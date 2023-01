iPhone 15 jednak ma czym nas zaskoczyć? To byłaby niespodziewana zmiana

Apple ostatnio potrafi nas nieźle zaskoczyć - tak bez dwóch zdań było w przypadku premiery nowych MacBooków oraz Mac'ów mini, które bez większej fanfary pojawiły się w sklepie firmy. Nowe przecieki pokazują, że nie jest to jedyne zaskoczenie, które może nas czekać w tym roku.

Według informacji zaprezentowanych przez znanego leakera Shrimp Apple Pro na Twitterze, iPhone 15 może wyglądać trochę inaczej niż się tego spodziewaliśmy. Wiele osób zakładało, że firma zostanie przy swoim designie znanym z ostatniego modelu a większość ulepszeń będzie dotyczyła raczej podzespołów czy elementów takich jak Dynamic Island. Okazuje się, że takie założenia mogły być mocno przesadzone.

Well I have the result for the display design of the iPhone 15 series.

- all iPhone 15 series will have the same display sizes as iPhone 14 series

- pro 15 will have thinner bezels with curve edges, display is still flat tho, only the bezels is curve