iPhone SE 3 na nowych renderach! Nie ma zaskoczenia.

Chyba gdzieś już widzieliśmy to urządzenie. Nowy iPhone SE 3 nie zaskoczy nas swoim wyglądem.

Na przestrzeni lat Apple przyzwyczaiło nas już, że wypuszcza na rynek urządzenia oferujące topowe parametry i specyfikację techniczną. Tak dzieje się między innymi w przypadku MacBooków, czy iPhone'ów. Istnieje jednak pewien wyjątek od tej reguły, a mianowicie urządzenie o nazwie iPhone SE.

Apple przygotowuje się do wypuszczenia trzeciej generacji tego kompaktowego i stosunkowo niedrogiego smartfona. iPhone SE 3 będzie następcą wydanego w 2020 roku modelu iPhone SE 2020. Czy warto będzie go kupić? Portal tentechreview.com opublikował dziś rendery tego urządzenia. Powstały one we współpracy z Davidem Kowalskim, publikującym na Twitterze jako @xleaks7.

Zobacz również:

Jak twierdzą dziennikarze portalu, grafiki te powstały w oparciu o pliki CAD, prezentujące tegoroczne urządzenie Apple, którego premiera planowana jest na wiosnę. Najprawdopodobniej odbędzie się ona na specjalnie zorganizowanej konferencji w marcu.

Jeżeli te przecieki okażą się prawdziwe, to otrzymamy urządzenie niemal identyczne do tego sprzed dwóch lat. Wygląda na to, że pomimo wcześniejszych przecieków, smartfon wciąż posiadał będzie slot na kartę SIM. Ponownie otrzymamy pojedynczy aparat i lampę LED umieszczoną na pleckach oraz charakterystyczne logo Apple.

Nie zmienią się także wymiary małego iPhone'a. Będą one wynosić 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (8,2 mm grubości na wysokości wyspy z aparatami. Apple ma jednak spróbować nieco przybliżyć to urządzenie do wydanych w tym roku iPhone'ów oraz iPhone'a Xr, dzięki umieszczeniu charakterystycznego notcha w ekranie. Ten ma z kolei mierzyć 5,69 cala. Źródła portalu nie są jednak w stu procentach pewne obecności notcha, więc ten element wyglądu może zostać zmieniony.

Chcesz dowiedzieć się więcej o iPhone SE 3? Sprawdź nasz materiał zbiorczy!#