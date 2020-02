iPhone 9 - podobno mamy pierwsze wideo nadchodzącego smartfona Apple

Czy Apple zdecyduje się na powrót do retro? W sieci pojawiło się wideo, które ponoć pokazuje iPhone 9.

Wierzyć w to, czy nie? Wedle ostatnich przecieków iPhone 9 - zwany także iPhone SE2 - ma zostać pokazany 31 marca. Na ponad miesiąc przed tym wydarzeniem do sieci trafiło krótkie nagranie od serwisu Sparrow News, pokazujące design urządzenia. Jednak ciężko powiedzieć, czy ktoś robi tylko tanią sensację, czy pokazuje prawdziwy model? Nie zgadza się on z renderami smartfona, zaprezentowanymi przez @OnLeaks (grafika powyżej), a całość przypomina iPhone 4/iPhone 5. Aczkolwiek cienkie ramki wokół wyświetlacza oraz pojedynczy obiektyw aparatu przedniego zgadzają się z przeciekami.

iPhone 9 ma napędzać własny procesor Apple, czyli A13 - dzięki któremu nowy telefon producenta ma konkurować z modelami działającymi pod kontrolą Androida. Jeśli chodzi o pokazany na filmiku wyświetlacz, wygląda on na 4,7" - czyli nieco więcej, niż oryginalny iPhone SE (4"), ale wciąż niewielki jak na standardy roku 2020. No cóż - jeśli koronawirus lub inne zdarzenie globalne nie namieszają, za miesiąc powinniśmy mieć już bardziej sprawdzone informacje. Pozostaje tylko cierpliwie czekać.

Źródło: GSMArena