iPhone 2020: model z 5G i brak LCD

Analityk Apple Ming-Chi Kuo przewiduje pojawienie się 5,4 calowego odpowiednika modelu Xs.

Modele iPhone'a na 2019 rok zostaną zaprezentowane dopiero za trzy miesiące, a my nadal nie znamy ich specyfikacji technicznej. Analitykom nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby przekazywać pierwsze informacje na temat modeli na 2020 rok. Analityk Apple Ming-Chi Kuo przewiduje poważną aktualizację w 2020 rok.

Źródło: macworld

Jak poinformował portal MacRumors na podstawie informacji od analityka, który przewidział wprowadzenie trzech modeli Xs, Xs Max oraz Xr we wrześniu ubiegłego roku w 2020 rok rozmiary mogą się zmienić. Ming-Chi Kuo twierdzi, że nowe modele będą miały ekrany o przekątnej 5,4, 6,1 oraz 6,7 cala. Na dodatek każdy model wykorzysta panel typu OLED, który obecnie stosowany jest tylko w droższych smartfonach Xs oraz Xs Max. Takie rozwiązanie wyeliminowało by największą wadę tańszego iPhone'a Xr.

Wraz z aktualizacją modelu Xr, który ma zawierać panel OLED pozostałe dwa telefony mają mieć zupełnie nowe ekrany. iPhone Xs Max zamiast 6,5 cali ma zaoferować 6,7 cala, dzięki czemu będzie większy od Samsunga Galaxy S10+. Z drugiej strony bazowy model Xs ma zostać zmniejszony z 5,8 cala do 5,4 cala. Ma to na celu znaczne obniżenie jego wielkości, ale zaspokoić potrzeby użytkowników ceniących sobie kompaktowe wymiary. Jest ich wbrew pozorom całkiem sporo. Wielu użytkowników ekosystemu Apple nadal używa kompaktowego iPhone'a SE z ekranem o przekątnej 4 cali oraz większych 4,7 calowych modelu 7 lub 8. iPhone Xr ma znajdować się pomiędzy modelami Xs oraz Xs Max i oferować ekran o przekątnej 6,1 cala.

Jak już wcześniej słyszeliśmy Apple prawdopodobnie zdecyduje się na implementacje modemu 5G w modelach iPhone'a na 2020 rok. Ming-Chi Kuo przewiduje, że będzie to nowość zarezerwowana dla droższych iPhone'ów Xs oraz Xs Max. Znając wcześniejsze poczynania giganta z Cupertino trudno się nie zgodzić. Przyszłoroczny model Xr nadal ma wykorzystywać modem 4G LTE. Kuo zwraca również uwagę, na to, że Apple tworzy własny modem 5G. Przewiduje się, że finalna wersja pojawi się w 2022 lub 2023 roku. Do tego czasu Apple będzie wykorzystywać dostępne już rozwiązania innych firm.