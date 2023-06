iPhone SE 4 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [23.06.2023]

iPhone SE to jeden z najpopularniejszych sprzętów Apple. Budżetowy telefon od firmy z Cupertino jest często najlepszym wyborem dla wielu osób, poszukujących nowego smartfona. W tym artykule zbieramy wszystkie informacje na temat nadchodzącej, czwartej już generacji iPhone'a SE.

Spis treści

iPhone SE to jeden z najpopularniejszych telefonów Apple. Już od pierwszej generacji Apple zaprezentowało bardzo ciekawy pomysł - najnowsze i najmocniejsze podzespoły w ciele flagowca sprzed kilku lat. Jednak nawet pomimo świetnej sprzedaży pierwszej i drugiej generacji, trzecia już nie została tak ciepło przyjęta. Wiele osób uważało, że Apple powinno coś zmienić w wyglądzie telefonu, którego body nawiązywało jeszcze do iPhone'a 6S sprzed prawie 10 lat. Sprawdzamy, czy w kolejnej, czwartej już generacji SE firma wzięła sobie te uwagi do serca.

Aktualizacja 23.06.2023 - kolejne opóźnienia z tego samego powodu

iPhone SE 4 miał wejść na rynek w 2024 roku - według nowego cyklu, w którym to model SE będzie przez Apple prezentowany raz na dwa lata. Jednakże firmie z Cupertino zależało, żeby SE 4 był pierwszym telefonem, który skorzysta z autorskiego modemu 5G od Apple, dzięki czemu producent miał przetestować możliwości tego komponentu na szerszą skalę, aby móc go potem użyć także we flagowych telefonach. Wygląda jednak na to, że ten właśnie element powoduje spore opóźnienia, które mogą doprowadzić do przesunięcia premiery SE 4.

Zobacz również:

Według informacji zaprezentowanych przez MacRumors, Apple po raz kolejny narażone jest na opóźnienia związane z produkcją modemu 5G i zdecydowało, że iPhone SE 4 zostanie przesunięty na 2025 roku. Dzięki temu opóźnieniu premiery firma nadal będzie mogła najpierw przetestować swój modem. Jednakże przyniesie to też drugie opóźnienie - dopiero iPhone 17 dostanie modem 5G wyprodukowany przez Apple.

Aktualizacja 14.04.2023 - iPhone SE 4 jednak będzie! Przez jeden element został mocno opóźniony

Okazuje się, że Apple jest bardzo tajemnicze. Już kilka miesięcy temu straciliśmy nadzieję na ponowne zobaczenie jednego z najlepszych telefonów ze średniej półki - kolejnej odsłony iPhone'a SE. Wygląda jednak na to, że oże wcale nie jest to zgubiony projekt.

Według wcześniejszych informacji, produkcja iPhone'a SE 4 miała zostać anulowana. Apple co prawda było zadowolone ze sprzedaży modelu SE 2, ale już SE 3 nie miał tak dobrych wyników - chociaż stało się tak zapewne ze względu na brak zmian względem poprzedniej generacji. Ze względu na to firma zdecydować się miała na wycofanie się z segmentu smartfonów ze średniej półki.

Jednak teraz do naszych uszu dochodzą kolejne informacje, które zaprzeczają poprzednim wieściom o zaprzestaniu produkcji tego telefonu. Leaker Jeff Pu w rozmowie z MacRumors przedstawił informacje, jakoby najnowszy przedstawiciel serii SE miał zostać po prostu opóźniony o rok od pierwotnej daty premiery, którą przewidywano na 2024 rok.

Wygląda więc na to, że Apple ma jednak zamiar wypuścić na rynek średnio półkowego iPhone'a, po prostu zrobi to dopiero w 2025 roku. Co więcej, Pu sugeruje również, że takie opóźnienie jest spowodowane chęcią przeprowadzenia pewnego eksperymentu przez firmę. Od wielu miesięcy słyszymy o problemach, z jakimi Apple zmaga się przy okazji projektowania swojego własnego modemu 5G. Już kilka lat temu miał on trafić do pierwszych iPhone'ów, jednak z roku na rok jego produkcja się opóźnia i kolejne telefony Apple muszą radzićsobie z częsściami od innych producentów.

Według informacji leakera, to właśnie iPhone SE 4 ma być pierwszym telefonem, który zostanie wyposażony w ten modem - stąd właśnie takie opóźnienie. Ma to być także test przed wprowadzeniem tej technologii do telefonów Apple z wyższej półki.

Aktualizacja 21.12.2022 - iPhone'a SE 4 jednak nie będzie? Apple mogło właśnie podjąć najgorszą decyzję od lat

Niestety Apple po raz kolejny znalazło sposób aby nas zawieść. Według informacji znanego analityka Ming-Chi Kuo, po słabej sprzedaży iPhone'a SE 3, Apple postanowiło odłożyć w czasie albo nawet potencjalnie anulować premierę modelu SE 4. Decyzja wydaje się zupełnie nieprzemyślana, gdyż to właśnie brak zmian w SE 3 sprawił, że telefon się nie sprzedawał. Ze względu na to premiera nowego designu miałaby raczej szansę na ogromną popularność.

Niestety Apple ewidentnie nie widzi tej sytuacji w ten sposób i postanowiło przełożyć premierę na później, otwierając też drogę do skasowania projektu. Chodzi tu oczywiście także o kwestie finansowe - producent chce zmusić klientów, aby musieli kupować najnowsze i najdroższe produkty firmy, a nie mieli dostęp także do tańszych propozycji. Wygląda więc na to, że słaba sprzedaż iPhone'a SE 3 jest tylko wygodną wymówką do kierowania sprzedaży w stronę najdroższych iPhone'ów 14

Aktualizacja 02.11.2022

Wygląda na to, że jednak nie wszystkie szczegóły dotyczące wyglądu i specyfikacji kolejnego iPhone'a SE 4 zostały ustalone przez Apple. Według informacji analityka Rossa Younga, firma jest aktualnie nadal na etapie decydowania o zarówno rozmiarze, jak i technologii wykonania ekranu nowego telefonu. Wygląda na to, że pod uwagę brane są zarówno rozwiązania z ekranem OLED (jak w najnowszych iPhone'ach 14), ale też ze znanym z iPhone'a XR panelem LCD.

To jednak nie wszystko. Według przecieków producent zastanawia sięrównież nad dwoma rozmiarami ekranu. Z jednej strony jest zapowiadany wcześniej 6,1-calowy wyświetlacz, który skutkowałby rozmiarem telefonu takim jak w przypadku iPhone'a XR. Jednak Young jest też przekonany, że firma zastanawia się nad skorzystaniem z mniejszego, 5,7-calowego panelu. Możemy się wtedy spodziewać, ze iPhone SE 4 wcale nie skorzysta z designu znanego z XR-a, ale raczej iPhone X. Byłaby to nie lada gratka dla osób, które preferują mniejsze rozmiary budżetowych telefonów od Apple.

Aktualizacja 10.10.2022

Według jednego z czołowych analityków zajmujących się produktami Apple, Rossa Younga, iPhone SE 4 ma wejść na rynek w 2024 roku. Poznaliśmy też kilka szczegółów jego specyfikacji, które wynikają z ostatnich decyzji Apple.

Według informacji przekazanych przez Younga, iPhone SE 2024 ma zrezygnować z FaceID na rzecz TouchID umieszczonego w przycisku blokady ekranu, z boku urządzenia. Będzie to spora zmiana, gdyż aktualnie wszystkie telefony od Apple (poza trzecią generacją SE), korzystają z wykrywania twarzy - i to od wielu lat. Telefon ma poza tym korzystać z designu znanego z iPhone'a XR, między innymi z tego samego, 6,1-calowego wyświetlacza LCD.

Pozostaje jeszcze kwestia notcha, który zapewne pozostanie w iPhonie SE 4. Przez jakiś czas spodziewaliśmy się, że może on również zostać wyposażony w Dynamic Island, jednak Apple miało zrezygnować z tego pomysłu ze względu na koszt takiej operacji. Jednakże możliwe jest, że notch będzie zdecydowanie mniejszy, zapewne przypominający rozmiarem raczej ten w iPhonie 13, a nie iPhonie XR. W końcu nie będzie on musiał mieścić osprzętu odpowiadającego za FaceID.

Nie mamy niestety jeszcze żadnych informacji dotyczących podzespołów nadchodzącego SE 4. Jako że najnowsze, nawet flagowe iPhone'y nie wszystkie zostały wyposażone w najnowsze procesory, możemy się spodziewać, że w 2024 roku iPhone SE 4 nie będzie działał pod kontrolą najnowszego czipu - powinniśmy raczej nastawić się na procesor o jedną generację starszy. Mimo tego na pewno będzie to bardzo wydajna maszyna.

iPhone SE 4 - data premiery

Na tę chwilę nie mamy jeszcze niestety dokładnych informacji na temat spodziewanej premiery iPhone'a SE 4. Co więcej, dochodzą do nas sprzeczne informacje na temat możliwej daty wejścia na rynek tego smartfona. Z jednej strony znany analityk Ross Young sugeruje, że może on się pojawić już w 2023 roku. Jednakże inne źródła podają, że firma ma raczej zamiar trzymać się dwuletniego cyklu wydawania wersji SE. Jako że SE 2020 został zaprezentowany w marcu 2020, a SE 2022 ujrzał światło dzienne w marcu 2022 podejrzewany, iż kolejna wersja będzie miała swoją premierę na jesieni 2024 roku.

iPhone SE 4 - cena

Jedną z najmocniejszych stron iPhone'a SE jest od zawsze jego cena. Apple w dość skromnym budżecie proponuje najmocniejsze dostępne podzespoły, a do tego dostęp do całego ekosystemu Apple. Sprawdźmy więc, ile kosztowały poprzednie generacje iPhone'a SE:

iPhone SE 2016 - 2149 zł

iPhone SE 2020 - 2199 zł

iPhone SE 2022 - 2299 zł

Jak widać, cena tego modelu od zawsze oscylowała w okolicach 2200 zł. Możemy się więc spodziewać, że cena czwartej generacji - nawet pomimo inflacji i ogólnego zwiększenia cen elektroniki - nie powinna przekroczyć 2500 zł.

iPhone SE 4 - specyfikacja techniczna

Fot. TechAdvisor

Jakiej specyfikacji technicznej możemy spodziewać się po iPhonie SE 4? Zmian w końcu będzie wiele i nie będą one dotyczyły tylko podzespołów, ale też wyglądu całego telefonu. Według informacji Jona Prossera, nadchodząca wersja SE ma być bazowana już nie na iPhonie 8, ale na iPhonie XR. Oznacza to, że w tej budżetowej konstrukcji dostaniemy w końcu nowoczesny wygląd z cienkimi ramkami, notch z FaceID oraz bardzo pojemną baterię.

Wygląda więc na to, że Apple posłuchało w końcu swoich klientów, którym nie podobał się iPhone SE 2022. Według nich był on już zbyt przestarzały, a mała bateria nie pozwalała na długotrwałe korzystanie z telefonu. Oznacza to, że nowy iPhone dostanie ekran o przekątnej 6,1", do tego ogniwo 2942 mAh (w SE 2022 mamy tylko 2018 mAh). Poza tym możemy spodziewać się także nowego procesora - zapewne A16 lub A17. Do tego dojdą jeszcze usprawnienia w oprogramowaniu oraz aparacie urządzenia, dzięki którym powinien on dorównywać nawet najlepszej konkurencji w kwestii robienia foto.

Jeszcze jedną ciekawą zagwozdką jest obecność złącza lightning w nowym SE. Według wielu informacji Apple ma przejść na korzystanie z USB-C w 2023 roku. Jeżeli więc tak się stanie, możemy się spodziewać, że będzie to jeden z pierwszych smartfonów tej firmy z uniwersalnym złączem USB. Jednak może się też okazja, że producent z Cupertino postanowi wypuścić ten smartfon na rynek jak najszybciej, aby uniknąć wyposażania go w ten właśnie port. Byłaby to zdecydowanie zła wiadomość dla osób oczekujących na najnowszy budżetowiec Apple.