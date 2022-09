iPhone 15 nadal nie dostanie funkcji sprzed kilku lat! Przynajmniej Dynamic Island trafi do każdego

Premiera nowych iPhone'ów 14 była wydarzeniem pełnym sprzecznych emocji. Z jednej strony iPhone 14 Pro (Max) zrobił na nas niezłe wrażenie swoimi aparatami i nowymi funkcjami. Z drugiej jednak strony zwykły iPhone 14 okazał się prawie parodią - nowa wersja podstawowego iPhone'a nie zmieniła praktycznie nic w porównaniu do poprzednika, poza znacznym podniesieniem ceny.

Wygląda na to, że nie powinniśmy się spodziewać wiele dobrego także po nadchodzącym w przyszłym roku iPhonie 15 - przynajmniej w podstawowej wersji. Już teraz zaczynamy słyszeć o pierwszych przeciekach dotyczących specyfikacji i funkcji nowego telefonu.

Zobacz również:

Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it.