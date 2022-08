iPhone SE 4 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna

iPhone SE to jeden z najpopularniejszych sprzętów Apple. Budżetowy telefon od firmy z Cupertino jest często najlepszym wyborem dla wielu osób, poszukujących nowego smartfona. W tym artykule zbieramy wszystkie informacje na temat nadchodzącej, czwartej już generacji iPhone'a SE.

iPhone SE to jeden z najpopularniejszych telefonów Apple. Już od pierwszej generacji Apple zaprezentowało bardzo ciekawy pomysł - najnowsze i najmocniejsze podzespoły w ciele flagowca sprzed kilku lat. Jednak nawet pomimo świetnej sprzedaży pierwszej i drugiej generacji, trzecia już nie została tak ciepło przyjęta. Wiele osób uważało, że Apple powinno coś zmienić w wyglądzie telefonu, którego body nawiązywało jeszcze do iPhone'a 6S sprzed prawie 10 lat. Sprawdzamy, czy w kolejnej, czwartej już generacji SE firma wzięła sobie te uwagi do serca.

iPhone SE 4 - data premiery

Na tę chwilę nie mamy jeszcze niestety dokładnych informacji na temat spodziewanej premiery iPhone'a SE 4. Co więcej, dochodzą do nas sprzeczne informacje na temat możliwej daty wejścia na rynek tego smartfona. Z jednej strony znany analityk Ross Young sugeruje, że może on się pojawić już w 2023 roku. Jednakże inne źródła podają, że firma ma raczej zamiar trzymać się dwuletniego cyklu wydawania wersji SE. Jako że SE 2020 został zaprezentowany w marcu 2020, a SE 2022 ujrzał światło dzienne w marcu 2022 podejrzewany, iż kolejna wersja będzie miała swoją premierę na jesieni 2024 roku.

iPhone SE 4 - cena

Jedną z najmocniejszych stron iPhone'a SE jest od zawsze jego cena. Apple w dość skromnym budżecie proponuje najmocniejsze dostępne podzespoły, a do tego dostęp do całego ekosystemu Apple. Sprawdźmy więc, ile kosztowały poprzednie generacje iPhone'a SE:

iPhone SE 2016 - 2149 zł

iPhone SE 2020 - 2199 zł

iPhone SE 2022 - 2299 zł

Jak widać, cena tego modelu od zawsze oscylowała w okolicach 2200 zł. Możemy się więc spodziewać, że cena czwartej generacji - nawet pomimo inflacji i ogólnego zwiększenia cen elektroniki - nie powinna przekroczyć 2500 zł.

iPhone SE 4 - specyfikacja techniczna

Fot. TechAdvisor

Jakiej specyfikacji technicznej możemy spodziewać się po iPhonie SE 4? Zmian w końcu będzie wiele i nie będą one dotyczyły tylko podzespołów, ale też wyglądu całego telefonu. Według informacji Jona Prossera, nadchodząca wersja SE ma być bazowana już nie na iPhonie 8, ale na iPhonie XR. Oznacza to, że w tej budżetowej konstrukcji dostaniemy w końcu nowoczesny wygląd z cienkimi ramkami, notch z FaceID oraz bardzo pojemną baterię.

Wygląda więc na to, że Apple posłuchało w końcu swoich klientów, którym nie podobał się iPhone SE 2022. Według nich był on już zbyt przestarzały, a mała bateria nie pozwalała na długotrwałe korzystanie z telefonu. Oznacza to, że nowy iPhone dostanie ekran o przekątnej 6,1", do tego ogniwo 2942 mAh (w SE 2022 mamy tylko 2018 mAh). Poza tym możemy spodziewać się także nowego procesora - zapewne A16 lub A17. Do tego dojdą jeszcze usprawnienia w oprogramowaniu oraz aparacie urządzenia, dzięki którym powinien on dorównywać nawet najlepszej konkurencji w kwestii robienia foto.

Jeszcze jedną ciekawą zagwozdką jest obecność złącza lightning w nowym SE. Według wielu informacji Apple ma przejść na korzystanie z USB-C w 2023 roku. Jeżeli więc tak się stanie, możemy się spodziewać, że będzie to jeden z pierwszych smartfonów tej firmy z uniwersalnym złączem USB. Jednak może się też okazja, że producent z Cupertino postanowi wypuścić ten smartfon na rynek jak najszybciej, aby uniknąć wyposażania go w ten właśnie port. Byłaby to zdecydowanie zła wiadomość dla osób oczekujących na najnowszy budżetowiec Apple.