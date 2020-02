iPhone 9 jeszcze nie zadebiutował, a na Słowacji już sprzedają do niego pokrowce

Tesco na Słowacji sprzedaje już pokrowce do najnowszego iPhone'a 9. Jak to możliwe?

iPhone 9 nazywany wcześniej iPhone'm SE 2 to smartfon, na którego czekają setki tysięcy zagorzałych użytkowników iPhone'a SE oraz wszyscy zwolennicy małych telefonów komórkowych. W dobie smartfonów, których przekątna ekranu rzadko kiedy spada poniżej 6 cali Apple ma zamiar wprowadzić na rynek telefon komórkowy z panelem o przekątnej wynoszącej nieco mniej, niż 5 cali.

W sieci co chwilę pojawiają się kolejne rewelacje na temat smartfona, który ma zostać zaprezentowany na rynku w przyszłym miesiącu. Do internetu przedostało się nawet krótkie nagranie wideo, które przedstawia rzekomego iPhone'a 9 z uruchomionym systemem iOS. Tymczasem u naszych południowych sąsiadów w jednym z popularnych hipermarketów natknęliśmy się na pokrowiec dedykowany iPhone'owi 9.

W Słowackim odpowiedniku Zakopanego - Popradzie w jednym z dużych sklepów można kupić pokrowiec do iPhone'a 9. Mowa o jednym z hipermarketów należących do sieci Tesco.

Na dziale akcesoriów do telefonów komórkowych można natknąć się na wiele pokrowców dedykowanych do najpopularniejszych modeli Samsungów, LG, HTC oraz oczywiście Apple. Naszą uwagę przykuł jeden z pokrowców, który opisany był jako kompatybilny z niezaprezentowanym jeszcze iPhone'm 9.

Etui Jelly zostało wyprodukowane przez firmę GOOSPERY. To typowy sylikonowy pokrowiec w kolorze niebieskim. Jedyną niezwykłą informacją jest naklejona etykieta z napisem iP 9, która wskazuje, że pokrowiec jest kompatybilny z niezaprezentowanym jeszcze iPhone'm 9.

Gdy przyjrzymy się akcesorium bliżej okaże się, że nie jest ono zgodne z ostatnimi przeciekami dotyczącymi iPhone'a 9. Etui jest dużo większe od iPhone'a 8, na którym ma bazować niezaprezentowany jeszcze tani iPhone. Po dokładnym zbadaniu sprawy okazało się, że pokrowiec do rzekomego iPhone'a 9 jest niczym innym, jak etui do iPhone'a Xr dostępnego na rynku od ponad roku. Na kolejnych zdjęciach widać identyczne etui w kolorze czarny, które jest poprawnie oznaczone jako kompatybilne z iPhone'm Xr. Wszystko wskazuje na to, że ktoś w fabryce się pomylił i przykleił nieodpowiednią etykietę.