iPhone SE 2: obudowa iPhone 8 z procesorem A13?

Masz nadzieję na nowoczesnego smartfona o rozmiarze 4"? Takiego raczej nie będzie.

iPhone SE cieszył się dużą popularnością. Zadebiutował w 2016 roku, rozwiązując niektóre problemy Apple i użytkowników. iPhone 6s oraz 6s Plus zostały wypuszczone rok wcześniej, we wrześniu. Miały wysokie ceny i nowy design. iPhone SE "odziedziczyło" po nich procesor oraz aparat, ale zmieściło wszystko w mniejszej obudowie (jak w iPhone 5s) i niższej cenie. Co jest oczywiste, użytkownicy byli z tego faktu bardzo zadowoleni. Z iPhone SE 2 może być podobnie - w niewielkiej obudowie zostanie upchnięta najnowocześniejsza technologia, a według ostatnich pogłosek ma być to "esencja" iPhone 11 upakowana w obudowie iPhone 8, z dodatkiem 3D Touch, jednak wyświetlaczem większym niż 4".

Doniesienia te mówią, że pojawi się wyświetlacz LCD, a nie - jak mówiono wcześniej - OLED. Z pewnością wpłynie to na zmniejszenie ceny urządzenia. Wyświetlacze LCD ma dostarczyć LG, które ponoć zostanie oficjalnym dostawcą wyświetlaczy dla Apple. Według analityka Ming-Chi Kuo, cena za iPhone SE 2 wyniesie 399 USD (czyli ok. 1550 zł). Spodziewa się także dostępności dwóch wersji pamięciowych: 64 i 128GB oraz trzech kolorystycznych: srebrnej, czerwonej oraz szarej. A skąd taka cena? Jak zauważa, Apple zależy na popularności tego smartfona, a więc będzie chciał zachęcić do zakupu jego ceną - która z pewnością będzie niższa, niż zaplanowanego na rok 2020 iPhone. Twierdzi również, że iPhone SE 2 trafi na rynek na początku przyszłego roku.

iPhone SE 5c Hero

Kuo przewiduje, że urządzenia będzie mieć podobny design oraz specyfikację jak iPhone 8, które Apple sprzedaje za 449 dolarów. Czyli możemy spodziewać się przycisku Home z Touch ID i wyświetlacza 4,7". Nie wspomina nic o aparatach, ani możliwości ładowania bezprzewodowego. Jest jednak możliwe, że podzespoły będą prezentować następująco: procesor A13 i 3GB RAM, co będzie znacznym postępem w stosunku do A11 i 2GB RAM w iPhone 8.

Wszystkie plotki i przecieki na temat tego urządzenia znajdziesz na tej stronie.