iPhone 2020 może otrzymać stabilizator matrycy

Planowany na 2020 rok iPhone ma mieć wiele usprawnień w stosunku do poprzedników. Jednym z nich ma być stabilizator matrycy, umożliwiający tworzenie perfekcyjnych zdjęć.

Aktualne egzemplarze iPhone - jak i każdy inny smartfon - korzystają z mechanizmów optymalnej stabilizacji obrazu, ale modele zaplanowane na przyszły rok mają otrzymać dodatkowo stabilizator matrycy. Jego działanie polega na przesuwaniu obrazu w kierunku odwrotnym do wstrząsów, co ma zapewnić eliminowanie wszelkich rozmazań czy niewyraźnych elementów na wykonywanym zdjęciu. Według przecieków, rozwiązanie to ma zostać zastosowane we wszystkich modelach iPhone 5G. Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoliłoby Apple upiec trzy pieczenie na jednym ogniu: zapewnić lepszą jakość zdjęć, zaoszczędzić miejsce pod obudową, a przez to zmniejszyć również bumper z obiektywami na tyle urządzenia. Może pomoc to również w zredukowaniu kosztu produkcji, a co za tym idzie - mniejszą ceną za iPhone.

Warto przypomnieć, że jakiś czas temu serwis DigiTimes podał informację o tym, że Apple zwróciło się do swoich dostawców z prośbą o dostarczenie komponentów VCSEL - laser złączowy o emisji powierzchniowej z pionową wnęką rezonansową. Emituje światło w podczerwieni, dlatego ludzkie oko nie może go zobaczyć. To również ma mieć wpływ na jakość zdjęć. A czy tak będzie? Cóż, zobaczymy. Póki co wszystkie znane plotki i rpzecieki na temat nowych modeli iPhone gromadzimy na tej stronie.

Źródło zdjęcia: PhoneArena.com