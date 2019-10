iPhone 2020 - data premiery, specyfikacja, cena [31.10.2019]

W sieci pojawiają się pierwsze przecieki na temat iPhone 2020. Gromadzimy je w tym miejscu - zobacz, co już wiemy.

Oczywiście nie należy wierzyć w każdą plotkę, dlatego też z góry odrzucamy wszelkie wyglądające nieprawdopodobnie. Pozostałe pochodzą ze stron i serwisów, których przecieki często się sprawdzały.

iPhone 2020: sensor Time-of-Flight

Informację o umieszczeniu sensora Time-of-Flight podał światu serwis Digitimes. Według tego źródła, Apple zwróciło się do swoich dostawców z prośbą o dostarczenie komponentów VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) w celu użycia w sensorze ToF. Przecieki od dostawców mówią, że będzie on użyty w iPhone, który ujrzy światło dzienne w 2020 roku. Wcześniej informowali o takiej możliwości Bloomberg oraz analityk Ming-Chi Kuo. VCSEL to laser złączowy o emisji powierzchniowej z pionową wnęką rezonansową. Emituje światło w podczerwieni, dlatego ludzkie oko nie może go zobaczyć. Jest stosowany w wielu urządzeniach konsumenckich, a także przy zabawie z rzeczywistością rozszerzoną.

Apple prawdopodobnie użyje kompleksowego czipu zamiast całego mechanizmu, dzięki czemu każdy piksel na wykonywanej fotografii powinien idealnie odzwierciedlać rzeczywiste kolory.

iPhone 2020: trzy modele, nowe rozmiar, OLED

Jak donosi MacRumors, powołując się na analityka Ming-Chi Kuo, iPhone 2020 będzie dostępny w trzech wersjach: XS, XS Max, XR, czyli tak samo, jak iPhone 2019. Ich rozmiary to odpowiednio: 5.4", 6.1" oraz 6.7". Wszystkie mają mieć ekrany OLED. W porównaniu do obecnych modeli iPhone, XS Max zwiększy rozmiar z 6,5 na 6,7", co można odebrać jako chęć rywalizacji z Samsung S10 5G. Natomiast iPhone XS zmniejszy się z 5,8 na 5,4". Kuo nie podaje żadnego uzasadnienia dla tej decyzji, ale być może chodzi o większą różnicą pomiędzy XS a XR?

22 lipca na Twittrrze pojawił się przeciek, którego autorem jest Ice Universe. Wg niego Apple 2020 otrzyma wyświetlacze ProMotion - jest to podrasowane LCD z częstotliwością odświeżania do 120 HZ. Podobno firma z Cupertino prowadził negocjacje z Samsungiem i LG, których celem jest stworzenie wyświetlaczy z możliwością przełączania odświeżania z 60 Hz na 120 Hz. Skąd ten pomysł? Otóż ekran logowania iPhone wymaga odświeżania 60 Hz.

iPhone 2020: modem 5G

Wszyscy stopniowo będą przechodzić na 5G, więc nie dziwi to w przypadku smartfonów Apple. Jednak Kuo prognozuje, że modem 5G otrzymają tylko modele XS oraz XS Max, a XR pozostanie przy LTE 4G. Tu warto dodać, że Apple pracuje nad swoim własnym modemem 5G, który ma być gotowy w 2022 roku. Ponadto współpracuje z Qualcomm, więc może skorzysta z rozwiązań tego producenta.

29 lipca 2019 Ming-Chi Kuo zmienił zdanie i podał, że prawdopodobnie wszystkie trzy model będą mieć 5G. Powód jest prosty - Apple chce mieć swój kawałek tortu na rynku 5G. O ile w przypadku smartfonów z systemem Android standard ten pojawi się w najdroższych modelach, o tyle - mówiąc wprost - w porównaniu z nimi wszystkie urządzenia Apple są drogie, więc 5G ma być rekompensatą wydatku. Kuo podał też, że nowy zespół w zajmującym się smartfonami oddziale Intela pracuje już nad wprowadzeniem 5G do iPhone 2020. Z drugiej jednak strony wprowadzenie modemów 5G podniesie i tak niemały koszt smartfonów z jabłuszkiem.

AKTUALIZACJA 25.09.2019

iPhone 12?

Ming-Chi Kuo podał 25 września, że planowany na 2020 rok model iPhone będzie nosił numer 12, a jego design będzie "znacząco" różnić się od iPhone 11. Obecny został wprowadzony dwa lata wcześniej, przy iPhone X. Model iPhone 12 ma być taką zmianą konstrukcji, jaką był w rodzinie iPhone 4, a jaką kontynuowały 4S, 5 i 5S oraz iPhone SE. Maja także zmienić się rozmiar - mniejsza wersja to wg Kup 5,4", a modele "Pro" to 6,1 oraz 6,7". Wszystkie mają wspierać 5G.

AKTUALIZACJA 27.09.2019

iPhone 2020 - żegnamy notch

Na Twitterze pojawiła się poniższa grafika, sugerująca, że iPhone 2020 (iPhone 12) nie będzie mieć notcha. Jest to - zdaniem autora przecieku - grafika prezentująca prototyp urządzenia z wyświetlaczem 6,7". Wszystkie czujniki i aparat zostały umieszczone na górnej ramce.

AKTUALIZACJA 30.09.2019

Użytkownik Twittera Ben Geskin opublikował rendery koncepcyjne nadchodzącego urządzenia. Oto one.

AKTUALIZACJA 31.10.2019

Nikkei Asian Review donosi, że wszystkie modele iPhone 2020 będą mieć wsparcie dla 5G. Cytując "cztery niezależne źródła" podaje, że smartfony otrzymają procesor Qualcomm x55, co umożliwi obsługę tego standardu. A urządzenia mają nazywać się po prostu iPhone 12, iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max. W styczniu 2020 roku ma pojawić się tani iPhone SE 2.