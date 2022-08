iPhone Fold/Flip - data premiery, przecieki, wszystko co wiemy [05.08.2022]

Mówi się, że firma z Cupertino ma w planach wydać swojego pierwszego składanego smartfona. Czy Apple dołączy do walki o najlepszego składanego smartfona z elastycznym ekranem?

Spis treści

Najwięksi giganci technologiczni wprowadzili już lub wprowadzają składane smartfony z elastycznym ekranem. Mowa tu o Motoroli, Samsungu oraz Huawei. W tym doborowym gronie brakuje jednak Apple, które do niektórych nowinek z branży technologicznej podchodzi z dużym dystansem. Nie ma wątpliwości, że firma ta już od dawna eksperymentuje z elastycznymi ekranami i przygotowuje dla nas składanego iPhone'a. Teraz w sieci pojawiają się kolejne dowody na to, że Apple pracuje nad składanym iPhone'm.

W tym materiale zbieramy najświeższe informacje na temat składanego iPhone'a. Tekst będzie aktualizowany o nowe plotki, przecieki i potwierdzenia.

Cena

Na ten moment nie wiadomo, ile kosztować będzie składany iPhone. Biorąc pod uwagę koszt Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3 na premierę, a także obecne ceny modeli iPhone 13, możemy spekulować, że za składanego iPhone'a przyjdzie nam zapłacić od 6000 zł do 8000 zł.

Design

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, składany model iPhone'a konkurować będzie z Galaxy Z Flip. Urządzenie zostanie wyposażone w obudowę typu clamshell. W środku znajdziemy duży, elastyczny ekran OLED. Na zewnętrznej części obudowy umieszczony będzie ekran pożyczony z zegarka Apple Watch. Pozwoli on na wykonywanie prostych czynności, takich jak odbieranie połączeń.

Znany YouTuber technologiczny, Jon Prosser, nagrał materiał wideo, w którym zbiera informacje dotyczące składanego modelu iPhone'a.

Apple skupia się na zmniejszeniu wymiarów zewnętrznych tak, aby po złożeniu urządzenie było niesamowicie kompaktowe. Prosser przekazał, że według niego Apple opracowuje równocześnie dwa prototypu składnego iPhone'a z elastycznym ekranem. Do ich budowy wykorzystywane jest szkło Ceramic Shield, które znamy już z iPhone'a 12 oraz iPhone'a 13.

Data premiery

Niestety najnowsze informacje przekazują, że urządzenie jest w początkowej formie rozwoju i nadal ma sporo wad. Analitycy przekazywali, że składany model iPhone'a trafi na rynek dopiero w okolicach 2023 roku. Jak komunikuje jednak analityk Apple, Ross Young, składany iPhone najprawdopodobniej pojawi się dopiero w 2024 roku Dodatkowo data premiery może zostać odsunięta w czasie o dodatkowe 12-24 miesięcy.

Specyfikacja techniczna

W oparciu o poprzednie raporty, składany iPhone od Apple będzie posiadać 8-calowy lub 9-calowy elastyczny wyświetlacz OLED o rozdzielczości QHD+.Dodatkowo iPhone z elastycznym ekranem może otrzymać wsparcie dla pple Pencil. Byłby to pierwszy smartfon od Apple z obsługą rysika.

W kwestii podzespołów urządzenia i reszty specyfikacji, na ten moment nie mamy żadnych informacji.

Najnowsze informacje

AKTUALIZACJA 17.05.2022

Składany iPhone zadebiutuje z ekranem E-Ink

W sieci co raz częściej pojawiają się doniesienia dotyczące prac Apple nad pierwszym składanym iPhonem. Zaledwie kilka dni temu pisaliśmy o tym, że firma bada technologię ultracienkich wyświetlaczy OLED, a już pojawiły się nowe przecieki dotyczące postępów amerykańskiej marki.

Według analityka Apple - Ming-Chi Kuo - firma rozważa zastosowanie ekranu e-ink w swoich przyszłych produktach. Wyświetlacze tego typu charakteryzują się niskim poborem energii i znane są przede wszystkim z e-booków.

Fot. GoodEReader

Ming-Chi Kuo sugeruje również, że taki wyświetlacz może zostać zastosowany w ekranie zewnętrznym składanego iPhone'a. Takie rozwiązanie znacznie wydłużyłoby czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu baterii. Składany smartfon wykorzystujący technologię e-ink byłby czymś zupełnie nowym na rynku, a w rezultacie mógłby stanowić poważną konkurencję dla przyszłych modeli Samsungów z serii Z.

Fot. MacRurmors

Składany iPhone pojawi się najwcześniej w 2024 roku

Wszelkie raporty wskazywały do tej pory na 2023 rok. Jak komunikuje jednak analityk Apple, Ross Young, składany iPhone najprawdopodobniej pojawi się dopiero w 2024 roku. Firma pracuje nad prototypem tego nowego telefonu, co było oczywiste, z faktu, że Samsung dostarczył składane próbki wyświetlacza do Apple.

W oparciu o poprzednie raporty, składany iPhone od Apple będzie posiadać 8-calowy elastyczny wyświetlacz OLED. Wcześniej w tym roku, redakcja Bloomberg poinformowała, że Apple rozpoczęło pracę nad tym nowym urządzeniem, ale praca do tej pory jest ograniczona tylko do jego wyświetlacza. Podczas gdy firma znajduje się z dala od komercyjnego uruchomienia pierwszego składanego smartfona, jej rywal Samsung już ustalił swoją pozycję na rynku i obecnie dominuje w tej kategorii sprzętu mobilnego.

Nawet Huawei ma kilka składanych smartfonów na rynku, w tym nowy Huawei P50 Pocket, który ma oficjalnie wejść do sprzedaży 23 grudnia. Inna chińska marka, Xiaomi już uruchomiła swój Mi Mix Fold, podczas gdy OPPO ma uruchomić model Find N 15 grudnia.

Źródło: letsgodigital & technizoconcept

Składany iPhone? Zapomnij! Premiera odroczona na wiele miesięcy

Zgodnie z najnowszym raportem, Apple finalnie wprowadzi na rynek nowy model iPhone'a z elastycznym ekranem, ale wszyscy zainteresowani powinni uzbroić się w sporą dozę cierpliwości.

Według Marka Gurmana z portalu Bloomberg, iPhone z elastycznym ekranem pojawi się na rynku dopiero za dwa-trzy lata. Dodatkowo Gurman sugeruje, że nic nie jest przesądzone i Apple może finalnie zrezygnować z produkcji iPhone'a z elastycznym ekranem. Potencjalnie inżynierowie Apple mogą bać się, że iPhone z elastycznym ekranem obniży wyniki sprzedażowe tabletów iPad.

Wcześniej o składanym smartfonie od Apple doniósł inny analityk - Ming Chi-Kuo. Przekazał on, że smartfon zadebiutuje na rynku w 2023 roku, a firma Apple zamierza sprzedać maksymalnie 20 milionów egzemplarzy. Urządzenie miało otrzymać 8 calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości QHD+.

iPhone z elastycznym ekranem może otrzymać wsparcie dla Apple Pencil. Byłby to pierwszy smartfon od Apple z obsługą rysika. Urządzenie będzie także najdroższym modelem iPhone'a w historii. Sugerowana cena detaliczna ma wynosić 1499 dolarów (około 6200 zł).

Składany iPhone powinien przybrać formę podobną do Samsunga Galaxy Z Fold 2 Źródło: samsung.com

Wiemy, jak wygląda składany iPhone. Ma automatyczne rozkładanie!

Apple oficjalnie nie uczestniczyło w wyścigu na zaprezentowanie pierwszego składanego smartfona z elastycznym ekranem. Konstrukcje tego typu dostępne są na rynku od dwóch lat, a gigant z Cupertino nadal nie zaprezentował własnego urządzenia wyposażonego w elastyczny ekran. Nie oznacza to jednak, że Apple jest jedynie biernym obserwatorem.

W laboratoriach giganta z Cupertino od kilku lat trwają pracę nad składanym smartfonem. Wiemy, że urządzenie to pojawi się na rynku najwcześniej w 2022 roku. Apple w dalszym ciągu pracuje nad technologią elastycznych ekranów i nie zamierza wprowadzać na rynek niedopracowanego produktu. Od kilku tygodni w sieci pojawiają się plotki na temat składanego modelu iPhone'a. Wiemy już, że urządzenie otrzyma obudowę typu clamshell. Oznacza to, że przypominać będzie stare komórki z klapką takie, jak kultowa Motorola Razr V3.

Wszystko wskazuje na to, że gigant z Cupertino przygotowuje dla nas kilka unikalnych rozwiązań.

Jedna z wizualizacji składanego iPhone'a Źródło: Gizmochina.com

Użytkownik Twittera o nicku @theapplebizz udostępnił krótki filmik wideo, który pokazuje, jak może wyglądać składany model iPhone'a. Urządzenie jest podobne do Samsunga Galaxy Z Flip, ale ma znacznie większy ekran zewnętrzny, który pozwala normalnie obsługiwać system operacyjny iOS. Dodatkowo smartfon wyposażono w bardziej kwadratową obudowę.

Na nagraniu widać, że smartfon posiada system automatycznego otwierania. Po przesunięciu w odpowiednim miejscu na zewnętrznym ekranie, smartfon automatycznie, z wykorzystaniem wbudowanych silniczków otwiera obudowę, a naszym oczom ukazuję się spory wyświetlacz wewnętrzny.

Na filmiku można zauważyć, że koncepcyjny iPhone z elastycznym ekranem posiada niezwykle cienką obudowę. Nie znajdziemy również złącza do ładowania Lightning. Od dłuższego czasu mówi się, że w 2021 roku Apple porzuci Lightning na rzecz magnetycznego złącza MagSafe, które jest już dostępne w modelach z rodziny iPhone 12.

Apple po raz kolejny patentuje składanego iPhone'a

Najwięksi giganci technologiczny wprowadzili już lub wprowadzają składane smartfony z elastycznym ekranem. Mowa tu o Motoroli, Samsungu oraz Huawei. W tym doborowym gronie brakuje jednak firmy Apple, która do niektórych nowinek z branży technologicznej podchodzi z dużym dystansem. Nie ma wątpliwości, że Apple już od dawna eksperymentuje z elastycznymi ekranami i przygotowuje dla nas składanego iPhone'a. Teraz w sieci pojawiają się kolejne dowody nad tym, że Apple pracuje nad składanym iPhone'm.

Źródło: macworld.com

Najnowszy patent został opisany jako osłona i składany ekran dla urządzenia elektronicznego.

Fotografie dołączone do patentu ukazują urządzenie w trzech pozycjach: złożonej, rozłożonej oraz pośredniej. Firma Apple rozważa zastosowanie specjalnych czujników do wyłączania ekranu, gdy urządzenie znajduje się w trybie pośrednim. Rozwiązanie to ma również uniemożliwić przypadkową aktywację ekranu podczas przenoszenia.

Źródło Patently Apple

System iOS zostanie dostosowany do potrzeb składanych smartfonów i za pomocą przyśpieszeniomierzy, żyroskopów oraz innych czujników będzie w stanie dynamicznie zmieniać interfejs użytkownika wyświetlany na elastycznym ekranie.

Wierzchnia warstwa ekranu, która odpowiedzialna będzie za ochronę panelu przed zarysowaniami oraz zbiciem może zostać wykonana ze szkła, szafiru lub innego, bliżej nie zidentyfikowanego materiału ceramicznego. Warstwa ochronna ma zapewnić odpowiednią wytrzymałość na uszkodzenia fizyczne, a także nie dopuścić do wystąpienia naprężeń wewnętrznych podczas procesu składania i rozkładania smartfona.

To nie pierwszy patent Apple na składane urządzenie. Fakt, że gigant z Cuperino pracuje nad tego typu urządzeniem wcale nie oznacza, że w ogóle pojawi się ono na rynku. Z pewnością możemy założyć, że na wrześniowej prezentacji nowych modeli iPhone'a 12 zabraknie składanego iPhone'a. Apple musi zabrać się za nadrobienie innych zaległości. Nowe modele iPhone'a w końcu zostaną wyposażone w opcjonalny modem sieci 5G.

