iPhone SE (2020) - reklama TV pokazuje... zdejmowanie folii z ekranu

Najnowsza reklama iPhone SE jest dość zaskakująca. Dlaczego? Zobacz.

iPhone SE to model, który od dłuższego czasu budził zainteresowanie miłośników Apple, a obecnie jest już dostępny w sprzedaży. W związku z tym pojawiły się reklamy, a poniższa to dość dziwne zjawisko. Otóż nie widać na niej nawet całego telefonu, ale zdejmowanie folii ochronnej z wyświetlacza, czemu towarzyszą informacje o najważniejszych parametrach technicznych urządzenia. Dziwne? Jak nabardziej, a wygląda to następująco:

No cóż - można i tak. Warto przypomnieć, że urządzenie od dziś dostępne jest w oficjalnej przedsprzedaży. Cena wersji z najsłabszą konfiguracją to 2199 zł. A jak wypada w porównaniu z takimi urządzeniami, jak iPhone Xr czy iPhone 11? To wyjaśniamy w naszym teście - zobaczysz go na tej stronie. Z pewnością pomoże Ci on w podjęciu decyzji co do zakupu tego nowego smartfona.

Źródło: GSM Arena