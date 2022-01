iPhone SE 3/2022 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [28.01.2022]

W oczekiwaniu na premierę trzeciej generacji iPhone'a SE, zapraszamy do naszego materiału aktualizowanego, gdzie na bieżąco publikujemy wszystkie plotki i przecieki dotyczące tego urządzenia.

iPhone SE (2020) jest jednym z najlepiej wycenionych produktów w całym katalogu Apple. Jak są dalsze plany firmy, dotyczące kolejnej generacji tego smartfona? Przedstawiamy najnowsze plotki, przecieki, a także potwierdzone informacje na temat iPhone'a SE 3/2022.

iPhone SE 3/2022 - Data premiery

Podejście Apple do iPhone'a SE nie zawsze było do końca przewidywalne. Oryginalny iPhone SE pojawił się w marcu 2016 roku i - oprócz rozszerzenia jego pamięci podstawowej w marcu 2017 roku - następna aktualizacja w postaci iPhone'a SE (2020) pojawiła się dopiero cztery lata później. Apple wycofało iPhone'a SE w 2018 roku, pozostawiając wiele podejrzeń, że sprzedaż budżetowego iPhone'a nie będzie kontynuowana.

Przybycie iPhone'a SE (2020) w kwietniu 2020 roku było jednak miłym dodatkiem do obecnej oferty firmy, który zasygnalizował, że być Apple jednak zauważyło potencjał w tego typu urządzeniu.

Oto daty premiery poprzednich generacji iPhone'a SE:

iPhone SE (wersje 16 GB i 64 GB): 31 marca 2016

iPhone SE (wersje 32 GB i 64 GB): 24 marca 2017

iPhone SE (2020): 24 kwietnia 2020

Obserwatorzy branży spekulowali, że kolejny iPhone SE może mieć swoją premierę jesienią 2021 roku. Patrząc jednak na poprzednie premiery, najprawdopodobną datą zaprezentowania iPhone'a SE 3/2022 będzie pierwsza połowa 2022 roku. Informacja ta jest wspierana przez raport DigiTimes z lipca, który również sugeruje, że Apple przygotowuje się do uruchomienia następnej generacji iPhone'a SE w pierwszej połowie 2022 roku.

Co ciekawe, Apple po cichu przestał sprzedawać wersję iPhone'a SE (2020) zawierającą 256 GB pamięci masowej (choć wciąż pozostaje dostępny u niezależnych sprzedawców i przewoźników). Ruch ten może sygnalizować, że rozwój następnego iPhone'a SE rzeczywiście trwa.

iPhone SE 3/2022 - Cena

Nie sądzimy, że Apple będzie błądzić zbyt daleko od obecnego cennika - cena iPhone'a SE 3/2022 najprawdopodobniej pozostanie taka sama, jak w przypadku jego poprzednika.

Tak wygląda obecny cennik wszystkich dostępnych na stronie Apple modeli iPhone'a:

iPhone SE - 2199 zł

iPhone 11 - 2599 zł

iPhone 12 mini - 3149 zł

iPhone 12 - 3599 zł

iPhone 13 mini - 3599 zł

iPhone 13 - 4199 zł

iPhone 13 Pro - 5199 zł

iPhone 13 Pro Max - 5699 zł

Obecny iPhone SE (2020) kosztuje 2199 zł i mamy nadzieję, że trzecia generacja tego smartfona również będzie tak wyceniona.

iPhone SE 3/2022 - Czego możemy się spodziewać?

Ponieważ Apple wciąż musi potwierdzić prace nad nowym iPhonem SE, nie ma obecnie żadnych oficjalnych szczegółów na temat tego smartfona. Oczywiście, nie powstrzymało to przed wypłynięciem mnóstwa plotek.

Łączność 5G

Najbardziej oczywistym dodatkiem do nowego modelu będzie łączność 5G. Wszystkie modele iPhone'a 12, który przybył w 2020 roku, miały tę funkcję Dodatkowo, wszystkie smartfony z Androidem w tej półce cenowej również oferują łączność 5G. Modele takie jak OnePlus Nord, Motorola Edge i Realme 7 5G mogą pochwalić się tą funkcją. Informacja ta jest wspierana przez raport Macotakara, japońskiej strony skoncentrowanej na Apple o dużej wiarygodności.

Nie jest to jednak pewnik - zarówno iPhone Xr, jak i iPhone 11 nie posiadały łączności 5G. Jeśli iPhone SE 3/2022 ma być wzorowany właśnie na tych modelach, łączność 5G może zostać pominięta.

A15 Bionic

Jeśli Apple będzie dalej podążać tymi samym ścieżkami i wyda aktualizację iPhone'a SE w 2022 roku, uważamy za prawdopodobne, że iPhone SE 3/2022 może zawierać procesor A15 Bionic, znany iPhone'a 13.

Nie będzie to jednak katastrofą, jeśli tak się nie stanie - A13 Bionic to wciąż bardzo szybki procesor. Analityk William Yang wierzy jednak, że następny iPhone SE będzie posiadać uaktualniony chipset, a Macotakara idzie o krok dalej, sugerując, że będzie wyposażony właśnie w A15 Bionic.

Nowy design

Chociaż wielu oczekuje uaktualnienia designu iPhone'a SE, zmiana konstrukcji może wiązać się z pewnymi konsekwencjami. Przejście do pojemniejszej obudowy iPhone'a XR lub iPhone'a 11 oznaczałoby usunięcie Touch ID. Face ID jest jednak bardzo dobrze przyjętą i rozwiją przez lata funkcją. Apple wciąż posiada również materiały konstrukcyjne z poprzednich modeli, co dodatkowo obniża ewentualny koszt budowy urządzeń, które ją zawiera.

AKTUALIZACJA 22.10.2021

Do sieci trafił interesujący projekt nowego iPhone'a SE

iPhone SE to najtańszy smartfon w portfolio Apple. Urządzenie po raz pierwszy pojawiło się na rynku w 2016 roku. Po czterech latach gigant z Cupertino zdecydował się na wprowadzenie nowego modelu. Smartfony z rodziny SE, które do tej pory pojawiły się na rynku korzystały ze sprawdzonych podzespołów znanych ze starszych modeli. iPhone SE z 2016 roku był ulepszonym iPhone'm 5s, a aktualnie sprzedawany iPhone SE 2020 to odświeżony iPhone 8.

Źródło: Apple Lab / Twitter

Do sieci trafiły kolejne plotki na temat iPhone'a SE kolejnej generacji. Zakładają one, że Apple w końcu całkowicie od nowa zaprojektuje swojego taniego iPhone'a. Smartfon miałby otrzymać wygląd podobny do aktualnej generacji iMaca z ekranem o przekątnej 24 cali. Niestety w informacjach znajdziemy informację o dacie premiery. Nastąpi ona dopiero w 2023 roku. Nie zrażając się jednak do długiego czasu oczekiwania możemy zobaczyć, jak powinien wyglądać nowy iPhone SE, a jest na co popatrzeć.

Koncept czwartej generacji iPhone'a SE wygląda jak mieszanka iPhone'a 12 mini/12 z najnowszym komputerem iMac. Smartfon posiada płaski front i plecki, a całość uzupełniają ścięte krawędzie i zaokrąglone rogi.

Źródło: Apple Lab / Twitter

Smartfon w końcu posiada w pełni bezbramkowy ekran. Co ciekawe brakuje wycięcia w ekranie. Kamerka została umieszczono bezpośrednio w panelu podobnie jak w wielu smartfonach z Androidem. Było to możliwe ze względu na brak Face ID. Tani model iPhone'a w dalszym ciągu korzysta z Touch ID. Tym razem czytnik linii papilarnych znajdzie się w przycisku zasilającym. Rozwiązanie to znamy już z iPada Air 2020.

Analityk Ross Young donosi, że Apple pracuje nad dwoma modelami iPhone'a SE. Mowa o ulepszonej wersji aktualnie sprzedanego iPhone'a SE 2020 oraz o całkowicie nowej konstrukcji. Pierwszy model otrzyma 5G i szybszy procesor, a drugi nowy design i ulepszony aparat.

Źródło: Apple Lab / Twitter

iPhone SE na najnowszych renderach wygląda rewelacyjnie. Smartfon nie posiada wycięcia w ekranie i zachował elegancki design. Jedyną skazą jest czas oczekiwania. Nowy model pojawi się na rynku dopiero za około dwa lata. Do tego momentu tani iPhone będzie oferować ekran o przekątnej 4,7 cala i spore ramki.

Apple przygotowuje się do ogłoszenia iPhone'a SE 3 w 2022 roku

Jak podaje plotka, Apple już przygotowuje się do ogłoszenia iPhone'a SE 3 (jak nazywa go źródło) na początku 2022 roku. Według doniesień, firma z Cupertino stworzyła nowe miejsca pracy dla specjalistów od sondowania chipów, poprzez swojego partnera Xintec.

Xintec jest odpowiedzialny za proces testowania jakości i jest spółką zależną od TSMC. Jest to również wieloletni partner Apple, który pracował jako dostawca komponentów do pierwszego iPhone'a SE, jak i również SE (2020). Nowa informacja jest zgodna z przewidywaniami Ming-Chi Kuo - Apple może wypuścić następcę modelu iPhone SE (2020) w pierwszej połowie przyszłego roku. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie.

iPhone SE 3 już niedługo? Apple zaczyna usuwać iPhone'a SE (2020)

Do września, iPhone SE (2020) był dostępny w trzech konfiguracjach: 64 GB, 128 GB i 256 GB. Jak się jednak okazało, po zaprezentowaniu nowych smartfonów z serii iPhone 13, tylko pierwsza i druga z tych pojemności pozostały dostępne w sklepie internetowym Apple. Ceny tych konfiguracji również nie uległy zmianom.

Według analityka Apple, Ming-Chi Kuo, Apple planuje aktualizację modelu iPhone SE w pierwszej połowie 2022 roku. Obecny został uruchomiony w kwietniu 2020 roku, więc usunięcie wariantu 256 GB może być oznaką, że Apple zaczyna się przygotowywać do produkcji tego konkretnego modelu.

iPhone SE 3 rozczaruje? Nie do tego przyzwyczaiło nas Apple

Nie od dziś wiadomo, że Apple skupia się na produkcji jedynie drogich lub bardzo drogich smartfonów. Wyjątkiem jest obecność modeli SE, które cechują się wysoką wydajnością i rozsądnymi kompromisami, które pozytywnie wpływają na cenę urządzeń.

Źródło: Apple

Aktualnie Apple przygotowuje się do wprowadzenia na rynek iPhone'a SE trzeciej generacji. Urządzenie zadebiutuje na rynku w pierwszej połowie 2022 roku. Niestety może nas niemiło zaskoczyć.

Apple od zeszłego roku skupia dużą uwagę na wyświetlaczach stosowanych w swoich urządzeniach. ProMotion pojawiło się w tabletach, telefonach i komputerach przenośnych. Stale na półkach sklepowych pojawiają się nowe modele wyposażone w panele Mini LED oraz OLED.

Źródło: Apple

Niestety wyżej wymienione aktualizacje w całości ominą iPhone'a SE. Zgodnie z najnowszymi plotkami telefon nadal oferować będzie klasyczny ekran IPS LCD o nazwie handlowej Liquid Retina.

iPhone SE będzie jedynym flagowym urządzeniem z procesorem o wysokiej wydajności i wyświetlaczem IPS LCD.

Smartfon może otrzymać obudowę znaną z modeli Xr i 11 oraz podzespoły z najnowszego iPhone'a 13 mini. Telefon nadal dostępny będzie w podstawowej wersji z 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Cena pozostanie niezmieniona i ma wynosić 2199 zł.

iPhone SE 3 może posiadać design iPhone'a XR oraz Touch ID

Zgodnie z chińską stroną MyDrivers, iPhone SE 3/2022 będzie wyposażony w konstrukcję znaną z iPhone'a XR oraz Touch ID. Będzie to również ostatni iPhone z wyświetlaczem LCD.

Maszynowe tłumaczenie raportu wyjaśnia, że projekt trzeciej generacji iPhone'a SE jest oparty na modelu z 2018 roku. Co więcej, będzie wyposażony w skaner linii papilarnych Touch ID, wbudowany w boczny przycisk, a także wyświetlacz LCD, chip A15 Bionic i łączność 5G. Raport zauważył, że urządzenie to ma być ostatnim iPhonem z wyświetlaczem LED.

Źródło: MacRumors

MyDrivers przyznało, że to twierdzenie stoi w sprzeczności z innymi niedawnymi roszczeniami, według których trzecia generacja iPhone'a SE będzie kontynuowała projekt bieżącej, drugiej generacji tego modelu. iPhone SE (2020) obecnie posiada tą samą konstrukcję, co wycofany iPhone 8.

Niejasne plotki, pojawiające się wokół projektu następnego iPhone'a SE, zostały zmieszane z informacjami z wiarygodnych źródeł, takich jak Ming-Chi Kuo i Ross Young. Początkowo mówiło się, że urządzenie będzie wyposażone w 6,1-calowy wyświetlacz, taki sam jak iPhone XR, ale z bocznym przyciskiem Touch ID. W tym roku, Kuo i Young wycofali się z tych słów, mówiąc, że trzecia generacja iPhone'a SE będzie zamiast tego mieć taki sam design jak obecny model z przyciskiem Home Button.

Źródło: Apple Lab / Twitter

Część tego zamieszania może wyjaśnić dopiero przy okazji premiery iPhone'a SE 4. Young spodziewa się czwartej generacji iPhone'a SE w 2023 roku, który będzie wyposażony w 6,1-calowy wyświetlacz i charakterystyczny notch. MyDrivers podaje, że trzecia generacja iPhone'a SE będzie miała swoją premierą na wiosnę 2022 roku. Urządzenie ma posiadać standardową pojemność 64 GB pamięci masowej, a jego sugerowana cena detaliczna ma pozostać taka sama, jak w przypadku obecnej generacji.

AKTUALIZACJA 25.10.2021

Kiedy Apple zaprezentuje iPhone'a SE 3?

Analitycy rynkowi i znani dziennikarze zajmujący się sprzętem firmy Apple zapowiadają, że październikowa prezentacja - na której zobaczyliśmy nowe MacBooki Pro - była ostatnim wydarzeniem premierowym firmy w tym roku. Na najbliższą konferencję Apple przyjdzie zaczekać nam aż do marca 2022 roku.

Spodziewamy się, że to właśnie wtedy zaprezentowany zostanie kolejny budżetowy iPhone. Wszystkie dotychczasowe przecieki oraz premiery poprzednich modeli wskazują, że to właśnie podczas przyszłorocznej, wiosennej konferencji prasowej powinien pojawić się iPhone SE (2022). Urządzenie to otrzyma podzespoły z iPhone 13 i obudowę, którą doskonale znamy z iPhone'a 11.

Również LeaksApplePro przekazał, że kolejna konferencja prasowa Apple odbędzie się w marcu 2022 roku. Oprócz oczekiwanego iPhone'a SE trzeciej generacji, powinniśmy zobaczyć również 27-calowego iMaca z procesorem Apple Silicon oraz odświeżonego Maca mini. Możliwe także, że całość uzupełni przeprojektowany MacBook Air z procesorem Apple M2.

March it is. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) October 23, 2021

AKTUALIZACJA 26.10.2021

Przeciek: iPhone SE 3 opóźniony, ale pojawi się również iPhone SE Plus

Wcześniej w tym roku donoszono, że iPhone SE 3 z 5G i chipem A14 najprawdopodobniej pojawi się w pierwszej połowie 2022 roku. Oczekiwany nowy dodatek do podstawowej serii iPhone SE będzie prawdopodobnie ponownie wykorzysta konstrukcję znaną z drugiej generacji iPhone'a SE lub - bardziej optymistycznie - z iPhone'a X i iPhone'a 11.

Jednak zaufany leakster, Ross Young, twierdzi, że iPhone'a SE 3 może zostać przesunięty aż o dwa lata, dzięki czemu jego potencjalna data premiery miałaby miejsce gdzieś w 2024 roku. Pomimo tego, Apple wciąż może pracować nad budżetowym iPhonem na przyszły rok - według plotek, miałby to być iPhone SE Plus. Według Young'a, iPhone SE Plus (2022) będzie wyposażony w ten sam 4,7-calowy wyświetlacz LCD (jak iPhone 8), lecz zostałby uaktualniony o łączność 5G.

We now hear the next LCD iPhone will be introduced in 2022 and called the SE Plus with the same 4.7" LCD as the 8 along with 5G. We hear the iPhone SE3 with a 5.7" - 6.1" LCD is now pushed to 2024. https://t.co/9gxiAAk8Yi — Ross Young (@DSCCRoss) October 25, 2021

Jeśli rzeczywiście tak jest, to następny iPhone SE będzie posiadać również dość małą baterię, której pojemność wynosić będzie jedynie 1821 mAh, a rozdzielczość wyświetlacza 1334 x 750 pikseli. iPhone SE Plus będzie prawdopodobnie posiadać certyfikat IP67, a do odblokowania telefonu służyć będzie dobrze wszystkim znane Touch ID. Podczas gdy oczekujemy, że sugerowana cena detaliczna iPhone'a SE 3 będzie wynosić 2199 zł (tyle samo, co obecny iPhone SE (2020)), w tej chwili cena potencjalnego iPhone SE Plus nie jest znana i trudno co do niej spekulować.

Źródło: Apple

AKTUALIZACJA 05.11.2021

Czy warto czekać na iPhone'a SE 3?

iPhone SE 3 pojawi się na początku przyszłego roku. Warto się więc zastanowić, czy warto czekać na nowy model, czy może jednak zdecydować się na zakup zeszłorocznego.

Najnowsza linia smartfonów firmy Apple, iPhone 13, jest pełna niesamowitych specyfikacji, ale jego wysoka cena sprawia, że dla wielu jest to niepraktyczny wybór. W opozycji można rozważyć zatem zakup iPhone'a 11, iPhone'a 12 mini lub budżetowego iPhone'a SE (2020). Ostatecznie warto również poczekać na iPhone'a SE 3.

Źródło: Apple Źródło: Apple

W cenie 2199 zł, iPhone SE (2020) pozostaje najbardziej przystępnym cenowo wejściem do świata iPhone'ów i iOS. Warto jednak zauważyć, że niedawna obniżka ceny iPhone'a 11 do 2599 zł oraz stosunkowo niska cena iPhone'a 12 mini (3149 zł), to wciąż bardzo dobre oferty. Niemniej jednak, w tych i niższych kwotach można znaleźć wiele smartfonów działających w oparciu o system Android. Pojawia się zatem pytanie, czy iPhone SE 3 jest wart Twojej uwagi?

Źródło: Apple Źródło: Apple

AKTUALIZACJA 19.11.2021

iPhone SE 3 z portem USB-C?

W ostatnim tygodniu było dość głośno o pewnej zagranicznej aukcji internetowej, na której można było kupić pierwszego na świecie iPhone'a z portem USB-C. Kwota, za jaką zainteresowani byli w stanie kupić tego smartfona, ostatecznie osiągnęła ponad 400 000 zł. Nie powinno być to jednak zbyt dużym zdziwieniem - użytkownicy sprzętu Apple od lat czekają na moment, w którym firma ta w pełni zdecyduje się na implementację portu USB-C we wszystkich swoich nowych produktach.

Ostatnio dość głośno było również o najnowszych MacBookach Pro, które - ku pozytywnemu zdziwieniu wszystkich fanów - przywróciły dodatkowe porty oraz zaktualizowane złącze MagSafe. Mając na uwadze tą zmianę, można zacząć się zastanawiać, czy Apple będzie dalej szło w tym kierunku?

Źródło: Apple

Wątpię, aby firma z Cupertino totalnie zignorowała ostatnie wielkie zainteresowanie iPhonem X z portem USB-C. Mając to na uwadze, można wstępnie zakładać, że nadchodzące modele iPhone SE 3 lub iPhone 14 mogą posiadać port USB-C. Inną prawdopodobną opcją mogłoby być także całkowite zrezygnowanie z portu na rzecz technologii bezprzewodowej. Czy jednak tak się stanie, okaże się dopiero w przyszłym roku podczas premiery tych urządzeń.

AKTUALIZACJA 24.11.2021

Promocje na iPhone SE (2020) z okazji Black Friday!

AKTUALIZACJA 01.12.2021

Premiera nowego iPhone'a SE podobno w pierwszym kwartale 2022 roku

Według tajwańskiej firmy badawczej, TrendForce, Apple planuje wydać trzecią generację iPhone'a SE w pierwszym kwartale 2022 roku. Jeśli te ramy czasowe okażą się być dokładne, możemy spodziewać się, że urządzenie zostanie wydane do końca marca.

Zgodnie z wcześniejszymi plotkami, TrendForce podaje, że nowy iPhone SE pozostanie smartfonem klasy średniej z dodanym wsparciem dla 5G:

Jeśli chodzi o rozwój produktu, Apple pozostaje przy planie wydania trzeciej generacji iPhone'a SE w pierwszym kwartale 2022 roku i czterech modeli w ramach nowej serii w drugiej połowie 2022 roku. Oczekuje się, że iPhone SE trzeciej generacji będzie głównym narzędziem, które pomoże Apple zaznaczyć swoją obecność w segmencie smartfonów 5G klasy średniej. Jego wielkość produkcji w 2022 roku jest prognozowana na 25-30 mln sztuk.

Analityk Apple, Ming-Chi Kuo, wcześniej twierdził, że nowy iPhone SE będzie miał podobny wygląd jak obecny model, który jest oparty na iPhone 8 - z 4,7-calowym wyświetlaczem, przyciskiem home i Touch ID, a także grubszymi ramkami. Kuo powiedział również, że kluczowe aktualizacje do urządzenia będą obejmować wsparcie dla łączności 5G i szybszy procesor.

Pojawiły się też pewne pogłoski, że Apple pracuje nad większą wersją iPhone'a SE, ale to urządzenie najprawdopodobniej pojawi się najwcześniej w 2023 roku.

AKTUALIZACJA 09.12.2021

Ming-Chi Kuo potwierdza: AirPods Pro 2 jesienią 2022 roku!

Znany analityk Apple właśnie ujawnił harmonogramy dotyczące premier nadchodzących urządzeń tej firmy. Według Ming-Chi Kuo (za pośrednictwem 9To5Mac), Apple planuje wydać aż trzy różne wersje swojego smartwatcha jesienią przyszłego roku: Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 oraz wzmocnioną (rugged) wersję dla sportowców. Ponadto, firma ma w planach zaprezentować także AirPods Pro 2, które będą wyposażone w nowe wbudowane czujniki związane ze zdrowiem.

AKTUALIZACJA 09.12.2021

Ming-Chi Kuo ujawnia datę premiery iPhone'a SE 3

Znany analityk Apple właśnie ujawnił harmonogramy dotyczące premier nadchodzących urządzeń tej firmy. Według Ming-Chi Kuo (za pośrednictwem 9To5Mac), Apple planuje wydać aż trzy różne wersje swojego smartwatcha jesienią przyszłego roku: Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 oraz wzmocnioną (rugged) wersję dla sportowców. Ponadto, firma ma w planach zaprezentować także AirPods Pro 2, które będą wyposażone w nowe wbudowane czujniki związane ze zdrowiem.

Warto zauważyć, że Kuo miał również wcześniej stwierdzić, że Apple zaprezentuje w przyszłym roku swój zestaw do VR/AR. Znany analityk nie oferuje jednak żadnych konkretnych szczegółów dotyczących każdego z wyżej wymienionych produktów. Kuo ujawnił również szczegóły na temat iPhone'a SE 3, który podobno ma mieć swoją premierę gdzieś na początku 2023 roku.

Wcześniej plotkowano, że następny iPhone SE pojawi się z niewielkimi ulepszeniami w stosunku do poprzednich generacji i zostanie wprowadzony na rynek w 2022 roku. Kuo uważa jednak, że następna generacja iPhone'a SE pojawi się rok po spodziewanej dacie premiery i - co więcej - z poważnymi aktualizacjami dotyczącymi jego specyfikacji. Przede wszystkim obejmować będą one większy wyświetlacz, sparowany z 4 GB pamięci RAM.

AKTUALIZACJA 10.12.2021

Premiera iPhone'a SE 3 coraz bliżej! Dostawcy zaczynają przygotowywać się do wysyłek

Według źródeł branżowych, cytowanych przez DigiTimes, wielu dostawców komponentów w łańcuchu dostaw firmy Apple zaczęło przygotowania do dostaw trzeciej generacji iPhone'a SE. Zaplanowana premiera tego smartfona ma odbyć się w pierwszej połowie 2022 roku.

Pełny raport nie został jeszcze wydany, ale w jego podglądzie czytamy:

Dostawcy VCM nie widzą zmniejszenia zamówień na nowe iPhone'y: VCM i innych dostawców komponentów nadal nie zauważają zmniejszenia w zamówieniach na nowe iPhone'y.

Na początku tego tygodnia, Ming-Chi Kuo powiedział, że nowy iPhone SE będzie wyposażony w ten sam 4,7-calowy wyświetlacz i 3 GB pamięci RAM, co obecny model. Ma posiadać również przycisk Home z Touch ID i grubsze ramki. Aktualizacja iPhone'a SE ma jednak obejmować wsparcie 5G i szybszy procesor - prawdopodobnie A15 Bionic, który zadebiutował w modelach iPhone'a 13 najnowszym iPadzie mini.

Weddług tajwańskiej firmy badawczej TrendForce, nowy iPhone SE zostanie wydany w pierwszym kwartale 2022 roku. Jeśli te ramy czasowe okażą się dokładne, możemy spodziewać się, że urządzenie zostanie wydane do końca marca.

Plotki sugerują, że premiera czwartej generacji iPhone'a SE jest zaplanowana na 2023 rok. Model ten ma przynieść bardziej znaczące zmiany, w tym większy wyświetlacz i 4 GB pamięci RAM. Jest możliwe, że ten większy iPhone SE będzie wyposażony w konstrukcję opartą na modelu iPhone XR.

AKTUALIZACJA 14.12.2021

Składany iPhone w 2024? Co z modelem SE?

Jak komunikuje analityk Apple, Ross Young, składany iPhone najprawdopodobniej pojawi się dopiero w 2024 roku. Firma pracuje nad prototypem tego nowego telefonu, co było oczywiste z faktu, że Samsung dostarczył składane próbki wyświetlacza do Apple.

W oparciu o poprzednie raporty, składany iPhone od Apple będzie posiadać 8-calowy elastyczny wyświetlacz OLED. Wcześniej w tym roku, redakcja Bloomberg poinformowała, że Apple rozpoczęło pracę nad tym nowym urządzeniem, ale praca do tej pory jest ograniczona tylko do jego wyświetlacza. Podczas gdy firma znajduje się z dala od komercyjnego uruchomienia pierwszego składanego smartfona, jej rywal Samsung już ustalił swoją pozycję na rynku i obecnie dominuje w tej kategorii sprzętu mobilnego.

Co jednak z iPhonem SE trzeciej generacji? Wciąż spodziewamy się, że ten pojawi się w marcu przyszłego roku. Spekuluje się, że może otrzymać nową starą konstrukcję znaną z iPhone'a X, lecz pojawiają się również głosy, że Apple zaprezentuje nam model SE Plus. Jeśli firma z Cupertino rzeczywiście wyda w przyszłości składanego iPhone'a, najprawdopodobniej nie doczekamy się podobnej wersji iPhone'a SE w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

AKTUALIZACJA 21.12.2021

iPhone SE 3 5G już wkrótce w fazie produkcji próbnej

Przystępny cenowo iPhone SE już od dłuższego czasu oczekuje swojej nowej generacji. W 2020 roku, iPhone SE został odświeżony po raz drugi, otrzymując nową konstrukcję znaną z iPhone'a 7, a także lepszy aparat i procesor. Oczekuje się, że gigant z Cupertino zaprezentuje trzecią generację iPhone SE gdzieś 2022 roku.

Ostatni raport sugeruje, że premiera iPhone'a SE 3 (2022) może odbyć się w pierwszym kwartale 2022 roku, najprawdopodobniej w marcu. Kolejny raport, pochodzący od ITHome, potwierdza ostatnie plotki na temat specyfikacji tego smartfona, a także sugeruje, że już wkrótce w fazie produkcji próbnej. Jednocześnie zaprzecza on jednak wcześniejszym informacjom, jakimi podzieliło się z nami DigiTimes - sugerowali, że Apple zmniejszy zamówień produkcyjne na iPhone'aSE 3.

AKTUALIZACJA 28.12.2021

iPhone SE 3 (2022) bez slotu na kartę SIM?

Anonimowy tipster poinformował redakcję MacRumors, że Apple przygotowuje się do uruchomienia smartfonów wykorzystujących jedynie funkcję eSIM od września 2022 roku. Tipster udostępnił pozornie wiarygodny dokument zarysowujący ramy czasowe dla tej inicjatywy, choć dokument ten nie wspomina konkretnie o firmie Apple lub modelach iPhone'a.

W ramach przejścia, niektórzy amerykańscy operatorzy komórkowi będą rzekomo oferować wybrane modele iPhone'a 13 bez karty nano-SIM w pudełku w drugim kwartale 2022 roku. Co więcej, modele iPhone'a 13, sprzedawane w stacjonarnych sklepach Apple lub na Apple.com, już nie posiadają karty nano-SIM w pudełku.

Biorąc pod uwagę rzekomy termin, przypadający na wrzesień 2022 roku, możliwe jest, że Apple może usunąć fizyczne gniazdo karty SIM począwszy od niektórych modeli iPhone 14 i ostatecznie usunąć je całkowicie wraz z pojawieniem się iPhone'a 15.

Pojawia się zatem pytanie, co z iPhonem SE (2022)? W tej kwestii raczej nie mamy się o co martwić, bowiem Apple bardzo lubi recyklingować swoje urządzenia. Jeśli przyszłoroczny model zostanie zaprezentowany przed premierą iPhone'a 14, to z całą pewnością będzie to dobrze nam znana konstrukcja z iPhone'a 8, iPhone'a X lub iPhone'a 11. W takim przypadku, mamy stuprocentową pewność, że slot na kartę SIM będzie obecny.

AKTUALIZACJA 05.01.2022

Jak możemy dowiedzieć się z najnowszych przecieków pochodzących z Chin, iPhone SE 3/2022 ma kosztować około 2200 zł. Za taką kwotę Apple ma zaoferować nam odświeżenie iPhone'a 11, jednego z najlepszych smartfonów tej firmy na przestrzeni ostatnich lat.

Źródło: Weibo via Notebookcheck

AKTUALIZACJA 08.01.2022

iPhone SE 3 jednak bez zmian konstrukcyjnych

Najnowsze plotki sugerują, że iPhone SE 2022 będzie jedynie nieznaczną aktualizacją iPhone'a SE 2020. Urządzenie otrzyma identyczną obudowę, znaną z modelu iPhone 8, a zmiany dotyczyć będą jedynie specyfikacji technicznej telefonu. W takim przypadku miałby on otrzymać 4,7-calowy ekran IPS LCD. Nie powinniśmy spodziewać się również dodatkowego aparatu ultraszerokokątnego.

AKTUALIZACJA 10.01.2022

iPhone SE z obudową iPhone'a 11 dopiero w 2024 roku

Użytkownik Twittera - @dylandkt - w najnowszej notatce udostępnionej na Twitterze donosi, że iPhone SE 2022 będzie wyglądać tak samo jak model z 2020 roku. Główną nowością ma być pojawienie się łączności z siecią komórkową 5G. Apple powinno wykorzystać jednak procesor znany z iPhone'a 13 oraz zaoferować większą ilość pamięci operacyjnej. Z innych źródłem wynika także, że zupełnie nowy iPhone SE - najprawdopodobniej bazujący na modelu iPhone 11 lub iPhone Xr - ma pojawić się dopiero w 2024 roku.

*Update to this tweet!* The iPhone SE with a similar design to the XR/11 with a slightly smaller screen size, has been pushed back to an expected release of 2024. For 2022, Apple will instead release an iPhone SE with 5G, a spec bump, and the same design as the 2020 model. — Dylan (@dylandkt) January 6, 2022

AKTUALIZACJA 11.01.2022

Gurman: iPhone SE 3 ma zostać zaprezentowany podczas wiosennej konferencji

Mark Gurman przedstawił w swoim cotygodniowym newsleterze, PowerOn, kilka najnowszych informacji dotyczące produktów Apple.

Jak możemy przeczytać, według Gurmana, Apple ma w planach zaprezentować najnowszą generację iPhone'a SE podczas swojej wiosennej konferencji. Wydarzenie to, jak wszystkie poprzednie na przestrzeni ostatnich dwóch lat, odbędą się online. Tegoroczna edycja budżetowego smartfona od Apple ma jednak otrzymać tylko nieznaczną aktualizację - telefon otrzyma wsparcie dla sieci 5G, ulepszony aparat oraz nowy procesor.

AKTUALIZACJA 13.01.2022

Najnowsze plotki dotyczące iPhone'a 14 oraz iPhone'a 15 mówią o konstrukcji, która miałaby zakładać nowy wygląd przedniego oraz tylnego aparatu. Według tych informacji, Apple miałoby zrezygnować z niesławnego notcha (wycięcia w ekranie), jednocześnie zmieniając jego formę na mały otwór, w którym znajdowałaby się kamerka do selfie. Mówi się również o ulepszonym Face ID, które miałoby znajdować się pod samym ekranem smartfona.

Niestety, najnowsze aktualizacje najprawdopodobniej nie trafią do trzeciej generacji iPhone'a SE. Najnowsze plotki na jego temat wskazują jasno, że smartfon ten nie otrzyma zbyt wiele - aktualizacja dotyczyć będzie najprawdopodobniej jedynie jego podzespołów oraz tylnej kamery. Znana nam konstrukcja z iPhone'a 8, którą posiada również druga generacja iPhone'a SE, najprawdopodobniej będzie obecna również w jego trzeciej generacji.

AKTUALIZACJA 14.01.2022

W sieci pojawiły się dziś nowe rendery, rzekomo przedstawiające nadchodzącego iPhone'a SE (2022). Za ich publikację odpowiedzialny jest portal tentechreview.com, a same grafiki zostały wykonane przez Davida Kowalskiego (@xleaks7 na Twitterze). Jak możemy wyczytać z artykułu portalu, nie jest to przypadkowy projekt, oparty jedynie o plotki, gdyż grafiki te powstały w oparciu o pliki CAD.

Niestety jednak, po raz kolejny potwierdza to wszystkie najnowsze plotki, według których trzecia generacja iPhone'a SE nie przyniesie wielu aktualizacji względem swojego poprzednika.

AKTUALIZACJA 17.01.2022

Gurman: iPhone SE 3 (2022) pojawi się podczas wiosennej konferencji Apple

Mark Gurman poinformował w swoim cotygodniowym newsleterze PowerOn, że iPhone SE 3 (2022) pojawi się podczas wiosennej konferencji Apple. Wydarzenie to miałoby odbyć się w formie online, podobnie jak w poprzednim roku.

AKTUALIZACJA 18.01.2022

Jakiś czas temu napisałem artykuł o tym, że iPhone 13 mini może być ostatnim kompaktowym smartfonem Apple. Wygląda na to, że nie był to kompletnie ślepy strzał. Pod koniec roku ujrzymy iPhone'a 14, który nie będzie jednak posiadał swojej wersji mini. To co jednak zadziwia najbardziej, to zmiana dotycząca iPhone'a SE, który w 2023 roku ma otrzymać ekran o przekątnej 5,7 cala.

Obecna przekątna tego modelu wynosi 4,7 cala, więc będzie to spora zmiana. Oprócz zmiany w wielkości ekranu, iPhone SE 4. generacji ma posiadać również zmienioną stylistykę. Niestety jednak zmiany te nie zawitają do tegorocznego modelu.

My bad, 2023/2024 model would be 4th generation. — Ross Young (@DSCCRoss) January 17, 2022

AKTUALIZACJA 19.01.2022

iPhone SE 3 zgłoszony w bazie danych regulacyjnych

Jak zauważył francuski blog Consomac, Apple złożył wczoraj informacje na temat niewydanych jeszcze modeli iPhone i iPad w bazie danych Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej.

Zgłoszenia prawdopodobnie reprezentują trzecią generację iPhone'a SE, piątą generację iPada Air i potencjalnie więcej urządzeń Apple. Niewydane modele iPhone'a mają identyfikatory A2595, A2783 i A2784, podczas gdy niewydane modele iPada mają identyfikatory A2588, A2589, A2591, A2696, A2757, A2759, A2761, A2766 i A2777.

Takie zgłoszenia Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej wielokrotnie w ciągu ostatnich lat zapowiadały premierę nowych produktów Apple, w tym kilku modeli komputerów Mac, iPhone'ów, iPadów, iPadów Pro, zegarków Apple Watch i słuchawek AirPods. Zgłoszenia są prawnie wymagane dla wszystkich urządzeń, które oferują szyfrowanie sprzedawane w Rosji i wybranych innych krajach.

AKTUALIZACJA 20.01.2022

Oczekuje się, że Apple wprowadzi nowego iPhone'a SE już w kwietniu

Trzecia generacja iPhone'a SE z łącznością 5G ma pojawić się na rynku już w kwietniu. Analityk Ross Young zatweetował, że produkcja paneli wyświetlacza dla nowej generacji iPhone'a SE rozpoczyna się w tym miesiącu, a jego premiera ma odbyć się w drugiej połowie kwietnia lub na początku maja.

Apple 5G SE model starting panel production this month. Phone production likely from March. This means a launch is likely for 2H April/early May with shipments from late April or early May. — Ross Young (@DSCCRoss) January 19, 2022

AKTUALIZACJA 22.01.2022

iPhone SE 3 bez słuchawek i ładowarki w zestawie

Apple nie będzie już dołączać słuchawek EarPods z każdego iPhone'a sprzedawanego we Francji, począwszy od 24 stycznia, zgodnie z zawiadomieniem opublikowanym przez francuskiego przewoźnika iGeneration. Apple był wcześniej zobowiązany do włączenia EarPods w pudełku z iPhone'a ze względu na francuskie prawo, które wymagało, aby każdy smartfon sprzedawany w tym kraju posiadał w pudełku "zestaw głośnomówiący", ale prawo to zostało zmienione na rzecz zmniejszenia śladu środowiskowego urządzeń cyfrowych.

Począwszy od iPhone'a 12 w 2020 roku, Apple przestał dodawać słuchawki EarPods i zasilacz z pudełkach iPhone'a, twierdząc, że robi to, aby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko. Po usunięciu obu akcesoriów pudełko iPhone'a stało się drastycznie cieńsze. Apple usunął też oba elementy ze starszych modeli iPhone'a, które nadal sprzedawał.

Czy taki sam los czeka tegoroczną generację iPhone'a SE? Pomimo faktu, że model ten jest budżetowym smartfonem Apple, najprawdopodobniej on również nie będzie posiadał w zestawie słuchawek oraz ładowarki. Jedynym akcesorium, na jakie możemy liczyć, to - tak samo jak w przypadku iPhone'a 12 oraz iPhone'a 13 - kabel lightning.

AKTUALIZACJA 26.01.2022

iPhone SE (2020) czy iPhone SE (2022)?

iPhone SE 3 pojawi się już w kwietniu, warto się więc zastanowić, czy czekać na nowy model, czy może jednak zdecydować się na zakup poprzedniego.

W tym celu polecamy: Czy wciąż warto kupić najbardziej przystępnego cenowo iPhone'a SE?

Najnowsza linia smartfonów firmy Apple, iPhone 13, jest pełna niesamowitych specyfikacji, ale jego wysoka cena sprawia, że dla wielu jest to niepraktyczny wybór. W opozycji można rozważyć zatem zakup iPhone'a 11, iPhone'a 12 mini lub budżetowego iPhone'a SE (2020). Ostatecznie warto również poczekać na iPhone'a SE 3.

iPhone SE 3 (2022) - ile będzie kosztować?

Oczekuje się, że iPhone SE 3. generacji zachowa swoją bardziej przystępną cenę. Jak podaje serwis RadioTimes.com, telefon ten będzie prawdopodobnie kosztować około £ 400 (około 2200 zł). Cena ta miałaby dotyczyć modelu z najniższą opcją pamięci masowej.

iPhone'a SE 2. generacji można obecnie znaleźć za 2099 zł.