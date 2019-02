iPhone SE 2 data premiery, cena oraz specyfikacja techniczna

Sprawdzamy najnowsze wycieki informacji oraz pogłoski na temat daty premiery iPhone'a SE 2, jego ceny, specyfikacji technicznej, projektu oraz nowych funkcji. Jeżeli czekasz na nowego małego iPhone'a czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Nie ma wątpliwości co do faktu, że istnieje zapotrzebowanie na nowego małego iPhone'a, który będzie następcą modelu SE wypuszczonego na rynek w marcu 2016 roku. Jego sprzedaż została zakończona we wrześniu 2018 roku, kiedy to Apple pozostawił fanów małych smartfonów na lodzie nie oferując im następcy modelu SE. Ci, którzy mieli nadzieje, że zaprezentowany zostanie nowy iPhone, który ceną będzie odpowiadał modelowi SE zostali rozczarowani, ponieważ najtańszy aktualny model - Xr jest ponad dwukrotnie droższy od SE. Pośrednim następcą modelu SE jest w chwili obecnej iPhone 7, który posiada 4,7 calowy ekran oraz kompaktowe wymiary, jednak jest to smartfon o ponad dwuletnim stażu na rynku. Istnieje, jednak nadzieja, że Apple stworzy następce iPhone'a SE.

Źródło: Macworld

W styczniu 2019 roku Apple na niektórych rynkach rozpoczął wyprzedaż zasobów magazynowych iPhone'a SE w cenie 249 dolarów za model 32GB oraz 299 dolarów za model 128GB. Wszystkie egzemplarze zostały sprzedane w bardzo szybkim tempie, co pokazało Apple, że istnieje popyt na małego oraz przede wszystkim przystępnego cenowo iPhone'a. Po tym incydencie Apple prawdopodobnie zauważyło skalę problemu.

Źródło: Macworld

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Apple skorzysta z możliwości zaoferowania potencjalnemu klientowi tańszego urządzenia. Ostatnimi czasy sprzedaż iPhone'a zmalała. Nowy model może być szansą dla Apple, aby powrócić na właściwe tory i pobudzić sprzedaż smartfonów.

Tim Cook wskazuje, że Chiny są kluczowym rynkiem dla Apple w aspekcie sprzedaży iPhone'a. Cook obawia się wojny handlowej z Chinami oraz spowolnienia chińskiej gospodarki, jednak na tamtym rynku nadal istnieje duży niewykorzystany rynek konsumentów, w który Apple prawdopodobnie celuje. Wydaje się, że obecne portfolio giganta z Cupertino nie jest w stanie zaspokoić popytu na niedrogie słuchawki na azjatyckim kontynencie, gdzie w ofertach telekomów i na rynku dostępnych jest wiele tanich smartfonów lokalnej produkcji.

Istnieje kilka powodów, dla których Apple potrzebuje następcy iPhone'a SE. Jednym z nich są coraz rzadsze wymiany urządzeń przez klientów, lecz drugim bardzo poważnym problemem są ceny obecnych modeli. Nigdy nie były one tak wysokie jak teraz. We wrześniu 2016 roku podczas premiery iPhone 7, czyli flagowego na tamten czas modelu jego cena wynosiła w Polsce 3349zł. Obecnie najtańszy Xr kosztuje 3729zł i nie jest wyposażony we wszystkie najnowsze technologie. Brakuje między innymi implementacji 3D Touch dostępnego w iPhone 7. Cena detaliczna iPhone'a Xr jest prawie dwukrotnie wyższa od ceny SE w momencie premiery (3729zł vs 2149zł), co dokładnie obrazuje skalę problemu. Apple naprawdę potrzebuje telefonu kosztującego w okolicach 2500zł lub mniej.

Źródło: Apple

Innym problemem jest wielkość iPhone'a Xr, któremu pod względem cenowym najbliżej do następcy SE. 6,1 calowy smartfon jest duży i sprawia problem w użytkowaniu osobom z mniejszymi dłoniami.

Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na temat iPhone'a SE 2. Zbieramy i analizujemy wszystkie plotki oraz dowody na temat jego istnienia. Opisujemy domniemaną datę premiery, specyfikację techniczną, design, nowe ceny oraz zdjęcia, które wyciekły do sieci.

Czy pojawi się nowy tani iPhone?

Analityk Ming-Chi Kuo przewidywał na początku 2018 roku, że Apple wraz z zaktualizowanym modelem X oraz jego większej wersji wprowadzi także na rynek tańszą wersje iPhone'a we wrześniu 2018 roku. Jak obecnie wiemy na rynku pojawiły się modele Xs, Xs Max oraz Xr. Niestety modelowi Xr do taniego iPhone'a sporo brakuje.

Zasadniczym problem zostało wprowadzenie Xr na rynek wraz z jednoczesnym zaprzestaniem sprzedaży modelu SE (razem z 6s oraz 6s Plus). Starsze modele co prawda staniały (iPhone 8 2979zł, iPhone 7 2229zł), lecz poziom cenowy nadal jest wyższy niż w przypadku SE, a same urządzenia są wyraźnie większe.

Źródło: Apple

Typową strategią Apple jest skupienie się na zarabianiu większej ilości pieniędzy niż na sprzedaży większej ilości urządzeń. Niestety dla Apple spadki w ostatnim kwartale 2018 roku spowodowały, że firma musi przemyśleć swoją strategię. Miejmy nadzieje, że zmiany będą korzystne dla klientów.

Mówiliśmy wyżej o sytuacji w Chinach jednak prawdopodobnie odnosi się ona także do reszty świata. Czy nowy tańszy iPhone może być rozwiązaniem na spadek sprzedaży i związany z nim niższy zysk w czasach niepewnej gospodarki? Tego nie wiemy, jednak pewne jest, że wiele osób zamiast kupować nowy model iPhone'a użytkuje dłużej poprzedni egzemplarz lub nabywa flagowy smartfon z Androidem oszczędzając przy tym nierzadko sporo pieniędzy.

Czy pojawi się mniejszy model iPhone'a?

Jeżeli iPhone Xr jest rzeczywiście zamiennikiem dla modelu SE czy oznacza to, że Apple nie będzie już sprzedawać mniejszych smartfonów? Być może, ale zanim spojrzymy na małe modele z Androidem należy zwrócić uwagę na to, że model Xs posiada ekran o przekątnej 5,8 cala, ale zajmuje on większą część frontu, dzięki czemu Xs nie jest przesadnie dużym smartfonem. Jego wymiary to 143,6 mm wysokości, 70,9 mm szerokości i 7,7 mm grubości. Owszem to nadal więcej niż iPhone SE ze swoimi 123,8 mm wysokości, 58,6 mm szerokości i 7,6 mm grubości lecz iPhone Xs w rzeczywistości może być mniejszy niż wydaje się na pierwszy rzut oka.

Nawet jeżeli uważasz, że SE był niemalże idealnym smartfonem nie masz co liczyć na kontynuacje jego konstrukcji. Z wszelkich wycieków i informacji dowiadujemy się, że SE może być mniejszą kopią modeli z serii X.

Data premiery iPhone'a SE 2

iPhone XR potwierdził plotki o "budżetowej" wersji iPhone'a X, ale tak jak już wspomnieliśmy Xr nie jest pełnoprawnym następcą SE. Czy jest więc możliwe, że Apple wypuści na rynek kolejny model iPhone'a? Jeżeli tak to kiedy?

Naszym zdaniem prawdopodobne jest, że Apple zaprezentuje nowego mniejszego iPhone'a wiosną 2019 roku - 3 lata po prezentacji modelu SE.

Cena nowego iPhone'a

iPhone SE podczas premiery kosztował w zależności od wersji pojemnościowej od 2149zł do 2649zł. W 2018 roku można było kupić fabrycznie nowy egzemplarz w okolicach 1500zł. Rozsądnie byłoby oczekiwać, że nowy iPhone SE, jeżeli zostanie wprowadzony na rynek będzie wyceniony podobnie, jednak prawdopodobnie ceny będą trochę wyższe.

Design nowego iPhone'a

Już w 2018 roku pomysł, że Apple będzie projektować nowego iPhone'a SE nie spotkał się z ciepłym przyjęciem przez analityków, którzy twierdzili, że gigant z Cupertino jest zbyt pochłonięte projektowaniem następców iPhone'a X i 8, aby poświęcić czas na tworzenie kolejnego modelu.

Chiński raport z lutego 2018 roku zapowiadał jakoby iPhone SE 2 miał posiadać wygląd podobny do obecnego modelu. Apple miało zachować przycisk Home, jednak zwiększyć ekran do 4,2 cala.

Inne analizy pochodzące z raportu Macotakara mówią, że zniknie port słuchawkowy. Jest to prawdopodobne rozwiązanie ponieważ żaden z aktualnie sprzedawanych modeli go nie posiada.

Oprócz całkowitego przeprojektowania zmienić mogą się także wersje kolorystyczne. iPhone SE dostępny był w czterech opcjach kolorystycznych: złotej, srebrnej, Space Gray oraz Rose Gold. Nowy iPhone SE 2 będzie występować prawdopodobnie w kolorze srebrnym, złotym i Space Gray tak jak iPhone 8, w którym połączono kolor złoty z Rose Gold w jedną wersję. Alternatywnie Apple może zastosować kolory użyte przy produkcji iPhone'a 5c oraz Xr.

Źródło: Apple

Być może nowy model posiadał będzie wymiary iPhone'a 8 lecz z frontem, jaki znamy z iPhone'a X. Mało prawdopodobne jest, aby Apple kontynuowało projekt stylistyczny zapoczątkowany wraz z iPhone'm 5 w 2012 roku.

Wymiary

iPhone SE miał 4 calowy ekran. Sam telefon miał 123,8 mm wysokości, 58,6 mm szerokości oraz 7,6 mm grubości. Ważył 113 gramów. Nowy iPhone SE prawdopodobnie będzie trochę większy.

Koncepcyjne wizje nowego iPhone'a

W sieci istnieje kilka odmiennych wizji koncepcyjnych ukazujących jak mógłby wyglądać nowy iPhone SE 2.

Źródło: Macworld

Oto ujęcie koncepcyjne z programu CAD od OnLeaks, który ostrzega jednak, że nadal żadne informacje nie są potwierdzone.

Źródło: OnLeaks

Producent pokrowców na smartfony Olixar stworzył render przedstawiający nowego iPhone'a, aby zobrazować produkty, które zamierza do niego sprzedawać.

Firma twierdzi, że wizualizacja oparta jest na informacjach od dostawców podzespołów.

Źródło: Macworld Obraz dostarczony przez Mobile Fun.

Specyfikacja techniczna

Oto plotki odnośnie komponentów, które mogą zostać użyte wewnątrz nowego iPhone'a SE 2.

Procesor

Według raportu Tekz24 z sierpnia 2017 roku iPhone SE 2 miał korzystać z procesora A10 Fusion (zastosowanego w iPhone 7 i w 9,7 calowym iPad). Inne źródła również sugerują, że nowy iPhone korzystał będzie z procesora A10 zamiast modelu A9 zastosowanego w obecnym SE. Osobiście uważam, że Apple powinno zastosować procesor A11 Bionic, który jest dużo wydajniejszy a jednocześnie nie wiele droższy od A10. Procesor Fusion jest obecny na rynku od ponad dwóch lat i mimo iż nadal jest wydajny aby nowy iPhone SE 2 był smartfonem na lata należałoby zastosować nowszą konstrukcję. Warto zaznaczyć, że iPhone SE w momencie premiery dostał najnowszy procesor mobilny Apple - A9.

Pamięć

Najbardziej prawdopodobne jest zastosowanie 2GB pamięci operacyjnej RAM. Jak wiemy iOS jest bardzo dobrze zintegrowany z hardware zaimplementowanym w urządzeniu, więc nie wykorzystuje takich ilości pamięci jak Android. Najnowsze modele iPhone'a posiadają 3GB pamięci RAM. Podstawowa wersja iPhone'a SE 2 prawdopodobnie wyposażona będzie w 64GB pamięci wewnętrznej. Możliwe jest jednak, że Apple w poszukiwaniu oszczędności zaoferuję 32GB w podstawowej konfiguracji.

Wyświetlacz

Sugeruje się, że nowy iPhone SE może posiadać ekran o przekątnej 4,2 cala. To o 0,2 cala więcej niż obecna generacja. Zwiększenie rozmiaru jest możliwe poprzez zmiejszenie ramek okalających ekran.

Nayasayers sugeruje, że Apple nie będzie całkowicie zmieniać konceptu iPhone'a SE, który byłby kosztowny.

Wprowadzenie małej i dużo tańszej wersji iPhone'a X mogło by wpłynąć na pogorszenie sprzedaży flagowych modeli.

Aparat

Miłym prezentem byłoby zastosowanie kamery FaceTime o rozdzielczości 5 Mp lub 7 Mp wraz z lampą błyskową Retina Flash, która zastąpiła by kamerę FaceTime 1,2 Mp z obecnego modelu.

Z tyłu raczej nie zobaczymy dużych zmian. Główny aparat prawdopodobnie będzie pochodził z iPhone'a 8 i posiadał 12 megapikseli wraz z przesłoną f/1,8.

Bateria

Bateria również będzie miała lekko zwiększoną pojemność prawdopodobnie do okolic 1700mAh. Mile widziane byłoby dodanie funkcji bezprzewodowego ładowania oraz szybkiego ładowanie, których zabrakło w obecnej generacji SE.

iPhone SE 2: Funkcje

Nowy iPhone SE nie będzie flagowcem, więc nie należy się po nim spodziewać żadnych nowych funkcji. Prawdopodobnie zastosowane zostaną w nim zaimplementowane funkcje znane z obecnych modeli iPhone'a.

Face ID

Face ID to prawdopodobnie najważniejsza nowość, która mogłaby być zaimplementowana w nowym modelu SE. Implementacja tej funkcji byłaby jednoznaczna z likwidacją przycisku Home oraz prawdopodobnie wprowadzeniem notch'a.