iPhone 9/SE 2 może zadebiutować jeszcze dziś - cena, specyfikacja techniczna, kolory

Najnowsze plotki wskazują, że iPhone 9 zostanie zaprezentowany jeszcze dziś. Ile kosztować będzie "tani" iPhone?

Portal 9to5Mac dotarł do najnowszych informacji sugerujących, że iPhone 9/SE 2 może zadebiutować jeszcze dzisiaj. Dodatkowo poznaliśmy informacje dotyczące nazwy handlowej, wersji pojemnościowych, kolorystycznych oraz dedykowanych akcesoriów. Nie zabrakło również cen, które są pozytywnym zaskoczeniem.

Według informatorów portalu 9to5Mac firma Apple gotowa jest na otwarcie zamówień na nowego "taniego" iPhone'a. Ma to nastąpić jeszcze dziś, co oznacza, że pierwsze urządzenia trafią do odbiorców w ciągu najbliższych dni.

Do chwili obecnej nie wiadomo jeszcze w 100 procentach, jak nazywać się będzie nowy model iPhone'a. W sieci krążą dwie nazwy - iPhone 9 oraz iPhone SE 2 (2020). Ostatnie przecieki wskazują, że prawdopodobnie nowy model zadebiutuje jako iPhone SE drugiej generacji. Potwierdza to fakt, że urządzenie będzie bezpośrednim następcom modelu SE z 2016 roku. Dodatkowo pozwoli to uniknąć zamieszania z nazewnictwem - w końcu iPhone X (10) zadebiutował już dwa lata temu.

Nadchodzący model zaoferuje podzespoły z iPhone'a 11 zamknięte w obudowie z modelu 8. Nowy model dedykowany jest posiadaczom iPhone'a SE oraz iPhone'a 6, który od września 2019 roku nie otrzymuje już aktualizacji oprogramowania.

Najnowszy iPhone SE zadebiutuje w trzech wersjach kolorystycznych:

Białej

Czarnej

Product(RED)

W takich samych kolorach oferowany był iPhone 8, z którego pochodzić będzie obudowa.

Nowy smartfon sprzedawany będzie w trzech wersjach różniących się ilością wbudowanej pamięci masowej. Bazowy model zaoferuj 64 GB. Dostępne będą także modele ze 128 GB oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Apple przewiduje wprowadzić do sprzedaży oryginalne pokrowce Apple Silicone Case i Leather Case. Pierwszy rodzaj sprzedawany będzie w kolorze białym oraz czarnym. Skórzane etui kupimy w czerwonej, czarnej lub niebieskiej wersji.

Cena podstawowego modelu startować będzie z pułapu 399 dolarów. To o 50 dolarów mniej, niż sprzedawany obecnie dwuletni iPhone 8.

Wprowadzenie do sprzedaży iPhone'a SE 2020 potwierdza również sama strona Apple Store, za pośrednictwem której możemy kupić folie ochronną do iPhone'a SE/8/7.

New leak on the Apple Store….Looks like iPhone SE it is….https://t.co/QU9vYspDGP pic.twitter.com/kMPks5xsPU — Aaron Zollo (@zollotech) April 3, 2020

Źródło: 9to5mac.com, cnet.com