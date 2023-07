iPhone 15 - modele, cena, specyfikacja techniczna, ciekawostki [03.07.2023]

Jesteśmy jeszcze kilka miesięcy przed premierą kolejnych smartfonów Apple z rodziny iPhone 14, a w sieci już krążą plotki o iPhone 15. Zbieramy je w całość i przewidujemy jaki będzie iPhone na 2023 rok.

Fot. Jon Prosser & RendersbyIan

W połowie września 2022 roku Apple zaprezentowało smartfony z rodziny iPhone 14. Analitycy sugerują, że po trzech latach niewielkich aktualizacji firma z Cupertino w końcu zdecyduje się na premierę zupełnie nowego, rewolucyjnego smartfona. Mowa oczywiście o iPhone'ie 15.

W tym materiale zbieramy wszystkie informacje o kolejnej generacji flagowych modeli iPhone'a.

Fot. Jon Prosser & RendersbyIan

AKTUALIZACJA 03.07.2023

5 najważniejszych zmian, których spodziewamy się po iPhonie 15 Pro i Pro Max

iPhone 15 już we wrześniu powinien pojawić się na rynku w 4 różnych wersjach - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max. Możliwe także, że w pewnym momencie zobaczymy dodatkową wersję Ultra, która będzie jeszcze droższym, mocniejszym wariantem tego telefonu.

Trzeba przyznać, że większość oczu entuzjastów Apple skierowanych jest ku wersjom Pro - to one zawsze przynoszą najwięcej nowości i innowacji i naprawdę pokazują, na co stać firmę z Cupertino. Ze względu na to w tym artykule przyglądamy się pięciu najciekawszym zmianom, których spodziewamy się po tych telefonach. Po wszystkie przecieki warto zajrzeć z kolei do tego artykułu.

Cieńszy bezel, tytanowa ramka

Najbardziej zauważalną wizualną zmianą ma być zdecydowane zmniejszenie ramki w iPhonie 15 Pro i 15 Pro Max. Dzięki temu, przy zachowaniu takiej samej przekątnej ekranu, telefony kolejnej generacji mają być trochę mniejsze, a przez to o wiele bardziej poręczne. Warto też wspomnieć o zapowiadanej ramce z tytanu. Nie wiemy jeszcze, czy będzie to specjalna edycja iPhone'a 15 Pro/Max, czy też każdy z nich dostanie obudowę z tego metalu, ale będzie to zdecydowany skok w górę jeśli chodzi o materiały, z jakich stworzony będzie kolejny iPhone.

Fot. 9to5mac

Przycisk akcji

iPhone 15 Pro (Max) straci przycisk, który stał się symbolem iPhone'a - fizyczny przycisk wyciszenia. W przypadku wersji Pro zostanie on zastąpiony przyciskiem akcji, który będzie można zaprogramować według własnych potrzeb - w ten sposób będzie on mógł pełnić funkcję wyciszenia, ale także zdecydowanie innych rzeczy - w zależności od preferencji użytkowników.

Fot. 9to5mac

Port USB-C

Oczywiście ogromną zmianą będzie w końcu dodanie portu USB-C do następnego iPhone'a. była to wyczekiwana zmiana, która w końcu (ku radości użytkowników) została wymuszona przez Unię Europejską. Dzięki temu iPhone w końcu będzie miał wspólny standard ładowania z innymi współczesnymi telefonami.

Zoom peryskopowy

iPhone 15 Pro oraz Pro Max mają dostać o wiele mocniejszy obiektyw zoom. Wymieni on zwykłe przybliżenie 2x na obiektyw o przybliżeniu 5x, który dodatkowo zostanie ustawiony peryskopowo. Dzięki temu następne telefony Apple będą mogły robić zdecydowanie dalsze zbliżenia nie tracąc przy tym na jakości zdjęć.

Fot. 9to5mac

Czip A17

Oczywiście ważną zmianą będzie też nowy czip A17. Zostanie on wykonany w procesie technologicznym 3nm od TSMC, co uczyni go najbardziej zaawansowanym czipem na rynku. Co ciekawe, Apple miało skupić się na podniesieniu możliwości uczenia maszynowego oraz grafiki, co ma wiązać się ze ścisła współpracą nadchodzących telefonów z Apple Vision Pro.

Fot. 9to5mac

AKTUALIZACJA 16.06.2023

iPhone 15 bez dedykowanego etui? Apple ma nowy patent

Wiele osób, tuz po zakupie telefonu, od razu wkłada go do etui, często jeszcze przednią szybkę "ozdabiając" szkłem hartowanym. Nie ma co się dziwić - smartfony wykonane są z materiałów, które łatwo uszkodzić czy porysować, więc w ramach dbałości o swój sprzęt warto o niego zadbać i go zabezpieczyć.

Jednakże co roku producenci - w tym Apple - chwalą się też nowym designem, nowymi kolorami itd., które chwilę po zakupie giną pod etui, a widzimy je tylko w momentach wymiany opakowania na nowszą wersją - no i przy sprzedaży telefonu po latach użytkowania. Apple chce tego uniknąć i sprawić, żebyśmy przestali korzystać z etui.

Nowy patent, odnaleziony przez publikację Patently Apple, ma w tym pomóc. Jest to zupełnie nowy sposób na wykonanie materiału obudowy smartfona, który miałby być praktycznie w 100% odporny na zarysowania. Taka odporność, według Apple, ma zachęcić użytkowników do zaprzestania wkładania nowych, pięknych iPhone'ów do etui i korzystania z nich "nago".

Odporność tę firma z Cupertino chce osiągnąć przez wkomponowanie w metal lub szkło specjalnych drobinek, których odporność na rysy jest zdecydowanie większa niż dwóch pozostałych materiałów. Byłyby to kryształy rozlokowane w co około 100 mikronów, dzięki którym cała powierzchnia miałaby uzyskać zdecydowanie większą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Jednakże od razu pojawia się pytanie, czy to właśnie rysy są tym najbardziej problematycznym elementem, który sprawia, ze telefony noszone są w etui. Co prawda na ekranie to właśnie one są problematyczne, jednak tutaj sprawę załatwia wykorzystywane przez wiele osób szkło hartowane naklejane na szybę. Etui spełnia raczej inną funkcję - ochrony telefonu przed upadkiem.

Warto tu zaznaczyć, że w nowym patencie nie ma informacji na temat zwiększonej odporności na upadki, więc wygląda na to, ze ten najbardziej palący problem wcale nie został przez Apple rozwiązany. Do tego czasu nawet specjalna powłoka antyrysowa nie wpłynie raczej znacząco na liczbę osób korzystających z telefonów w etui.

AKTUALIZACJA 02.06.2023

iPhone 15 Pro niczym odgrzewany kotlet? Na nowości będziemy musieli czekać kolejny rok

W dzisiejszym liście do akcjonariuszy dostawca Apple, Cirrus Logic, pozornie potwierdził, że modele iPhone 15 Pro nie będą już wyposażone w półprzewodnikowe przyciski.

To powiedziawszy, wśród możliwości HPMS, o których rozmawialiśmy, nowy produkt, który wspomnieliśmy w poprzednich listach dla akcjonariuszy jako planowany do wprowadzenia tej jesieni, nie jest już spodziewany, aby wejść na rynek zgodnie z planem. Ponieważ w tej chwili mamy ograniczoną widoczność przyszłych planów naszego klienta dotyczących tego produktu, usuwamy przychody związane z tym komponentem z naszego wewnętrznego modelu.

HPMS odnosi się do wysokowydajnych, mieszanych układów scalonych Cirrus Logic, które obejmują sterowniki haptyczne dla Taptic Engine w iPhone'ach. W liście do akcjonariuszy w listopadzie ubiegłego roku, firma z siedzibą w Teksasie powiedziała, że kontynuowała "zaangażowanie ze strategicznym klientem" i spodziewała się "wprowadzić nowy komponent HPMS na rynek w smartfonach w przyszłym roku." Apple jest największym klientem Cirrus Logic i odpowiadał za 79% jej przychodów w roku fiskalnym 2022.

W dzisiejszej wiadomości dla inwestorów analitycy Barclays, Blayne Curtis i Tom O'Malley, powiedzieli, że wspomniane komentarze Cirrus Logic prawdopodobnie odnoszą się do przycisków półprzewodnikowych. Analityk Apple Ming-Chi Kuo początkowo powiedział modele iPhone 15 Pro byłyby wyposażone w dwa dodatkowe Taptic Engines, które zapewniają haptyczne sprzężenie zwrotne, gdy przyciski półprzewodnikowe zostałby naciśnięte, a Cirrus Logic prawdopodobnie dostarczyłby powiązanych komponentów.

W zeszłym miesiącu, Kuo powiedział, że modele iPhone 15 Pro nie będą już mieć przycisków półprzewodnikowych z powodu "nierozwiązanych problemów technicznych przed masową produkcją." Oczekuje teraz, że urządzenia te mają tradycyjne przyciski, jak wszystkie poprzednie modele. Plotki sugerują, że przełącznik Ring/Silent nadal zostanie zastąpiony przyciskiem, jak wcześniej twierdzono, a ten przycisk może być konfigurowalny, jak przycisk Action w Apple Watch Ultra.

Analityk Apple Jeff Pu uważa, że przyciski półprzewodnikowe zostaną prawdopodobnie wprowadzone dopiero do modeli iPhone 16 Pro w przyszłym roku, ale dzisiejsze komentarze Cirrus Logic sugerują, że dostawca nie ma jeszcze wiedzy o tych planach.

AKTUALIZACJA 26.05.2023

iPhone 15 może otrzymać tryb inteligentnego wyświetlacza

W 2018 roku Google zrobiło coś, co wielu osobom bardzo się spodobało. Wraz z wprowadzeniem Pixela 2, w sprzedaży pojawił się także Pixel Stand - stojak na telefon, który mógł także ładować urządzenie bezprzewodowo. Jednak na tym się nie skończyło, gdyż podczas dokowania w standzie, Google pozwolił na wykorzystanie telefonu jak inteligentnego wyświetlacza, podobnego do swojego Google Nest Hub. Dzięki temu, podczas dokowania w standzie, telefon zamieniał się w multimedialne centrum domu.

Od tego czasu funkcja ta cały czas ma się dobrze w smartfonach od Google, a wraz z nowym Pixela Standem w 2021 oraz tabletem Pixel Tablet sprzed kilku tygodni, nabierała ona tylko więcej możliwości i kolorów. Ewidentnie pomysł był bardzo dobry, gdyż teraz Apple ma zamiar go skopiować i najprawdopodobniej będzie dostępny już w nadchodzących iPhone'ach 15.

Firma z jabłuszkiem w logo znana jest ze swoich innowacji - i tych prawdziwych, i tych ściągniętych z innych źródeł i nazwanych nowościami. Wystarczy tylko wspomnieć o rewolucyjnym notchu, który już kilka lat wcześniej pojawił się w niszowych telefonach z Androidem. Wygląda na to, że ten sam los może spotkać tryb inteligentnego wyświetlacza, który wraz z iOS 17 ma trafić do najnowszych iPhone'ów podczas WWDC 2023.

Według raportu przedstawionego przez Marka Gurmana dla Bloomberga, tryb inteligentnego wyświetlacza ma być jedną ze sztandarowych funkcji w iOS 17, która trafi zarówno do telefonów Apple, jak i tabletów firmy - tu znowu łatwo zobaczyć inspirację najnowszym tabletem od Google. Co ciekawe, funkcja ta miałaby działać jedynie w pozycji horyzontalnej, podczas gdy Pixele pozwalają na dowolną pozycję dokowanego telefonu. Gurman nie wspomina niestety o dodatkowym docku w stylu Pixel Standa - jeśli więc okaże się, że będzie to funkcjonalność dostępna bez specjalnego dodatkowego urządzenia, będzie to zdecydowana przewaga nad rozwiązaniem od Google.

Gurman wspomina także o kilku innych nowościach w iOS 17, jednak nie zapowiada się to na wielką aktualizację z toną nowości. Aby dowiedzieć się więcej o najnowszym systemie Apple - wraz z jego datą premiery - zapraszamy do tego artykułu.

AKTUALIZACJA 15.05.2023

iPhone 15 i iPhone 15 Plus podobno mają mieć 48-megapikselowy aparat jak modele Pro

Według najnowszych informacji, z którymi podzielił się Jeff Pu, analityk firmy inwestycyjnej Haitong International Securities, modele iPhone 15 i iPhone 15 Plus będą wyposażone w 48-megapikselowy obiektyw tylnej kamery. Apple po raz pierwszy wprowadził 48-megapikselowy obiektyw aparatu w modelach iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max w zeszłym roku.

Jeff Pu powiedział, że 48-megapikselowy obiektyw w tych modelach będzie wykorzystywał nowy, trójwarstwowy czujnik, który może uchwycić więcej światła dla lepszej jakości obrazu. Jednak na podstawie ostatnich kontroli łańcucha dostaw, Pu uważa, że podczas produkcji tego czujnika prawdopodobnie napotkano problemy związane z wydajnością, co może spowodować opóźnienia produkcji iPhone 15 i iPhone 15 Plus. Nie pojawiają się jednak żadne doniesienia, jakoby premiera we wrześniu miałaby się nie odbyć.

iPhone 15 Pro i Pro Max nie otrzymają większych wyświetlaczy

Apple planuje wprowadzić większe wyświetlacze o przekątnej 6,3 i 6,9 cala w iPhone'ach 16 Pro i Pro Max w 2024 roku, ale zmiana rozmiaru ekranu będzie ograniczona tylko do modeli Pro. Oczekuje się, że standardowe modele iPhone'a 16 będą wyposażone w te same 6,1 i 6,7-calowe rozmiary wyświetlacza, które Apple stosował przez ostatnie kilka lat.

Informacje pochodzą od znanego analityka Rossa Younga, który często dzieli się dokładnymi spostrzeżeniami na temat planów Apple. Young powiedział w zeszłym tygodniu, że modele Pro będą miały większe rozmiary wyświetlaczy, lecz będą wyłączne dla modeli Pro i nie pojawią się w bardziej przystępnych cenowo iPhone'ach 16 i 16 Plus.

Według Younga, 6,3 i 6,9-calowe rozmiary wyświetlaczy są zaokrąglone. Więcej informacji na ten temat mamy uzyskać podczas konferencji Display Week, która odbędzie się w Los Angeles już 23 maja 2023 roku.

Planowane większe rozmiary wyświetlaczy dla iPhone'a 16 Pro i Pro Max będą największymi ekranami, które Apple wprowadzi do tej pory. Obecne iPhone 14 Pro i Pro Max mają wyświetlacze o rozmiarach 6,1 i 6,7 cala, które są również rozmiarami oczekiwanymi dla tegorocznych iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. Zmiana rozmiaru wyświetlacza sugeruje, że iPhone 16 Pro i Pro Max mogą potencjalnie otrzymać nową konstrukcję, zmniejszenie ramek ekranu lub oba.

AKTUALIZACJA 05.05.2023

Dostawca Apple pozornie potwierdza rezygnację z przycisków półprzewodnikowych w iPhone 15 Pro

W dzisiejszym liście do akcjonariuszy dostawca Apple, Cirrus Logic, pozornie potwierdził, że modele iPhone 15 Pro nie będą już wyposażone w półprzewodnikowe przyciski.

To powiedziawszy, wśród możliwości HPMS, o których rozmawialiśmy, nowy produkt, który wspomnieliśmy w poprzednich listach dla akcjonariuszy jako planowany do wprowadzenia tej jesieni, nie jest już spodziewany, aby wejść na rynek zgodnie z planem. Ponieważ w tej chwili mamy ograniczoną widoczność przyszłych planów naszego klienta dotyczących tego produktu, usuwamy przychody związane z tym komponentem z naszego wewnętrznego modelu.

HPMS odnosi się do wysokowydajnych, mieszanych układów scalonych Cirrus Logic, które obejmują sterowniki haptyczne dla Taptic Engine w iPhone'ach. W liście do akcjonariuszy w listopadzie ubiegłego roku, firma z siedzibą w Teksasie powiedziała, że kontynuowała "zaangażowanie ze strategicznym klientem" i spodziewała się "wprowadzić nowy komponent HPMS na rynek w smartfonach w przyszłym roku." Apple jest największym klientem Cirrus Logic i odpowiadał za 79% jej przychodów w roku fiskalnym 2022.

W dzisiejszej wiadomości dla inwestorów analitycy Barclays, Blayne Curtis i Tom O'Malley, powiedzieli, że wspomniane komentarze Cirrus Logic prawdopodobnie odnoszą się do przycisków półprzewodnikowych. Analityk Apple Ming-Chi Kuo początkowo powiedział modele iPhone 15 Pro byłyby wyposażone w dwa dodatkowe Taptic Engines, które zapewniają haptyczne sprzężenie zwrotne, gdy przyciski półprzewodnikowe zostałby naciśnięte, a Cirrus Logic prawdopodobnie dostarczyłby powiązanych komponentów.

W zeszłym miesiącu, Kuo powiedział, że modele iPhone 15 Pro nie będą już mieć przycisków półprzewodnikowych z powodu "nierozwiązanych problemów technicznych przed masową produkcją." Oczekuje teraz, że urządzenia te mają tradycyjne przyciski, jak wszystkie poprzednie modele. Plotki sugerują, że przełącznik Ring/Silent nadal zostanie zastąpiony przyciskiem, jak wcześniej twierdzono, a ten przycisk może być konfigurowalny, jak przycisk Action w Apple Watch Ultra.

Analityk Apple Jeff Pu uważa, że przyciski półprzewodnikowe zostaną prawdopodobnie wprowadzone dopiero do modeli iPhone 16 Pro w przyszłym roku, ale dzisiejsze komentarze Cirrus Logic sugerują, że dostawca nie ma jeszcze wiedzy o tych planach.

AKTUALIZACJA 27.04.2023

Unikalna konstrukcja iPhone'a 15 Pro potwierdza się na kolejnych przeciekach

iPhone 15 pojawi się na rynku w trzecim kwartale tego roku, a jeśli amerykańska marka nie wprowadzi większych zmian do swojego cyklu wydawniczego, to nowego flagowca powinniśmy zobaczyć na początku września. Wśród zaprezentowanych modeli najprawdopodobniej zobaczymy 4 warianty smartfona, do których będą należeć:

iPhone 15 ,

, iPhone 15 Plus ,

, iPhone 15 Pro ,

, iPhone 15 Pro MAX (niektóre źródła sugerują nazwę ultra).

Najciekawsze zmiany trafią w tym roku (podobnie z resztą jak w przypadku poprzedniej edycji urządzenia) do droższych modeli urządzenia. Jedna z istotnych modyfikacji ma dotyczyć samej konstrukcji iPhone'a 15 Pro, w którym przycisk do zmiany profilu głośności zostanie zastąpiony programowalnym klawiszem funkcyjnym. Podobne rozwiązanie możecie kojarzyć z Apple Watcha Ultra lub modelu ThinkPhone od Motoroli.

Portal 9to5mac dotarł do renderów nowego flagowca amerykańskiej marki, na których można zauważyć zmianę w projekcie urządzenia. Modyfikacja jest jeszcze lepiej widoczna na poniższej grafice, ponieważ autor zestawił na niej wygląd klawisza w iPhonie 15 Pro (po lewej stronie), z tym który możecie kojarzysz z zeszłorocznego iPhone'a 14 Pro (po prawej stronie).

Nie jest to oczywiście jedyna nowość, jaką Apple zamierza wprowadzić do swoich topowych smartfonów. Modele oznaczone jako "Pro" najprawdopodobniej otrzymają także zupełnie nowy obiektyw Sony IMX903 o rozmiarze 1/1.14-cala i rozdzielczości 48 Mpix, a także aparat peryskopowy. Początkowo w sieci pojawiały się również informacje, które sugerowały, że najdroższe wersje urządzenia będą wyposażone w konstrukcję pozbawioną jakichkolwiek przycisków, ale - w wyniku pojawienia się kolejnych wiadomości na temat smartfona - tę część spekulacji możemy odrzucić jako nietrafione.

Fot. Jon Prosser & RendersbyIan

AKTUALIZACJA 26.04.2023

iPhone 15 Pro MAX z kolejnymi obiecującymi zmianami

iPhone 15 Pro MAX ma pojawić się na rynku w trzecim kwartale tego roku, a konkretniej we wrześniu. Urządzenie, podobnie jak miało to miejsce w przypadku jego poprzednich edycji, będzie dostępne w kilku wariantach, a więc oprócz najwyższego modelu Pro MAX (lub Ultra) zobaczymy także iPhone'a 15, iPhone'a 15 Plus oraz iPhone'a 15 Pro.

Jedną z najistotniejszych zmian w tegorocznej odsłonie flagowca, o której wiemy już od kilku miesięcy, ma być obecność funkcji Dynamic Island we wszystkich wersjach smartfona. Nie zmienia to jednak podejścia Apple do chęci wyraźnego odróżnienia droższych modeli od bazowych wariantów urządzenia, a więc najważniejsze modyfikacje trafią jedynie do topowego modelu.

Popularny leakster - znany na Twitterze pod pseudonimem IceUniverse - zasugerował, że iPhone 15 Pro MAX zostanie wyposażony w obiektyw Sony IMX903 o rozmiarze 1/1.14-cala i rozdzielczości 48 Mpix. Smartfony marki Apple od lat są jednymi z najlepszych urządzeń do mobilnej fotografii, a w tym roku konkurencja powinna obawiać się jeszcze mocniej, ponieważ flagowiec oparty na systemie iOS nie będzie odstawał od Androidowych urządzeń pod kątem hardware'u.

Pozostałe spekulacje na temat iPhone'a 15 dotyczą kolejnych modyfikacji w obrębie zestawu obiektywów. Tegoroczny flagowiec Apple najprawdopodobniej otrzyma kamerę peryskopową, która pozwoli użytkownikom na wykonywanie zdjęć z 5-krotnym lub 6-krotnym zoomem optycznym. Na rynku znajduje się już kilka popularnych urządzeń z Androidem, oferujących podobne rozwiązanie. Pierwszym z nich jest Galaxy S23 Ultra, czyli jeden z największych konkurentów iPhone'a 14 Pro. Drugim smartfonem jest model, który mógł umknąć uwadze części fanów branży mobile, czyli Vivo X80 Pro.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

AKTUALIZACJA 13.04.2023

iPhone 15 Pro pozbawiony intrygującej funkcji

iPhone 15 Pro zostanie zaprezentowany w trzecim kwartale tego roku, ale już teraz w sieci pojawia się coraz więcej informacji na jego temat. Jeden z popularnych branżowych analityków - Ming-Chi Kuo - sugerował w swoim zeszłorocznym wpisie, że nowe flagowce Apple doczekają się sporej przemiany w zakresie konstrukcji. Urządzenia miały zostać pozbawione fizycznych przycisków, a zamiast nich użytkownicy mieli korzystać z wirtualnych klawiszy, które reagują na interakcję delikatnymi wibracjami.

Trzeba przyznać, że gdyby plan amerykańskiej marki doszedł do skutku, to iPhone 15 Pro byłby niezwykle unikalnym smartfonem z funkcją, której trudno szukać u topowych konkurentów. Okazuje się jednak, że zmiana najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowana, co spowodowane jest technicznymi problemami przy projektowaniu urządzenia.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Źródłem informacji jest ponownie Ming-Chi Kuo, który w swojej nowej publikacji sugeruje, że planowane modyfikacje mogłyby negatywnie wpłynąć na proces produkcji flagowca. Do premiery iPhone'a 15 Pro nadal pozostało kilka miesięcy, a więc finalny design urządzenia może ulec w tym czasie wielu zmianom.

Kilka tygodni temu w sieci pojawiła się również intrygująca informacja, sugerująca, że smartfon zostanie wyposażony w nowy przycisk funkcyjny - znany fanom branży z zegarka Apple Watch Ultra. Klawisz miałby umożliwiać dość szeroki zakres funkcji, uruchamianych po jego naciśnięciu. Więcej na temat potencjalnej nowości możecie przeczytać w moim tekście, który poświęciłem w całości przytaczanym przeciekom.

AKTUALIZACJA 12.04.2023

iPhone 15 Pro może zachwycić jednym istotnym ulepszeniem

iPhone 15 zadebiutuje najprawdopodobniej w trzecim kwartale tego roku. Jeżeli amerykańska marka zdecyduje się na utrzymanie swojego cyklu wydawniczego, to flagowiec zostanie zaprezentowany zaraz po wakacjach - we wrześniu. Zbliżający się pokaz urządzenia prowadzi naturalnie do zwiększonej liczby przecieków na jego temat, które coraz częściej pojawiają się w sieci. Najnowsza informacja dotyczy konstrukcji modelu oznaczonego numerem "15".

Smartfon ma otrzymać ultra cienkie ramki wokół ekranu, które uczynią go zdecydowanie jednym z najbardziej estetycznych telefonów na rynku. Podstawowy model zaoferuje krawędzie o podobnym rozmiarze co iPhone 14 Pro, natomiast droższa wersja będzie pod tym względem jeszcze lepsza. Autorem przecieku jest użytkownik IceUniverse, który regularnie udostępnia wiadomości dotyczące nadchodzących urządzeń z branży mobile.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Kolejne spekulacje na temat iPhone'a 15 dotyczą modyfikacji w obrębie zestawu obiektywów. Tegoroczny flagowiec Apple najprawdopodobniej otrzyma kamerę peryskopową, która pozwoli użytkownikom na wykonywanie zdjęć z 5-krotnym lub 6-krotnym zoomem optycznym. Na rynku znajduje się już kilka popularnych urządzeń z Androidem, oferujących podobne rozwiązanie.

Pierwszym z nich jest Galaxy S23 Ultra, czyli jeden z największych konkurentów iPhone'a 14 Pro. Drugim smartfonem jest model, który mógł umknąć uwadze części fanów branży mobile. Mowa o Vivo X80 Pro, czyli jednym z najciekawszych flagowców jakie nasza redakcja miała okazję testować w poprzednim roku.

AKTUALIZACJA 22.03.2023

Seria iPhone 15 z dynamiczną wyspą dla każdego

Kolejną nowością, a dla niektórych nawet zaskoczeniem, jest to, że Apple wprowadza dynamiczną wyspę do wszystkich czterech modeli iPhone'a 15 w tym roku, po tym jak w zeszłym roku funkcja ta była ekskluzywna dla modeli iPhone 14 Pro. Oznacza to, że Apple pozbędzie się wcięcia, które stosuje od iPhone'a X.

Atrapa 3D iPhone'a 15 Pro Max Fot. Alibaba.com Atrapa 3D iPhone'a 15 Fot. Alibaba.com

Plotki sugerują, że modele iPhone 15 Pro będą miały cieńsze, bardziej zakrzywione ramki niż modele iPhone 14 Pro. Te głębsze krzywizny będą jednak ograniczone do modeli iPhone 15 Pro, a modele iPhone 15 będą wyglądać jak modele iPhone 14 z bardziej płaskimi krawędziami, aluminiową ramką oraz szklanym przodem i tyłem.

Atrapa 3D iPhone'a 15 Pro Fot. Alibaba.com Atrapa 3D iPhone'a 15 Pro Max Fot. Alibaba.com

Oczekuje się również, że linia iPhone 15 Pro będzie zawierać bardziej zakrzywione szkło przednie, które lepiej znika w ramie, a także ma posiadać tytan zamiast stali nierdzewnej na obudowie.

Atrapa 3D iPhone'a 15 Fot. Alibaba.com Atrapa 3D iPhone'a 15 Pro Fot. Alibaba.com

AKTUALIZACJA 21.03.2023

Seria iPhone 15 bez fizycznych przycisków

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat tegorocznych flagowców firmy z Cupertino. Przecieki potwierdzają wcześniejsze spekulacje, o których pisałem już pod koniec 2022 roku. Wówczas jeden z popularnych analityków (Ming-Chi Kuo) sugerował, że nowy iPhone 15 Pro otrzyma konstrukcję pozbawioną jakichkolwiek fizycznych przycisków.

Potwierdzeniem tych przypuszczeń ma być materiał, który pojawił się na chińskiej wersji Tik-Toka. Autor krótkiego filmiku zamieszcza w nim rendery iPhone'a 15 Pro, na których widać obudowę bez fizycznych klawiszy (zmiana może nie dotyczyć przycisku wyciszającego w podstawowej wersji urządzenia). Zostaną one zastąpione wirtualnymi przyciskami, które będą odpowiadać wibracjami na interakcję użytkownika. Miejsce ich umieszczenie pozostaje takie samo jak w przypadku starszych wersji urządzenia. Apple stosowało już podobną technikę przy konstrukcji niektórych modeli iPhone'a (np. 7/8/SE 2) gdzie w taki właśnie sposób zaprojektowany został przycisk Home.

Źródło: ShrimpApplePro / Twitter.com

AKTUALIZACJA 20.03.2023

Etui z iPhone 14 nie będą pasować na iPhone 15

Na japońskiej stronie Mac Otakara pojawił się film, gdzie porównano rzekomo idealnych rozmiarów atrapy serii iPhone 15 z serią iPhone 14. Niestety jednak wygląda na to, że zmiany, jakich Apple ma dokonać względem wymiarów swojej następnej flagowej serii, są na tyle istotne, że etui z poprzedniej generacji nie będą pasować.

Atrapy 3D serii iPhone 15 Fot. Alibaba.com Atrapy 3D serii iPhone 15 Fot. Alibaba.com

Film ukazuje atrapy modeli iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max, które rzekomo są oparte na dokładnych schematach, jakich Apple używa do produkcji swoich smartfonów. Atrapy modeli Pro charakteryzują się zakrzywionymi krawędziami, mniejszymi ramkami i nieco większą obudową tylnej kamery, zgodnie z plotkami, jakie pojawiały się na przestrzeni ostatnich miesięcy. Co więcej, jest też port USB-C, zastępujący port Lightning we wszystkich czterech modelach.

Atrapy 3D serii iPhone 15 ukazujące złącze USB-C Fot. Alibaba.com Atrapa 3D iPhone'a 15 Fot. Alibaba.com

Zakładając, że wydruki 3D pochodzące z Alibaby są dokładne, testy Mac Otakara zdają się potwierdzać, że niewielkie zmiany w wymiarach obudowy iPhone'a 15 sprawiają, że nie są one kompatybilne z obudowami iPhone'a 14, z wyjątkiem iPhone'a 15 Plus, który pasował do obudów iPhone'a 14 Plus.

Atrapa 3D iPhone'a 15 Plus Fot. Alibaba.com Atrapa 3D iPhone'a 15 Pro Fot. Alibaba.com

AKTUALIZACJA 01.03.2023

iPhone 15 może zostać opóźniony

Opóźnienia w dostawach flagowych produktów Apple to nic nowego. Wiele osób co roku czeka na najnowsze telefony czy tablety od firmy. Nie ma co się więc dziwić, że w pierwszych tygodniach sprzedaży tych produktów może się zdarzyć, że ich dostępność jest ograniczona - nieraz musimy poczekać kilka dni, nieraz nawet trochę dłużej.

Jednakże ostatnimi laty ten trend zdecydowanie się zaostrzył. Czas oczekiwania na iPhone'a 14 Pro i Pro Max, a wcześniej na niektóre MacBooki Pro 14" i 16" mógł wynosić już nie dni lub tygodnie, ale nawet miesiące. Wiele z tych problemów było związanych ze skomplikowaną sytuacją geopolityczną, która mocno wpływa na łańcuchy dostaw i wygląda na to, że Apple cierpi na niej najmocniej.

Niestety saga tych opóźnień mogła się wcale nie skończyć - tym razem jednak powód jest zupełnie inny. Firma z Cupertino do produkcji swoich urządzeń wykorzystuje usługi wielu podwykonawców, jednym z nich jest firma Foxlink, która ma fabryki w Indiach. Niestety dzisiaj w wiadomościach pojawiły się wieści, że jedna z tych placówek stanęła w płomieniach.

BREAKING:

Massive fire incident at the Indian facility of Apple supplier Foxlink, which makes cables for iPhone. Production halted.



No casualties, but half of the building collapsed and management estimates damage to roughly 50% of machinery, a local official tells me. — Munsif Vengattil (@MunsifV) February 27, 2023

Na szczęście ogień w fabryce udało się opanować bez żadnych strat w ludziach - nikt nie został ranny lub zabity. Nie można tego samego powiedzieć o uszkodzeniach samej placówki - według pierwszych doniesień zostało uszkodzone przynajmniej 50% sprzętu oraz połowa samego budynku. Można się więc spodziewać, że ta sytuacja mocno wpłynie na możliwości produkcyjne w tej placówce.

Wygląda też na to, że Apple wyjdzie obronną ręką z tej sytuacji. Ta konkretna fabryka zajmowała się głównie produkcją kabli do ładowania. Co prawda teraz, kiedy najnowszy iPhone 15 będzie w końcu wyposażony w USB-C, jej wydajność musiała być wzmożona, to jednak nie jest to aż tak duża przeszkoda jak awaria w fabryce zajmującej się na przykład procesorami czy wyświetlaczami nadchodzących smartfonów. Możemy więc spać spokojnie i spodziewać się raczej standardowych kolejek po telefony Apple, a nie kolejnej tragedii związanej z łańcuchem dostaw.

AKTUALIZACJA 22.02.2023

iPhone 15 Pro na pierwszych renderach

iPhone 15 wprowadzi Dynamic Island do wszystkich modeli flagowca. Oznacza to, że opcja będzie dostępna nie tylko w wersjach oznaczonych jako Pro, ale i tańszych wariantach urządzenia. To jednak nie koniec istotnym zmian, jakie Apple planuje na ten rok. Portal 9To5Google we współpracy z popularnym, branżowym grafikiem Ianem Zelbo stworzył grafiki koncepcyjne iPhone'a 15 Pro, które sugerują kilka istotnych modyfikacji w konstrukcji smartfona.

Źródło: 9To5Google Źródło: 9To5Google

Największą zmianą jest obecność portu USB-C na dolnej krawędzi flagowca. Już w okolicy października 2022 roku Apple potwierdziło, że dostosuje się do nowych regulacji w Unii Europejskiej, które mają na celu zunifikowanie gniazd dostępnych w urządzeniach mobilnych. Fani iPhone'a będą więc musieli pożegnać się z portem Lightning. Grafiki sugerują także nieco inne podejście do frontu smartfona, który może otrzymać bardziej zakrzywiony ekran. Takie rozwiązanie sprawi, że chwyt flagowca będzie pewniejszy. Płaskie ekrany są zdecydowanie bardziej komfortowe w użytku.

Źródło: 9To5Google Źródło: 9To5Google

AKTUALIZACJA 23.01.2023

iPhone 15 może mieć inny wygląd niż iPhone 14

Według informacji zaprezentowanych przez znanego leakera Shrimp Apple Pro na Twitterze, iPhone 15 może wyglądać trochę inaczej niż się tego spodziewaliśmy. Wiele osób zakładało, że firma zostanie przy swoim designie znanym z ostatniego modelu a większość ulepszeń będzie dotyczyła raczej podzespołów czy elementów takich jak Dynamic Island. Okazuje się, że takie założenia mogły być mocno przesadzone.

Well I have the result for the display design of the iPhone 15 series.

- all iPhone 15 series will have the same display sizes as iPhone 14 series

- pro 15 will have thinner bezels with curve edges, display is still flat tho, only the bezels is curve — ShrimpApplePro ???? (@VNchocoTaco) January 21, 2023

iPhone 15 - zarówno Pro, jak i wersja podstawowa - mają dostać tym razem zaokrąglony bezel wokół ekranu, dzięki czemu będzie on wizualnie znacznie mniejszy. Analityk twierdzi, że sam ekran nie będzie zakrzywiony, krzywizna ma się zaczynać dopiero w miejscu, gdzie kończy się panel wyświetlacza a zaczyna "martwa strefa" samego szkła. Dzięki temu Apple uniknie denerwujących niektórych użytkowników przypadkowych naciśnięć, które nękają zakrzywione ekrany dotykowe, ale też uzyska wizualne zmniejszenie ramek.

W tym samym przecieku po raz kolejny potwierdziły się informacje dotyczące Dynamic Island i jej wprowadzenia do wszystkich czterech wariantów iPhone'a 15 - nawet tych bez dopisku Pro. Oznacza to, że jeśli potwierdzą się też wieści o braku kolejnej wersji iPhone'a SE, notch w iPhonie w końcu zniknie z katalogu firmy.

AKTUALIZACJA 11.01.2023

Linia iPhone 15 prawdopodobnie bez wersji Pro Max

Osiadł już pył po prezentacji najnowszych modeli iPhone'ów 14 i powoli możemy już myśleć o kolejnej generacji smartfonów z logo z nadgryzionym jabłkiem. Dziś w swoim newsletterze dla Bloomberga Mark Gurman, jeden z czołowych analityków zajmujących się premierami firmy, wyjawił kilka spodziewanych zmian, które dotkną urządzenia mobilne firmy w 2023 roku.

O pierwszej z tych informacji pisaliśmy już w tym artykule, jednak warto wspomnieć o jej potwierdzeniu przez Gurmana. Apple zastanawia się nad zunifikowaniem swojego nazewnictwa i doprowadzeniem iPhone'a do podobnego miejsca, w którym aktualnie jest Apple Watch. Jako że największy i najmocniejszy model ma tam przydomek Ultra, podobnie ma się stać w przypadku telefonów firmy. Ze względu na to seria Pro Max przestanie nosić tę - trzeba przyznać niezbyt zręczną - nazwę i zamieni się zapewne w iPhone'a 15 Ultra.

Czy oznacza to także jeszcze większe rozróżnienie pomiędzy iPhone'm 15 Pro oraz iPhone'm 15 Ultra? Na tę chwilę nie zanosi się na to, gdyż informacje dotyczące na przykład tytanowej ramki dotyczą obu tych rozmiarów telefonu. Oczywiście Apple może szykować jakąś niespodziankę dla przyszłych użytkowników wariantu Ultra, jednak na ten moment wydaje się to być tylko zmiana nazwy, bez dużego trzęsienia ziemi w pozycjonowaniu produktów firmy.

Drugą rewelacją, którą zapowiada Gurman, jest wprowadzenie Dynamic Island do całego katalogu produktów Apple - nie tylko wersji Pro ich telefonów. Dynamic Island, czyli po prostu wycięcie w ekranie w kształcie tabletki, które zastąpiło notch, jest dość kontrowersyjnym pomysłem firmy.

Z jednej strony jego użytecznosć - możliwosć interakcji i wyświetlania informacji o aplikacjach działających w tle - bije na głowę inne implementacje wycięcia u konkurencji. Jednak z drugiej strony jest to nadal bardzo duże wycięcie. Oznacza to marnowanie miejsca, podczas gdy firmy robiące smartfony z Androidem udoskonaliły już technologię minimalizowania tej straty.

W tym momencie trzeba się też zastanowić, czy wprowadzenie Dynamic Island oznacza także wejście 120 Hz ekranów i ekranu zawsze aktywnego do podstawowej serii iPhone'ów 15. Co prawda Guraman o tym nie wspomina, jednak taka zmiana z pewnością byłaby na rękę dla użytkowników. Nie wiemy niestety, czy byłaby ona na rękę dla Apple, które stara się za wszelką cenę zmusić klientów do kupowania serii Pro, właśnie przez wstrzymywanie innowacji w podstawowych wersjach. Przecież ekrany AoD i 120 Hz mają już telefony z Androidem kosztujące mniej niż 1000 zł.

Te informacje mogą znaczyć wiele zarówno na temat strategii Apple na przyszłe lata, ale tez na temat przyszłości klientów firmy. Mogą ich czekać zarówno coraz mniejsze możiwosci, jak i niespodziewane polepszenie warunkow stawianych przez producenta z nadgryzionym jabłkiem w logo. Staramy się dociec, która z tych możliwości jest bardziej prawdopodobna w tym artykule.

AKTUALIZACJA 04.01.2023

3 najważniejsze funkcje, których możemy spodziewać się w nowym iPhonie 15 Ultra

Premiera iPhone'a 16 nastąpi dopiero w okolicach jesieni. Mimo to, w sieci już teraz pojawia się mnóstwo przecieków oraz spekulacji na temat nowych smartfonów Apple. Wysyp informacji spowodowany jest prawdopodobnie rozpoczęciem procesu produkcyjnego poszczególnych podzespołów, które sporo mówią nam o ostatecznym wyglądzie smartfona oraz jego funkcjach. Oto trzy najważniejsze cechy, których możemy spodziewać się w tegorocznym iPhonie 15 Ultra.

Tytanowa obudowa

Model Ultra zastąpi wariant Pro MAX i tym samym stanie się najbardziej zaawansowaną oraz najdroższą wersją flagowca Apple. Firma planuje zunifikowanie nazewnictwa swoich produktów, co wydaje się w pełni logiczne jeśli weźmiemy pod uwagę nazwę najdroższego wariantu smartwatcha amerykańskiej marki (ten również oznaczony został jako Ultra).

Jedną z cech, która odróżni wyższy wariant od tańszych modeli będzie materiał z jakiego wykonany zostanie smartfon. Urządzenie ma otrzymać tytanową ramkę, która wzmocni całą konstrukcję oraz poprawi jej odporność na upadki i obicia. Warto zauważyć, że ten sam materiał został wykorzystany przy budowie Apple Watcha Ultra.

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

Brak fizycznych przycisków

Tytanowa ramka nie będzie jedyną zmianą w zakresie konstrukcji smartfona. Flagowiec najprawdopodobniej zadebiutuje bez jakichkolwiek przycisków fizycznych. Oznacza to, że na jego obudowie nie znajdziemy klawiszy służących do kontroli głośności czy blokady telefonu.

Nowe rozwiązanie ma polegać na zastosowaniu wirtualnych przycisków, które dzięki rozwiązaniom haptycznym (wibracjom) będą imitować fizyczny mechanizm. Podobną technologię Apple zastosowało w klawiszach Home Button przy konstrukcji iPhone'a 7 i 8 oraz iPhone'a SE 2.

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

Większa ilość pamięci RAM

Kolejną istotną modyfikacją będzie wyposażenie wariantu Ultra w większą ilość pamięci operacyjnej. Najdroższy model ma otrzymać 8 GB RAM-u, co w połączeniu z kolejną odsłoną systemu iOS oraz nowym procesorem Apple A17 Bionic może stanowić niezwykle wydajną kombinację.

Dla porównania przypomnę, że najwyższy model iPhone'a 14 (wariant 14 Pro MAX) został wyposażony w 6 GB pamięci RAM. Tegoroczny flagowiec powinien więc być wyraźnie mocniejszy od swojego poprzednika.

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

AKTUALIZACJA 02.01.2023

iPhone 15 z zupełnie nowy układem oraz wersją Ultra

iPhone 14 zadebiutował we wrześniu 2022 roku, a wraz z jego premierą w sieci pojawiło się sporo mieszanych opinii na temat smartfona. Wielu użytkowników narzekało na małą ilość zmian w podstawowych wersjach urządzenia, który wyglądał niemalże identycznie jak jego poprzednik. Co więcej, modele 14 oraz 14 Plus zostały oparte na starszym procesorze Apple A15 Bionic, czyli tym samym chipsecie, który został wykorzystany przy konstrukcji iPhone'a 13 Pro.

Zupełnie inaczej sprawa ma się z modelami Pro oraz Pro Max. Droższe warianty flagowca otrzymały nie tylko lepsze procesory, ale i nowe funkcje, takie jak Always On Display czy Dynamic Island. Wiele wskazuje na to, że w przypadku tegorocznych modeli iPhone'a otrzymamy kilka istotnych usprawnień, które pojawią się zarówno w droższych, jak i podstawowych wersjach urządzenia.

iPhone 15 zostanie wyposażony w nowy procesor o nazwie A17 Bionic. Jednostka ma zagwarantować nie tylko znacznie większą wydajność, ale i lepsze zarządzenie energią. Oznacza to, że nowy procesor będzie zużywał mniej baterii, a co za tym idzie kolejne flagowce od Apple wytrzymają znacznie dłużej na pojedynczym ładowaniu.

Kolejną ciekawą informacją na temat iPhone'a 15 jest wiadomość sugerująca, że zadebiutuje on z nowym modelem o nazwie Ultra. Ma on zastąpić wariant Pro MAX, co wydaje się logiczne jeśli weźmiemy pod uwagę nazewnictwo nowych smartwatchy amerykańskiej marki (najdroższy z nich to właśnie Apple Watch Ultra).

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

AKTUALIZACJA 22.11.2022

iPhone 15 może mieć tytanową obudowę i zakrzywione tylne krawędzie

Jak twierdzi nowa plotka, przyszłoroczny iPhone 15 będzie wyposażony w tytanową obudowę z zakrzywionymi tylnymi krawędziami, zastępując istniejący kwadratowy design.

Według użytkownika Twittera @ShrimpApplePro, tylne krawędzie iPhone'a 15 będą zaokrąglone, aby stworzyć nową granicę, podobną do dolnych krawędzi na obudowie najnowszych 14-calowych i 16-calowych modeli MacBooków Pro firmy Apple. Dla odniesienia, modele iPhone 14 używają płaskiej konstrukcji z kwadratowymi krawędziami, które nawiązują do iPhone'a 4. Ostatnim modelem, w którym zastosowano zakrzywione krawędzie był iPhone 11.

Pomimo zastosowania tytanu, iPhone 15 będzie "nadal posiadał szkło z tyłu", twierdzi leaker, który dostarczył podobne, a zarazem dokładne informacje w przeszłości. Ostrzega jednak, że informacje te pochodzą z wczesnego źródła i mogą mocno odbiegać od stanu faktycznego.

Still have a back glass btw

Personally i think this design will create a really beautiful edge transition from the back to the camera bump https://t.co/VcXQaI4MDx — ShrimpApplePro ???? (@VNchocoTaco) November 21, 2022

To nie pierwszy raz, gdy słyszymy plotki twierdzące, że Apple wyda tytanowego iPhone'a. Na początku tego roku plotki sugerowały, że iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max będą miały obudowę ze stopu tytanu, ale tak się nie stało - wszystkie modele iPhone'a 14 mają obudowę wykonaną z aluminium i stali nierdzewnej. Jednak Apple niedawno zbadało rentowność obudów tytanowych dla swoich produktów, które obejmują patenty związane z wykorzystaniem przetworzonego tytanu o unikalnych właściwościach dla przyszłych MacBooków, iPadów i iPhone'ów.

W porównaniu do stali nierdzewnej, tytan ma stosunkowo wysoką twardość, która sprawia, że jest bardziej odporny na zarysowania, a jego sztywność sprawia, że jest wystarczająco trwały, aby wytrzymać zginanie.

Jednak ze względu na swoją wytrzymałość tytan jest także trudny do wytrawiania, dlatego Apple opracował proces obróbki strumieniowej, wytrawiania i obróbki chemicznej, w wyniku którego tytanowe obudowy uzyskują wykończenie o wysokim połysku, a tym samym atrakcyjniejszy wygląd. Apple prowadzi również badania nad wykorzystaniem cienkich powłok tlenkowych na powierzchni, które mogą zmniejszyć wygląd tłustych odcisków palców.

Jeśli najnowsze doniesienia są dokładne, byłby to pierwszy raz, kiedy Apple zastosuje tytan w iPhone'ach i iPadach. Firma wykorzystała tytan jako materiał obudowy w ostatnich modelach Apple Watch, takich jak Apple Watch Ultra, a także fizyczna karta Apple Card jest wykonana z tytanu, ale najnowsze iPhone'y i iPady są wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium.

iPhone 15 Pro wprowadzi nowe, ekskluzywne funkcje

Choć wciąż mamy około 10 miesięcy do premiery linii iPhone 15, plotki już sugerują, że modele Pro będą miały jeszcze więcej ekskluzywnych funkcji niż zwykle w porównaniu do standardowych modeli w przyszłym roku.

We wrześniu analityk Ming-Chi Kuo powiedział, że duża sprzedaż modeli iPhone 14 Pro prawdopodobnie zachęci Apple do zwiększenia zróżnicowania między modelami iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max a standardowymi iPhone 15 i iPhone 15 Plus, chociaż warto zauważyć, że wiele zmian sprzętowych jest prawdopodobnie planowanych z co najmniej kilkuletnim wyprzedzeniem.

Obecnie istnieje co najmniej pięć funkcji, o których mówi się, że będą ekskluzywne dla modeli iPhone 15 Pro:

Układ A17 : Według japońskiej publikacji Nikkei Asia, modele iPhone'a 15 Pro będą wyposażone w układ A17 Bionic wyprodukowany w oparciu o proces technologiczny 3nm drugiej generacji firmy TSMC, zapewniający poprawę wydajności i efektywność. Raport twierdził, że 2023 może oznaczać drugi rok z rzędu, w którym tylko modele Pro nowej linii iPhone'a będą wyposażone w najnowszy układ Apple.

Szybszy port USB-C : Według analityka Ming-Chi Kuo, modele iPhone 15 Pro będą wyposażone w port USB-C z obsługą co najmniej USB 3.2 lub Thunderbolt 3, co spowodowałoby, że urządzenia te miałyby znacznie szybsze prędkości transferu danych za pomocą kabla w porównaniu do istniejących iPhone'ów z Lightning. Kuo powiedział, że port USB-C w standardowych modelach iPhone'a 15 pozostanie ograniczony do prędkości USB 2.0 jak Lightning.

Zwiększona pamięć RAM : Według tajwańskiej firmy badawczej TrendForce, modele iPhone 15 Pro będą wyposażone w zwiększoną ilość pamięci RAM do 8 GB, podczas gdy standardowe modele prawdopodobnie nadal będą miały 6 GB pamięci RAM jak obecnie. Dodatkowa pamięć RAM może pozwolić aplikacjom takim jak Safari na utrzymanie większej ilości treści aktywnych w tle, zapobiegając ponownemu ładowaniu treści przez aplikację po ponownym otwarciu.

Przyciski półprzewodnikowe : Według Kuo, modele iPhone 15 Pro będą wyposażone w półprzewodnikowe przyciski głośności i zasilania. Analityk powiedział, że urządzenia będą wyposażone w dwa dodatkowe silniki Taptic Engines, które zapewniają haptyczne sprzężenie zwrotne, aby symulować uczucie naciskania przycisków, bez ich fizycznego przesuwania, podobnie jak przycisk Home w najnowszym iPhone SE lub gładzik w nowszych MacBookach.

Zwiększony zoom optyczny w iPhone 15 Pro Max: Również według Kuo, iPhone 15 Pro Max będzie wyposażony w peryskopowy teleobiektyw. Może to spowodować, że urządzenie będzie miało co najmniej 10-krotny zoom optyczny, w porównaniu do 3-krotnego w modelach iPhone 14 Pro.

Ze względu na większe zróżnicowanie, Mark Gurman z Bloomberga powiedział, że iPhone 15 Pro Max potencjalnie zostanie przemianowany na iPhone 15 Ultra.

Nakierowywanie klientów w stronę modeli Pro pomogłoby Apple zwiększyć średnią cenę sprzedaży iPhone'a. Trend ten rozpoczął się już w tym roku, kiedy tylko modele iPhone 14 Pro otrzymały najnowszy układ A16 Bionic firmy Apple, a standardowe modele iPhone 14 i iPhone 14 Plus nadal są wyposażone w zeszłoroczny układ A15 Bionic.

Tylko modele iPhone 15 Pro będą obsługiwały szybsze transfery danych dzięki aktualizacji USB-C

Jak twierdzi analityk Apple, Ming-Chi Kuo, modele iPhone'a 15 Pro, które są planowane na przyszły rok, będą obsługiwać wyższe prędkości transferu przewodowego dzięki przejściu na USB-C. Podczas gdy wszystkie modele iPhone 15 będą wyposażone w porty USB-C zamiast portów Lightning, szybsze prędkości transferu będą ograniczone do modeli iPhone 15 Pro. Standardowe modele iPhone 15 będą nadal wyposażone w prędkości USB 2.0, takie same jak Lightning.

Kuo mówi, że prędkości transferu będą prawdopodobnie "znacznie poprawione" na modelach iPhone 15 Pro, z obsługą "co najmniej" USB 3.2 lub Thunderbolt 3. Wraz z tym uaktualnieniem, iPhone'y 15 Pro będą również w stanie przenieść pliki wideo i inne typy plików w szybszym tempie.

(5/7)

My latest survey indicates all 2H23 new iPhones will abandon Lightning and change to USB-C, but only two high-end models (15 Pro & 15 Pro Max) will support the wired high-speed transfer, and the two standard ones (15 & 15 15 Plus) still support USB 2.0 same as Lightning. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 17, 2022

Prędkości transferu USB 2.0 są ograniczone do 480 Mb/s, podczas gdy USB 3.2 obsługuje prędkości do 20 Gb/s. Thunderbolt 3 obsługuje prędkości transferu danych do 40 Gb/s, więc jeśli spekulacje Kuo są poprawne, będzie to duża różnica w przewodowych prędkości transferu danych między iPhonem 15 a iPhonem 15 Pro.

Apple przechodzi na USB-C w całej swojej linii produktów, a pierwsze iPhone'y z USB-C mają pojawić się już w przyszłym roku. Apple wprowadza tę zmianę, aby spełnić europejskie przepisy, które wymagają, aby urządzenia elektroniczne miały niezastrzeżone, wspólne metody ładowania.

AKTUALIZACJA 17.11.2022

iPhone 15 Ultra może zastąpić model Pro Max, a także podwyższy jego cenę

W 2022 roku Apple po raz pierwszy zaprezentowało produkt, który otrzymał oznaczenie Ultra. Tym produktem był najdroższy wariant smartwatchy od amerykańskiej marki, czyli Apple Watch Ultra. Jego najtańsza wersja kosztuje obecnie 4799 zł i dwukrotnie przewyższa ceną Galaxy Watch 5 Pro od Samsunga.

Po premierze iPhone'a 14 w sieci pojawiły się spekulacje, które sugerowały pojawienie się nowej wersji flagowca od Apple. Wersją tą ma być model Ultra, który zadebiutuje na jesień 2023 roku. iPhone 15 Ultra ma oferować wiele unikalnych rozwiązań, których nie znajdziemy w tańszych wariantach urządzenia. Otrzyma on nowy procesor Apple A17 Bionic, możliwość wykonywania zdjęć z 6-krotnym oraz 10-krotnym zoomem optycznym, a także 8 GB pamięci RAM. Jedną z najbardziej intrygujących zmian ma być usunięcie fizycznych przycisków do kontroli głośności oraz odblokowania smartfona i zastąpienie ich wirtualnymi klawiszami.

Naciskając na nie będziemy więc czuli delikatną wibrację, która ma imitować fizyczny mechanizm. Apple stosowało już podobną technikę przy konstrukcji niektórych modeli iPhone'a (np. 7/8/SE 2) gdzie w podobny sposób zbudowany był przycisk Home.

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

Spora ilość innowacji wpłynie także na cenę smartfona, którego produkcja ma być wyraźnie droższa niż w przypadkuwariantu 14 Pro MAX. Ciężko jednoznacznie stwierdzić o jakiej kwocie mowa, ale ceny najtańszych wersji iPhone'a Pro w przypadku tegorocznych modeli prezentują się w Polsce następująco (kwoty ze strony producenta):

iPhone 14 Pro / 128 GB = 6499 zł

iPhone 14 Pro MAX / 128 GB = 7199 zł

Warto jednak zaznaczyć, że informacje należą do wczesnych spekulacji na temat przyszłorocznych flagowców. Bardzo możliwe, że model Ultra będzie po prostu nowym określeniem dla wersji oznaczanych wcześniej jako Pro MAX.

iPhone 15 Ultra will cost substantially more to manufacture than iPhone 14 Pro Max — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) November 10, 2022

AKTUALIZACJA 07.11.2022

Phone 15 bez rewolucji. Na nowe chipy jeszcze poczekamy

Jak donosi Mark Gurman z Bloomberga, Apple będzie nadal zaopatrywać się w chipy modemowe od Qualcomm dla linii iPhone 15. Qualcomm podaje, że jest przygotowane na dostarczanie "ogromnej większości" chipów modemowych dla urządzeń Apple, pomimo wcześniejszych oczekiwań, że dostarczy tylko ich ułamek.

Qualcomm w listopadzie 2021 roku podało, że oczekuje, że dostarczy 20 procent chipów modemowych Apple w 2023 roku, sygnalizując potencjalne przejście na własne chipy modemowe przez Apple. Firma z Cupertino pracuje nad zmniejszeniem zależności od Qualcomm poprzez opracowanie własnej technologii modemu we własnym zakresie, ale nie wydaje się, że chipy Apple będą gotowe do premiery w 2023 roku.

Raport Gurmana jest echem informacji, które wcześniej słyszeliśmy od analityka Apple Ming-Chi Kuo. Kuo powiedział w czerwcu 2022 roku, że prace Apple nad chipem modemu 5G "nie powiodły się" i że Qualcomm pozostanie dostawcą modemu Apple dla linii iPhone'a 2023.

Fot. 4RMD / YouTube

Kuo powiedział również, że rozwój nad chipem utknął w martwym punkcie, ale prace są ostatecznie kontynuowane. Oczekuje się, że Apple stworzy własny chip modemu, ale potrzeba więcej czasu, aby prace zostały zakończone i zadowalające do wykorzystania w iPhone'ach i innych urządzeniach.

Apple rozpoczęło walkę prawną z Qualcommem w 2017 roku, oskarżając Qualcomm o nieuczciwe pobieranie opłat licencyjnych za technologie, z którymi nie miał nic wspólnego. Apple chciało odejść od Qualcommu wraz z przejściem na 5G, aby przestać płacić opłaty i zamiast tego użyć technologii Intela, ale ten nie był w stanie wyprodukować chipów 5G, które spełniałyby standardy Apple.

Ostatecznie Apple zostało zmuszone do zawarcia ugody z Qualcommem i od tego czasu używa chipów modemowych Qualcomm 5G w liniach iPhone'a i iPada. Firma pracuje nad własnym chipem modemu od tego czasu. Początkowe plotki wskazywały na to, że Apple będzie gotowe do przejścia w 2023 roku, ale wygląda na to, że zajmie to trochę dłużej, aby Apple rzeczywiście mogło w pełni wykonać ten ruch.

Fot. 4RMD / YouTube

AKTUALIZACJA 31.10.2022

iPhone 15 Pro może złamać schemat dotychczasowego designu

iPhone 15 najprawdopodobniej wniesie sporo zmian do serii popularnych smartfonów. Jeszcze w tym miesiącu informowaliśmy was o decyzji Unii Europejskiej, która zmusi producentów sprzętów mobilnych do stosowania USB-C w urządzeniach produkowanych od końcówki 2024 roku. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Apple zastosuje się do tych regulacji, a iPhone 15 będzie pierwszym iPhone'em bez portu lightning.

W sieci pojawiły się kolejne przecieki, które sugerują, że przyszłoroczny flagowiec otrzyma budowę pozbawioną jakichkolwiek mechanicznych przycisków. Autor spekulacji - analityk Ming-Chi Kuo - zdradził, że amerykańska firma najprawdopodobniej zastąpi je klawiszami wirtualnymi, umieszczonymi na bokach urządzenia.

(1/6)

My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 28, 2022

Naciskając na nie będziemy więc czuli delikatną wibrację, która ma imitować fizyczny mechanizm. Apple stosowało już podobną technikę przy konstrukcji niektórych modeli iPhone'a (np. 7/8/SE 2) gdzie w podobny sposób zbudowany był przycisk Home.

Spekulacje dotyczą droższych wariantów przyszłorocznego iPhone'a, czyli modeli 15 Pro oraz 15 Pro MAX. Wyższe wersje mają także otrzymać większą ilość pamięci operacyjnej (8 GB zamiast GB) oraz obiektyw persykopowy.

AKTUALIZACJA 27.10.2022

iPhone 15 otrzyma obiektyw peryskopowy z 10-krotnym zoomem optycznym

Analitycy z TrendForce przedstawili kilka spekulacji, które sugerują, że przyszłoroczne warianty Pro mogą - po raz kolejny - otrzymać istotne ulepszenia, których zabraknie w tańszych modelach.

Pierwszym z nich będzie pamięć operacyjna - iPhone 15 Pro prawdopodobnie otrzyma 8 GB RAM, czyli o 2 GB więcej niż w przypadku tegorocznych wersji. Ciekawsza informacja dotyczy jednak iPhone'a 15 Pro MAX, który ma otrzymać obiektyw peryskopowy, umożliwiający robienie zdjęć z 10-krotnym zoomem optycznym. Galaxy S22 Ultra również oferuje możliwość 3-krotnego oraz 10-krotnego zbliżenia optycznego, a już niedługo na rynku pojawi się model Galaxy S23 Ultra, który zapewne podniesie poprzeczkę jeszcze wyżej.

Wygląda więc na to, że Apple chce wyposażyć swoje flagowce w jedną z niewielu funkcji, których brakuje im względem konkurencji z Androidem (biorąc pod uwagę możliwości fotograficzne urządzeń). Pojedynek między Galaxy S23 Ultra, a iPhone'em 15 Pro MAX będzie zdecydowanie jednym z najciekawszych zestawień w 2023 roku. Flagowce Samsunga zadebiutują w pierwszym kwartale przyszłego roku, a nowe smartfony Apple zostaną zaprezentowane dopiero na jesień.

AKTUALIZACJA 14.10.2022

iPhone 15 na pierwszych przeciekach! Flagowiec otrzyma kilka istotnych zmian

iPhone 14 zadebiutował we wrześniu tego roku. Urządzenie spotkało się ze sporą fala niezadowolenia, które wywołane zostało małą ilością zmian w podstawowych modelach smartfona. Pierwszy raz w historii premier Apple, różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami flagowców tej firmy były aż tak znaczące.

Pierwsza zmiana ma dotyczyć zastosowania nowego wcięcia na kamerę do selfie we wszystkich modelach iPhone'a 15. Oznacza to, że firma całkowicie zrezygnuje z charakterystycznego notcha na rzecz nieco bardziej minimalistycznego rozwiązania. O wiele ważniejsza modyfikacja szykuje się jednak w kwestii portów.

Źródło: PCWorld

W zeszłym tygodniu Parlament Europejski uchwalił prawo, które wymaga od producentów smartfonów używania USB-C we wszystkich modelach od końcówki 2024 roku. Wiele wstępnych przecieków sugeruje, że Apple testuje ten typ złącza już w ramach swoich kolejnych flagowców. iPhone 15 może więc otrzymać wejście USB-C, co będzie rewolucją w historii smartfonów amerykańskiej firmy.

Apple pracuje również nad poprawą łączności 5G w swoich telefonach. Firma najprawdopodobniej wykorzysta do tego chipy marki Qualcomm o nazwie Snapdragon X70. Ulepszone podzespoły mają zaoferować mniejszy pobór energii oraz znacznie szybsze działanie, bez względu na lokalizację smartfona.

Premiera iPhone'a 15 może przynieść sporo zmian i modyfikacji względem poprzedników. Zdecydowanie największą z nich może być zastosowanie portu USB-C, który będzie kompletną nowością we flagowcach firmy Apple.

Apple will be FORCED to put USB-C on all iPhones sold in Europe by Fall 2024 ‼️????



Rumors say Apple is already testing USB-C on iPhone 15 models coming next year... pic.twitter.com/cemxQ3l55n — AppleTrack (@appltrack) October 4, 2022

AKTUALIZACJA 12.10.2022

iPhone 15 z USB-C to już niemal pewność

W zeszłym tygodniu w końcu dotarła do nas bardzo dobra wiadomość. Parlament Europejski zdecydował o wprowadzeniu jednego standardu ładowania dla urządzeń mobilnych i do końca 2024 roku wszyscy producenci będą zmuszeni do przejścia na korzystanie z USB-C. Dla wielu z nich nie będzie to wielka zmiana, gdyż już korzystają oni z tego uniwersalnego portu. Jest jednak pewna firma, która będzie musiała mocno się napracować, aby sprostać tym wymogom - Apple.

USB-C w urządzeniach Apple to od wielu lat marzenie wielu użytkowników - niektórzy z nich nawet wzięli sprawy w swoje ręce. Po ostatniej decyzji Parlamentu Europejskiego firma nie może już dalej zwlekać i do października 2024 musi przenieść wiele swoich urządzeń na USB-C. Tutaj przygotowaliśmy tekst o tym, które jeszcze gadżety Apple muszą się do tego czasu zmienić.

Według najnowszych informacji udostępnionych w newsletterze Marka Gurmana, jednego z czołowych analityków Apple, te zmiany zaczną wchodzić w życie już niedługo. Według niego USB-C dostanie już iPhone 15, jednak będzie on poprzedzony najnowszym podstawowym iPadem, którego zobaczymy jeszcze w tym roku.

Następnym ruchem będą słuchawki Apple oraz akcesoria komputerowe, które zapewne zobaczymy około 2023 roku, wraz z premierami nowych komputerów stacjonarnych od Apple. Niestety ostatnim modelem iPhone'a z Lightning może być iPhone SE 4, który mimo premiery w 2024, może nadal legalnie pojawić się z przestarzałym złączem.

Niestety nie wszystkie wiadomości są tak dobre. Gurman sądzie, żę Apple nie będzie korzystało z USB-C przez długi czas. Firma kieruje się raczej ku przyszłości bezprzewodowej, gdzie urządzenia będą mogły być ładowane jedynie indukcyjnie. Jak na producenta, który bardzo chwali się swoimi eko-zapędami, nie jest to zrozumiałą decyzja - takie ładowanie jest niesamowicie stratne i powoduje ogromne marnowanie energii.

AKTUALIZACJA 20.07.2022

iPhone 15 Pro Max może zdominować rynek smartfonów do fotografii

Źródłem informacji jest uznany analityk Apple, Ming-Chi Kuo, na którego twitterowym profilu często pojawiają się przecieki dotyczące branży mobilnej. Najnowsze z nich skupiają się na iPhonie 15, a konkretniej obiektywach jakie zostaną użyte w przyszłorocznym flagowcu od Apple.

[Analysis] Apple’s camera supply chain will enter a two-year high-speed growth cycle thanks to iPhone 15’s adoption of a high-ASP periscope design / Apple相機供應鏈將因iPhone 15採用高單價潛望鏡設計而進入連續兩年高速成長週期 @mingchikuo https://t.co/CfUiUe7JQH — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 14, 2022

Według Kuo, Apple zdecyduje się na wyposażenie swojego smartfona w soczewkę peryskopową, ale stanie się to dopiero w 2023 roku. Obiektyw będzie posiadał rozdzielczość 12 MP i przysłonę f2/8. Najważniejsze jest jednak rozszerzenie możliwości aparatu pod kątem zoomu optycznego. iPhone 15 i iPhone 16 będą w stanie dokonać 5-cio oraz 6-cio krotnego zbliżenia optycznego.

Analityk sugeruje również, że będzie to opcja zarezerwowana jedynie dla droższych modeli flagowca Apple. Najpewniej chodzi więc o warianty oznaczone jako Pro oraz Pro Max. Dla porównania - iPhone 13 Pro posiada 3-krotne zbliżenie optyczne oraz 15-krotny zoom cyfrowy. Jest to więc zdecydowanie pole, na którym Apple wyraźnie odstaje od konkurencyjnej firmy z Korei.

Źródło: PC World / Daniel Olszewski

AKTUALIZACJA 16.05.2022

Port USB-C w nadchodzących urządzeniach Apple to już niemal pewność

Kolejne zapowiedzi czołowego leakera informacji prosto od Apple, Ming-Chi Kuo, wydają się zapowiadać duży zwrot firmy w sprawie USB-C. Analityk już kilka dni temu wywołał duże poruszenie informując o nadchodzącym w 2023 roku iPhonie 15, który miałby porzucić złącze Lightning i w końcu przejść na USB-C. Dzisiejsze wieści dotyczą podobnego przejścia z Lightning na USB-C, które ma w tym samym czasie mieć miejsce w innych produktach Apple.

1. Portless iPhone may cause more problems due to current limitations of wireless technologies & the immature MagSafe ecosystem.

2. Other Lightning port products (e.g., AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse, MagSafe Battery) would also switch to USB-C in the foreseeable future. https://t.co/KD14TgBmtr — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 15, 2022

Według Kuo, Apple nie będzie już oferowało akcesoriów z Lightning po premierze swojego telefonu z portem USB-C. Ma się to wiązać z utrudnieniami logistycznymi, które byłyby stwarzane przez równoczesne wspieranie dwóch standardów ładowania na tak dużej gamie produktów. Oznacza to, że od 2023 roku możemy spodziewać się, że większość akcesoriów sprzedawanych przez Apple będzie obsługiwała ładowanie przez USB-C. Te akcesoria to, między innymi:

AirPods

AirPods Pro

AirPods Max

Magic Keyboard

Magic Mouse

iPad

Magic Trackpad

Leaker odpowiedział także na nurtujące wiele osób pytanie dotyczące pogłosek o nadchodzącym iPhonie, który miałby zupełnie porzucić port ładowania na rzecz ładowania indukcyjnego MagSafe. Analityk informuje, że według Apple taka zmiana nie jest jeszcze możliwa z dwóch powodów: po pierwsze, ładowanie indukcyjne jest jeszcze niewystarczająco rozwinięte; po drugie, samo MagSafe nie jest w mniemaniu Apple wystarczająco rozpowszechnione. Jednak wygląda na to, że pomysł ten nie został porzucony, a raczej odłożony w czasie aż do momentu szerszego rozpowszechnienia technologii bezprzewodowego ładowania.

Warto wspomnieć, że Apple rozpoczęło swoje przejście na USB-C już kilka lat temu. W 2015 roku stworzyło pierwszego MacBooka ładowanego przez ten port. Natomiast w swoich tabletach wprowadziło go w 2018 roku. Niektórzy jednak uważają, że przejście to nie jest zbyt sprawne i - szczególnie w smartfonach tej firmy - powinno nastąpić o wiele szybciej. Niektórzy nawet biorą sprawy w swoje ręce i własnoręcznie dodają port do swojej elektroniki. Wygląda na to, że Apple w końcu się ugięło (między innymi po decyzji Komisji Europejskiej o ujednoliceniu ładowarek dla elektroniki) i ma zamiar dokończyć przejście na USB-C.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

AKTUALIZACJA 12.05.2022

iPhone 15 zadebiutuje ze złączem USB-C

Najnowsze plotki wskazują, że już niedługo możemy być świadkami odejścia złącza Lightning do lamusa. Port ładowania, zaprezentowany po raz pierwszy w 2012 roku, jest do dziś obecny w wielu produktach Apple. Niestety coraz więcej osób wskazuje, że jest to już dość leciwy standard. Nie pozwala on na szybkie ładowanie czy przesyłanie danych, a na dodatek nie jest kompatybilny z innymi urządzeniami Apple.

Nowszym standardem ładowania, który został przyjęty przez większość producentów smartfonów, jest USB-C. Jest on zresztą obecny również w produktach Apple - posiadają go zarówno nowe MacBooki, jak i wyższe modele iPadów. iPhone jednak nadal trzyma się złącza Lightning, przez co użytkownicy kilku sprzętów Apple muszą radzić sobie z wieloma różnymi ładowarkami. Niektórzy podjęli się nawet własnoręcznej zmiany portu ładowania na USB-C!

Sprawą jakiś czas temu zainteresowała się nawet Komisja Europejska, która wydała dyrektywę, w której nakazuje wszystkim producentom elektroniki przejście na jeden, wspólny standard ładowania. Już wtedy pojawiły się głosy, że (przynajmniej w Unii Europejskiej) Apple będzie musiał wprowadzić do swoich urządzeń USB-C.

(1/2)

My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone's transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 11, 2022

Według nowych informacji od Ming-Chi Kuo, najbardziej znanego źródła przecieków od Apple, już w 2023 roku zobaczymy iPhone z portem USB-C. Wcześniej słyszeliśmy kilka plotek o całkowitym odejściu od portów ładowania na rzecz ładowania indukcyjnego przez Apple. Wydaje się jednak, że firma z logiem nadgryzionego jabłka postanowiła wyjść na przeciw oczekiwaniom klientów i wprowadzić nowy port ładowania do swoich smartfonów zamiast się go pozbywać.

RIP Lightning pic.twitter.com/jJ178e6pxI — Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) May 11, 2022

Oznacza to, że iPhone 15 powinien wejść na rynek z nowym portem. Możemy się też spodziewać, że pozostałe akcesoria sprzedawane przez Apple, które nadal używają Lightning (na przykład najtańszy iPad czy AirPods), również do tego czasu przejdą na USB-C. Jest to bez wątpienia długo oczekiwana zmiana, która nie tylko pozytywnie wpłynie na wygodę użytkowania ekosystemu Apple, ale także przyczyni się do zmniejszenia produkcji elektrośmieci.

Fot. Youtube / Exploring the Simulation

AKTUALIZACJA 11.05.2022

iPhone 14 bez Touch ID pod ekranem. Funkcja dopiero w iPhonach 15?

Branżowy portal Patently Apple opublikował informacje o nowym patencie, który został oficjalnie przyznany marce z Cupertino. Opiera się on na wykorzystaniu umieszczonych pod ekranem włókien światłowodowych, które mogłyby szybko i z dużą dokładnością odczytywać dane biometryczne takie jak odcisk palca. Czytnik linii papilarnych oparty na tej technologii mógłby więc działać znacznie sprawniej niż używane powszechnie czytniki optyczne i ultradźwiękowe.

Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Jak na razie innowacyjna technologia została zarejestrowana jako patent i nic nie wskazuje na to by Apple miało ją wkrótce wykorzystać. Debiut nowego iPhone'a 14 będzie miał miejsce jeszcze w tym roku tak więc użycie nowatorskiego rozwiązania w jednym z nadchodzących modeli wydaje się mało prawdopodobne. Ponad to, Apple świetnie wykorzystuje technologię Face ID, a wprowadzenie zupełnie nowej funkcji do linii flagowych smartfonów będzie zapewne poprzedzone wieloma przeciekami, które usłyszymy na ten temat. Spodziewamy się więc, że jeśli amerykański gigant zdecyduje się na wykorzystanie opatentowanej technologii - to dokona tego dopiero w iPhone'ach 15.

Nowy patent Apple / Źródło: Patentlyapple.com

Pełnoekranowy iPhone z Face ID i kamerą pod wyświetlaczem dopiero w 2024 roku

Jak poinformował analityk Apple, Ming-Chi Kuo, w dzisiejszym tweecie:

Myślę, że prawdziwy, pełnoekranowy iPhone pojawi się w 2024 roku. iPhone'y z wyższej półki będą wtedy wyposażone w przednią kamerę umieszczoną pod wyświetlaczem oraz Face ID. Warunki słabego oświetlenia mają negatywny wpływ na jakość przedniej kamery, a dostawca usług internetowych i algorytm mają kluczowe znaczenie dla poprawy jakości.

Komentarze Kuo nawiązują do jego wcześniejszych przewidywań, że iPhone z podekranowym Touch ID nie znajduje się już w krótkoterminowych planach Apple. W rzeczywistości, najnowszy tweet Kuo łączy się z poprzednim, w którym zgodził się z twierdzeniem analityka wyświetlaczy Rossa Younga, że Face ID pod ekranem pojawi się w iPhone 16, a Touch ID nie.

W swoim wcześniejszym tweecie Kuo zasugerował, że plany Apple dotyczące wprowadzenia Face ID pod ekranem w 2024 roku jest "mniej kwestią techniczną", a bardziej prawdopodobną decyzją marketingową, ale jego najnowsze przemyślenia w tej sprawie wydają się sugerować, że obecne ograniczenia sprzętowe i programowe mogą być również czynnikiem, gdy Apple pracuje nad doskonaleniem technologii podekranowej.

Oczekuje się, że tegoroczne modele iPhone'a 14 z wyższej półki porzucą notcha, zastępując go wycięciem w kształcie pigułki i dziurkowanym aparatem. Gdzie Apple idzie stamtąd jest niejasne, ale plotka w 2019 roku twierdził Apple ma prototyp co najmniej jeden iPhone z krawędzi do krawędzi ekranu, z TrueDepth czujniki kamery dla Face ID zamiast umieszczony w cienkiej ramce nad wyświetlaczem.

I think the real full-screen iPhone will come in 2024. High-end iPhones in 2024 would adopt an under-display front camera alongside the under-display Face ID. A low-light condition is detrimental to front camera quality, and ISP & algorithm are critical for quality improvements. https://t.co/vWjeZYZUPK — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 20, 2022

iPhone w końcu otrzyma element, na który czekamy od lat!

Do sieci trafił nowy raport dotyczący nadchodzących sprzętów Apple. Tym razem wybiega on w przyszłość do 2023 roku i porusza kwestię aparatu iPhone'a 15 Pro.

Smartfon od Apple otrzyma nowy aparat, który pozwoli na wykonywanie zdjęć z dużym przybliżeniem optycznym. Apple ma zdecydować się na implementację aparatu peryskopowego, który stosowany jest z powodzeniem przez Huaweia.

Według analityka Jeffa Pu z Haitong International Securities iPhone 15 Pro ma otrzymać aparat perysokopowy. Informacje te zostały po raz pierwszy przekazane przez portal 9to5Mac.

Aparat peryskopowy ma pozwolić na wykonywanie zdjęć z 5-krotnym przybliżeniem optycznym bez zwiększenia objętości modułu aparatów. Będzie to kolejna duża zmiana w konstrukcji aparatów iPhone'a. Tegoroczne modele iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max po raz pierwszy w historii mają otrzymać aparaty o rozdzielczości 48 MP, które pozwolą na nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K.

Aparat peryskopowy w Huawei P40 Pro 5G Źródło: huawei.com

Tak będzie wyglądać iPhone 15 z Face ID pod ekranem

Spodziewamy się, że Apple finalnie po pięciu latach pozbędzie się z ekranu wycięcie w ekranie. Tymczasem zaledwie rok po premierze iPhone'a 14 na rynku może zadebiutować smartfon Apple, który zostanie wyposażony w zupełnie nowy panel z Face ID i aparatem do selfie umieszczonym pod ekranem.

Wygląd wycięcia w ekranie w aktualnie sprzedawanych modelach iPhone'a Źródło: macworld.com

Apple od dłuższego czasu pracuje nad technologią, która pozwoli przenieść elementy systemu Face ID oraz kamerki przedniej bezpośrednio pod ekran, aby uzyskać całkowicie bezramkowy design panelu przedniego.

Do sieci trafił najnowszy raport The Elec. Dowiadujemy się z niego, że Samsung Display oraz OTI Lumionics pracują nad kamerą podekranową kolejnej generacji, która zadebiutuje razem z Galaxy Z Fold 5, a niedługo później trafi do iPhone'a 15 Pro.

Tym samym pierwszy iPhone z modułami umieszczonymi pod ekranem pojawi się na rynku jesienią 2023 roku - zaledwie rok po debiucie iPhone'a bez wycięcia w ekranie, za to z modułem umieszczonymi bezpośrednio w nim.

Samsung Display wraz z OTI Lumionics opracowują nowy typ ekranu OLED, który pozwala stać się całkowicie przezroczysty. Z funkcji tej skorzystają elementy odpowiedzialne za działanie Face ID takie jak projektor podczerwieni.

Przewidywany wygląd ekranu iPhone'a 15 Pro Źródło: gsmarena.com

iPhone 15 Pro w końcu pod tym względem dogodni konkurencje. Chodzi o aparat!

Firma Apple albo zbyt szybko albo zbyt wolno wprowadza innowacje do swoich urządzeń. Tym razem chodzi o drugą sytuację. Producenci flagowych smartfonów z Androidem chwalą się 10-krotnym przybliżeniem optycznym oraz 100-krotnym przybliżeniem cyfrowym. Tak duże przybliżenie możliwe jest dzięki wykorzystaniu obiektywów peryskopowych.

Aparat iPhone'a 13 Pro Źródło: apple.com

Apple w swoich najnowszych smartfonach do zdjęć z przybliżeniem nadal wykorzystuje klasyczny obiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym. Najnowsze plotki z sieci zakłada, że Apple w końcu sięgnie po obiektyw peryskopowy, ale nie stanie się to niestety w 2022 roku.

Zupełnie nowy aparat do zdjęć z przybliżeniem optycznym pojawi się w smartfonach iPhone dopiero w drugiej połowie 2023 roku. Spodziewamy się, że iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max otrzymają obiektyw peryskopowy z 5-krotnym przybliżeniem optycznym.

Informacja ta pochodzi od analityka, który dotarł do negocjacji pomiędzy Apple, a Lante Optics - rzekomym producentem i głównym dostawcom aparatów peryskopowych do iPhone'a. Gigant z Cupertino otrzymał już próbki inżynieryjne, a finalna umowa na produkcję ma zostać sfinalizowana w maju 2022 roku.

Wcześniej o obiektywie peryskopowym informował w jednej ze swoich notatek Ming Chi-Kuo#. On również przewidział, że iPhone otrzyma aparat peryskopowy w drugiej połowie 2023 roku. Tymczasem główną nowością iPhone'a 14 pozostanie 48 MP aparat główny.