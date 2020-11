iPhone SE 2021 w drodze - 6 cali, Touch ID i dwie kamery na pokładzie

Apple rozpoczyna prace nad tanim modelem iPhone'a na przyszły rok. Co zaoferuje iPhone SE 2021?

Historia tańszych modeli iPhone'a sięga 2016 roku. Wtedy na rynku pojawił się iPhone SE pierwszej generacji. Do tamtej pory Apple pozostawiało w ofercie starsze modele i obniżało ich ceny, ale ze względu na naciski "stworzono" zupełnie nowy, kompaktowy model z posiadanych już podzespołów. W ten sposób otrzymaliśmy iPhone'a 5s z podzespołami iPhone'a 6s.

iPhone SE drugiej generacji Źródło: macworld.com

Po czterech latach na rynku pojawił się iPhone SE 2020 (drugiej generacji). Ponownie skorzystano z tego samego schematu. Do obudowy iPhone'a 8 włożono podzespoły z iPhone'a 11.

Najnowsze informacje wskazują, że Apple przygotowuje powoli iPhone'a SE trzeciej generacji. Co ciekawe smartfon ten ma być zaprojektowany od zera jako nowy model.

Znany analityk Ming Chi-Kuo donosi, że Apple jest zaskoczone wysoką popularnością iPhone'a SE 2020. W związku z rewelacyjnymi wynikami sprzedażowymi postanowiono w dalszym ciągu rozwijać gamę tańszych modeli iPhone'a.

W drugie połowie 2021 roku na rynku pojawi się trzecia generacja iPhone'a SE.

Zgodnie z najnowszym raportem urządzenie zaoferuje 6 calowy wyświetlacz. Niestety bardzo możliwe, że nadal będzie to panel wykonany w technologii IPS LCD. Na emeryturę nie wybiera się także Touch ID. Tani iPhone nie otrzyma Face ID. Pojawi się za to procesor z obsługą sieci 5G. Prawdopodobnie będzie to zmodyfikowany układ Apple A13 z iPhone'a 11. Na pleckach po raz pierwszy w historii modelu pojawią się dwa aparaty.

Wielkość ekranu wskazuje, że iPhone SE 2021 może zostać wyposażony w czytnik linii papilarnych Touch ID w przycisku zasilającym. Rozwiązanie to zastosowano już w iPad Air 2020. Obecność 6 calowego wyświetlacza wymusi na Apple rezygnacje z gigantycznych ramek okalających ekran. Przypominamy, że 5,5 calowy iPhone 8 Plus z klasycznym designem był zauważalnie większy od 6,1 calowego iPhone'a 11.

iPhone SE 2021 będzie nieco inaczej pozycjonowany. Dotychczas smartfon ten miał zachęcić do zakupu fanów małych smartfonów. Obecnie w ofercie jest iPhone 12 mini ,który oferuje 5,4 calowy ekran w obudowie mniejszej, niż ta z iPhone SE 2020. W związku z tym iPhone SE 2021 będzie tanim smartfonem dla osób, które chcą kupić sprzęt z iOS.

Cena powinna pozostać na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że nowy iPhone SE kosztować będzie od 2199 zł za wersję z 64 GB wbudowanej pamięci masowej do 2949 zł za wersję z 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Źródło: 91mobiles.com