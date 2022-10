iPhone 15 na pierwszych przeciekach! Flagowiec otrzyma kilka istotnych zmian

iPhone 14 zadebiutował we wrześniu tego roku. Urządzenie spotkało się ze sporą fala niezadowolenia, które wywołane zostało małą ilością zmian w podstawowych modelach smartfona. Pierwszy raz w historii premier Apple różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami ich flagowca były aż tak znaczące.

Pierwsza zmiana ma dotyczyć zastosowania nowego wcięcia na kamerę do selfie we wszystkich modelach iPhone'a 15. Oznacza to, że firma całkowicie zrezygnuje z charakterystycznego notcha na rzecz nieco bardziej minimalistycznego rozwiązania. O wiele ważniejsza modyfikacja szykuje się jednak w kwestii portów.

W zeszłym tygodniu Parlament Europejski uchwalił prawo, które wymaga od producentów smartfonów używania USB-C we wszystkich modelach od końcówki 2024 roku. Wiele wstępnych przecieków sugeruje, że Apple testuje ten typ złącza już w ramach swoich kolejnych flagowców. iPhone 15 może więc otrzymać wejście USB-C, co będzie rewolucją w historii smartfonów amerykańskiej firmy.

