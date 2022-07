iPhone 15 - modele, cena, specyfikacja techniczna, ciekawostki [20.07.2022]

Jesteśmy jeszcze kilka miesięcy przed premierą kolejnych smartfonów Apple z rodziny iPhone 14, a w sieci już krążą plotki o iPhone 15. Zbieramy je w całość i przewidujemy jaki będzie iPhone na 2023 rok.

Spis treści

Fot. Jon Prosser & RendersbyIan

W połowie września 2022 roku firma Apple ma zaprezentować nowe smartfony z rodziny iPhone 14.

Spodziewamy się, że iPhone 14 będzie jednym z najpopularniejszych smartfonów ostatnich miesięcy tego roku, lecz zanim jeszcze poznaliśmy jego datę premiery, w sieci już pojawiły się przecieki dotyczące iPhone'a 15.

Zobacz również:

Analitycy sugerują, że po trzech latach niewielkich aktualizacji firma Apple w końcu zdecyduje się na premierę zupełnie nowego, rewolucyjnego smartfona. Mowa oczywiście o iPhone'ie 15.

W tym materiale zbieramy wszystkie informacje o kolejnej generacji flagowych modeli iPhone'a.

Fot. Jon Prosser & RendersbyIan

AKTUALIZACJA 20.07.2022

iPhone 15 Pro Max może zdominować rynek smartfonów do fotografii

Źródłem informacji jest uznany analityk Apple, Ming-Chi Kuo, na którego twitterowym profilu często pojawiają się przecieki dotyczące branży mobilnej. Najnowsze z nich skupiają się na iPhonie 15, a konkretniej obiektywach jakie zostaną użyte w przyszłorocznym flagowcu od Apple.

[Analysis] Apple’s camera supply chain will enter a two-year high-speed growth cycle thanks to iPhone 15’s adoption of a high-ASP periscope design / Apple相機供應鏈將因iPhone 15採用高單價潛望鏡設計而進入連續兩年高速成長週期 @mingchikuo https://t.co/CfUiUe7JQH — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 14, 2022

Według Kuo, Apple zdecyduje się na wyposażenie swojego smartfona w soczewkę peryskopową, ale stanie się to dopiero w 2023 roku. Obiektyw będzie posiadał rozdzielczość 12 MP i przysłonę f2/8. Najważniejsze jest jednak rozszerzenie możliwości aparatu pod kątem zoomu optycznego. iPhone 15 i iPhone 16 będą w stanie dokonać 5-cio oraz 6-cio krotnego zbliżenia optycznego.

Analityk sugeruje również, że będzie to opcja zarezerwowana jedynie dla droższych modeli flagowca Apple. Najpewniej chodzi więc o warianty oznaczone jako Pro oraz Pro Max. Dla porównania - iPhone 13 Pro posiada 3-krotne zbliżenie optyczne oraz 15-krotny zoom cyfrowy. Jest to więc zdecydowanie pole, na którym Apple wyraźnie odstaje od konkurencyjnej firmy z Korei.

Źródło: PC World / Daniel Olszewski

AKTUALIZACJA 16.05.2022

Port USB-C w nadchodzących urządzeniach Apple to już niemal pewność

Kolejne zapowiedzi czołowego leakera informacji prosto od Apple, Ming-Chi Kuo, wydają się zapowiadać duży zwrot firmy w sprawie USB-C. Analityk już kilka dni temu wywołał duże poruszenie informując o nadchodzącym w 2023 roku iPhonie 15, który miałby porzucić złącze Lightning i w końcu przejść na USB-C. Dzisiejsze wieści dotyczą podobnego przejścia z Lightning na USB-C, które ma w tym samym czasie mieć miejsce w innych produktach Apple.

1. Portless iPhone may cause more problems due to current limitations of wireless technologies & the immature MagSafe ecosystem.

2. Other Lightning port products (e.g., AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse, MagSafe Battery) would also switch to USB-C in the foreseeable future. https://t.co/KD14TgBmtr — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 15, 2022

Według Kuo, Apple nie będzie już oferowało akcesoriów z Lightning po premierze swojego telefonu z portem USB-C. Ma się to wiązać z utrudnieniami logistycznymi, które byłyby stwarzane przez równoczesne wspieranie dwóch standardów ładowania na tak dużej gamie produktów. Oznacza to, że od 2023 roku możemy spodziewać się, że większość akcesoriów sprzedawanych przez Apple będzie obsługiwała ładowanie przez USB-C. Te akcesoria to, między innymi:

AirPods

AirPods Pro

AirPods Max

Magic Keyboard

Magic Mouse

iPad

Magic Trackpad

Leaker odpowiedział także na nurtujące wiele osób pytanie dotyczące pogłosek o nadchodzącym iPhonie, który miałby zupełnie porzucić port ładowania na rzecz ładowania indukcyjnego MagSafe. Analityk informuje, że według Apple taka zmiana nie jest jeszcze możliwa z dwóch powodów: po pierwsze, ładowanie indukcyjne jest jeszcze niewystarczająco rozwinięte; po drugie, samo MagSafe nie jest w mniemaniu Apple wystarczająco rozpowszechnione. Jednak wygląda na to, że pomysł ten nie został porzucony, a raczej odłożony w czasie aż do momentu szerszego rozpowszechnienia technologii bezprzewodowego ładowania.

Warto wspomnieć, że Apple rozpoczęło swoje przejście na USB-C już kilka lat temu. W 2015 roku stworzyło pierwszego MacBooka ładowanego przez ten port. Natomiast w swoich tabletach wprowadziło go w 2018 roku. Niektórzy jednak uważają, że przejście to nie jest zbyt sprawne i - szczególnie w smartfonach tej firmy - powinno nastąpić o wiele szybciej. Niektórzy nawet biorą sprawy w swoje ręce i własnoręcznie dodają port do swojej elektroniki. Wygląda na to, że Apple w końcu się ugięło (między innymi po decyzji Komisji Europejskiej o ujednoliceniu ładowarek dla elektroniki) i ma zamiar dokończyć przejście na USB-C.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

AKTUALIZACJA 12.05.2022

iPhone 15 zadebiutuje ze złączem USB-C

Najnowsze plotki wskazują, że już niedługo możemy być świadkami odejścia złącza Lightning do lamusa. Port ładowania, zaprezentowany po raz pierwszy w 2012 roku, jest do dziś obecny w wielu produktach Apple. Niestety coraz więcej osób wskazuje, że jest to już dość leciwy standard. Nie pozwala on na szybkie ładowanie czy przesyłanie danych, a na dodatek nie jest kompatybilny z innymi urządzeniami Apple.

Nowszym standardem ładowania, który został przyjęty przez większość producentów smartfonów, jest USB-C. Jest on zresztą obecny również w produktach Apple - posiadają go zarówno nowe MacBooki, jak i wyższe modele iPadów. iPhone jednak nadal trzyma się złącza Lightning, przez co użytkownicy kilku sprzętów Apple muszą radzić sobie z wieloma różnymi ładowarkami. Niektórzy podjęli się nawet własnoręcznej zmiany portu ładowania na USB-C!

Sprawą jakiś czas temu zainteresowała się nawet Komisja Europejska, która wydała dyrektywę, w której nakazuje wszystkim producentom elektroniki przejście na jeden, wspólny standard ładowania. Już wtedy pojawiły się głosy, że (przynajmniej w Unii Europejskiej) Apple będzie musiał wprowadzić do swoich urządzeń USB-C.

(1/2)

My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone's transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 11, 2022

Według nowych informacji od Ming-Chi Kuo, najbardziej znanego źródła przecieków od Apple, już w 2023 roku zobaczymy iPhone z portem USB-C. Wcześniej słyszeliśmy kilka plotek o całkowitym odejściu od portów ładowania na rzecz ładowania indukcyjnego przez Apple. Wydaje się jednak, że firma z logiem nadgryzionego jabłka postanowiła wyjść na przeciw oczekiwaniom klientów i wprowadzić nowy port ładowania do swoich smartfonów zamiast się go pozbywać.

RIP Lightning pic.twitter.com/jJ178e6pxI — Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) May 11, 2022

Oznacza to, że iPhone 15 powinien wejść na rynek z nowym portem. Możemy się też spodziewać, że pozostałe akcesoria sprzedawane przez Apple, które nadal używają Lightning (na przykład najtańszy iPad czy AirPods), również do tego czasu przejdą na USB-C. Jest to bez wątpienia długo oczekiwana zmiana, która nie tylko pozytywnie wpłynie na wygodę użytkowania ekosystemu Apple, ale także przyczyni się do zmniejszenia produkcji elektrośmieci.

Fot. Youtube / Exploring the Simulation

AKTUALIZACJA 11.05.2022

iPhone 14 bez Touch ID pod ekranem. Funkcja dopiero w iPhonach 15?

Branżowy portal Patently Apple opublikował informacje o nowym patencie, który został oficjalnie przyznany marce z Cupertino. Opiera się on na wykorzystaniu umieszczonych pod ekranem włókien światłowodowych, które mogłyby szybko i z dużą dokładnością odczytywać dane biometryczne takie jak odcisk palca. Czytnik linii papilarnych oparty na tej technologii mógłby więc działać znacznie sprawniej niż używane powszechnie czytniki optyczne i ultradźwiękowe.

Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Jak na razie innowacyjna technologia została zarejestrowana jako patent i nic nie wskazuje na to by Apple miało ją wkrótce wykorzystać. Debiut nowego iPhone'a 14 będzie miał miejsce jeszcze w tym roku tak więc użycie nowatorskiego rozwiązania w jednym z nadchodzących modeli wydaje się mało prawdopodobne. Ponad to, Apple świetnie wykorzystuje technologię Face ID, a wprowadzenie zupełnie nowej funkcji do linii flagowych smartfonów będzie zapewne poprzedzone wieloma przeciekami, które usłyszymy na ten temat. Spodziewamy się więc, że jeśli amerykański gigant zdecyduje się na wykorzystanie opatentowanej technologii - to dokona tego dopiero w iPhone'ach 15.

Nowy patent Apple / Źródło: Patentlyapple.com

Pełnoekranowy iPhone z Face ID i kamerą pod wyświetlaczem dopiero w 2024 roku

Jak poinformował analityk Apple, Ming-Chi Kuo, w dzisiejszym tweecie:

Myślę, że prawdziwy, pełnoekranowy iPhone pojawi się w 2024 roku. iPhone'y z wyższej półki będą wtedy wyposażone w przednią kamerę umieszczoną pod wyświetlaczem oraz Face ID. Warunki słabego oświetlenia mają negatywny wpływ na jakość przedniej kamery, a dostawca usług internetowych i algorytm mają kluczowe znaczenie dla poprawy jakości.

Komentarze Kuo nawiązują do jego wcześniejszych przewidywań, że iPhone z podekranowym Touch ID nie znajduje się już w krótkoterminowych planach Apple. W rzeczywistości, najnowszy tweet Kuo łączy się z poprzednim, w którym zgodził się z twierdzeniem analityka wyświetlaczy Rossa Younga, że Face ID pod ekranem pojawi się w iPhone 16, a Touch ID nie.

W swoim wcześniejszym tweecie Kuo zasugerował, że plany Apple dotyczące wprowadzenia Face ID pod ekranem w 2024 roku jest "mniej kwestią techniczną", a bardziej prawdopodobną decyzją marketingową, ale jego najnowsze przemyślenia w tej sprawie wydają się sugerować, że obecne ograniczenia sprzętowe i programowe mogą być również czynnikiem, gdy Apple pracuje nad doskonaleniem technologii podekranowej.

Oczekuje się, że tegoroczne modele iPhone'a 14 z wyższej półki porzucą notcha, zastępując go wycięciem w kształcie pigułki i dziurkowanym aparatem. Gdzie Apple idzie stamtąd jest niejasne, ale plotka w 2019 roku twierdził Apple ma prototyp co najmniej jeden iPhone z krawędzi do krawędzi ekranu, z TrueDepth czujniki kamery dla Face ID zamiast umieszczony w cienkiej ramce nad wyświetlaczem.

I think the real full-screen iPhone will come in 2024. High-end iPhones in 2024 would adopt an under-display front camera alongside the under-display Face ID. A low-light condition is detrimental to front camera quality, and ISP & algorithm are critical for quality improvements. https://t.co/vWjeZYZUPK — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 20, 2022

iPhone w końcu otrzyma element, na który czekamy od lat!

Do sieci trafił nowy raport dotyczący nadchodzących sprzętów Apple. Tym razem wybiega on w przyszłość do 2023 roku i porusza kwestię aparatu iPhone'a 15 Pro.

Smartfon od Apple otrzyma nowy aparat, który pozwoli na wykonywanie zdjęć z dużym przybliżeniem optycznym. Apple ma zdecydować się na implementację aparatu peryskopowego, który stosowany jest z powodzeniem przez Huaweia.

Według analityka Jeffa Pu z Haitong International Securities iPhone 15 Pro ma otrzymać aparat perysokopowy. Informacje te zostały po raz pierwszy przekazane przez portal 9to5Mac.

Aparat peryskopowy ma pozwolić na wykonywanie zdjęć z 5-krotnym przybliżeniem optycznym bez zwiększenia objętości modułu aparatów. Będzie to kolejna duża zmiana w konstrukcji aparatów iPhone'a. Tegoroczne modele iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max po raz pierwszy w historii mają otrzymać aparaty o rozdzielczości 48 MP, które pozwolą na nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K.

Aparat peryskopowy w Huawei P40 Pro 5G Źródło: huawei.com

Tak będzie wyglądać iPhone 15 z Face ID pod ekranem

Spodziewamy się, że Apple finalnie po pięciu latach pozbędzie się z ekranu wycięcie w ekranie. Tymczasem zaledwie rok po premierze iPhone'a 14 na rynku może zadebiutować smartfon Apple, który zostanie wyposażony w zupełnie nowy panel z Face ID i aparatem do selfie umieszczonym pod ekranem.

Wygląd wycięcia w ekranie w aktualnie sprzedawanych modelach iPhone'a Źródło: macworld.com

Apple od dłuższego czasu pracuje nad technologią, która pozwoli przenieść elementy systemu Face ID oraz kamerki przedniej bezpośrednio pod ekran, aby uzyskać całkowicie bezramkowy design panelu przedniego.

Do sieci trafił najnowszy raport The Elec. Dowiadujemy się z niego, że Samsung Display oraz OTI Lumionics pracują nad kamerą podekranową kolejnej generacji, która zadebiutuje razem z Galaxy Z Fold 5, a niedługo później trafi do iPhone'a 15 Pro.

Tym samym pierwszy iPhone z modułami umieszczonymi pod ekranem pojawi się na rynku jesienią 2023 roku - zaledwie rok po debiucie iPhone'a bez wycięcia w ekranie, za to z modułem umieszczonymi bezpośrednio w nim.

Samsung Display wraz z OTI Lumionics opracowują nowy typ ekranu OLED, który pozwala stać się całkowicie przezroczysty. Z funkcji tej skorzystają elementy odpowiedzialne za działanie Face ID takie jak projektor podczerwieni.

Przewidywany wygląd ekranu iPhone'a 15 Pro Źródło: gsmarena.com

iPhone 15 Pro w końcu pod tym względem dogodni konkurencje. Chodzi o aparat!

Firma Apple albo zbyt szybko albo zbyt wolno wprowadza innowacje do swoich urządzeń. Tym razem chodzi o drugą sytuację. Producenci flagowych smartfonów z Androidem chwalą się 10-krotnym przybliżeniem optycznym oraz 100-krotnym przybliżeniem cyfrowym. Tak duże przybliżenie możliwe jest dzięki wykorzystaniu obiektywów peryskopowych.

Aparat iPhone'a 13 Pro Źródło: apple.com

Apple w swoich najnowszych smartfonach do zdjęć z przybliżeniem nadal wykorzystuje klasyczny obiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym. Najnowsze plotki z sieci zakłada, że Apple w końcu sięgnie po obiektyw peryskopowy, ale nie stanie się to niestety w 2022 roku.

Zupełnie nowy aparat do zdjęć z przybliżeniem optycznym pojawi się w smartfonach iPhone dopiero w drugiej połowie 2023 roku. Spodziewamy się, że iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max otrzymają obiektyw peryskopowy z 5-krotnym przybliżeniem optycznym.

Informacja ta pochodzi od analityka, który dotarł do negocjacji pomiędzy Apple, a Lante Optics - rzekomym producentem i głównym dostawcom aparatów peryskopowych do iPhone'a. Gigant z Cupertino otrzymał już próbki inżynieryjne, a finalna umowa na produkcję ma zostać sfinalizowana w maju 2022 roku.

Wcześniej o obiektywie peryskopowym informował w jednej ze swoich notatek Ming Chi-Kuo. On również przewidział, że iPhone otrzyma aparat peryskopowy w drugiej połowie 2023 roku. Tymczasem główną nowością iPhone'a 14 pozostanie 48 MP aparat główny.