15 Plus. Nie pojawiają się jednak żadne doniesienia, jakoby premiera we wrześniu miałaby się nie odbyć.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

iPhone 15 Pro i 15 Pro Max również z obiecującymi zmianami

Popularny leakster - znany na Twitterze pod pseudonimem IceUniverse - zasugerował, że iPhone 15 Pro Max zostanie wyposażony w obiektyw Sony IMX903 o rozmiarze 1/1.14-cala i rozdzielczości 48 Mpix. Smartfony marki Apple od lat są jednymi z najlepszych urządzeń do mobilnej fotografii, a w tym roku konkurencja powinna obawiać się jeszcze mocniej, ponieważ flagowiec oparty na systemie iOS nie będzie odstawał od Androidowych urządzeń pod kątem hardware'u.

Pozostałe spekulacje na temat iPhone'a 15 dotyczą kolejnych modyfikacji w obrębie zestawu obiektywów. Tegoroczny flagowiec Apple najprawdopodobniej otrzyma kamerę peryskopową, która pozwoli użytkownikom na wykonywanie zdjęć z 5-krotnym lub 6-krotnym zoomem optycznym. Na rynku znajduje się już kilka popularnych urządzeń z Androidem, oferujących podobne rozwiązanie. Pierwszym z nich jest Galaxy S23 Ultra, czyli jeden z największych konkurentów iPhone'a 14 Pro. Drugim smartfonem jest model, który mógł umknąć uwadze części fanów branży mobile, czyli Vivo X80 Pro.