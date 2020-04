iPhone 9 - kolejne plotki potwierdzają datę premiery

Apple nie może poradzić sobie z plotkami. Premiera taniego iPhone'a na dniach.

Kolejny dzień z rzędu z plotkami na temat akcesoriów do iPhone'a 9/SE 2. Od dłuższego czasu wiemy już, że Apple szykuje się do wprowadzenia na rynek taniego iPhone'a, który zastąpi w portfolio firmy iPhone'a 8. Oba smartfony dzielić będą ze sobą obudowę oraz wyświetlacz, ale nowy model zaoferuje znacznie większą wydajność w przystępnej cenie.

Źródło: Jon Prosser

Informowaliśmy już o wycieku pokrowca UAG Monarch w jednym ze sklepów należących do sieci Best Buy. Teraz zrzut ekranu z systemu przechowywania towarów Target ujawnia folię ochronną firmy Zaag. Akcesorium wyceniono na 29,99 dolarów, ale ciekawsza jest kompatybilność. Nowy model folii kompatybilny jest z iPhone'm 6,7,8 oraz 9. To kolejna informacja, która potwierdza, że iPhone 9/SE 2 zaoferuje 4,7 calowy ekran oraz front z fizycznym przyciskiem Home i czytnikiem linii papilarnych Touch ID.

Zrzutem ekranu w sieci podzielił się za pośrednictwem Twitter'a Jon Prosser, który już wcześniej informował nas o nadchodzącym "tanim"i iPhone'ie. Prosser donosi, że folia ochronna Zaag uzupełni obecną linię InvisibleShield. Produkt w chwili obecnej jest niedostępny w magazynach, ale ma być sprzedawany zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

iPhone 9/SE 2 będzie bezpośrednim następcom iPhone'a SE, który został zaprezentowany 31 marca 2016 roku. Urządzenie ma być sprzedawane w cenie detalicznej 349 dolarów. Tym samym iPhone 9/SE 2 będzie najtańszym urządzeniem z Cupertino wyposażonym w procesor Apple A13 Bionic. Względem iPhone'a 8 nadchodzący "tani" iPhone doczeka się większej ilości pamięci operacyjnej, nowych konfiguracji pamięciowych oraz pojemniejszej baterii. Możemy liczyć także na wodoodporność oraz szybkie ładowanie przewodowe, które wymagać będzie dokupienia dodatkowego zasilacza.

Wielką niewiadomą pozostaje konfiguracja aparatów.

Najnowsze doniesienia wskazują, że Apple zaprezentuje iPhone'a 9/SE 2 15 kwietnia 2020 roku. Urządzenie ma trafić do sprzedaży 22 kwietnia.

Sprawdź, ile kosztuje iPhone 8.

Źródło: appleinsider.com