iPhone 9 już 15 kwietnia! Kolejne plotki potwierdzają premierę urządzenia

Od dłuższego czasu plotkuje się o nowym, tanim, a przy okazji małym modelu iPhone'a. Wielokrotnie informowaliśmy już, że smartfon zadebiutuje na rynku jeszcze w pierwszym kwartale 2020 roku. Niestety w związku z wybuchem pandemii koronawirusa data premiery została przesunięta.

Apple może w końcu zdecydować się na oficjalną prezentację iPhone'a 9 lub SE 2 w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu dni. Wczoraj informowaliśmy o pojawieniu się pokrowców firmy UAG dedykowanych iPhone'owi 4,7" 2020 w amerykańskiej sieci sklepów Best Buy. Teraz Jon Prosser za pośrednictwem swojego konta na Twitterze przekazał kolejne informacje na temat nadchodzącej, kwietniowej premiery nowego iPhone'a.

Analityk rynku nowych technologii @jon_prosser donosi, że iPhone 9/SE2 powinien zostać oficjalnie zaprezentowany 15 kwietnia 2020 roku. Klasycznie już dla Apple urządzenie pojawi się w sprzedaży nieco później. Pierwsi klienci powinni otrzymać swoje urządzenia najwcześniej 22 kwietnia, czyli równo za trzy tygodnie.

Jon Prosser dodaje, że daty te mogą jeszcze ulec zmianie w związku z pandemią koronawirusa.

iPhone 9 update ????



Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.



Tentative dates:

- Announcement on April 15

- Shipments on April 22



Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.



Fingers crossed ???? pic.twitter.com/egz8UWXd9F