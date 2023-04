iPhone SE 4 jednak wejdzie to sprzedaży? To możliwe, ale trzeba trochę poczekać

Saga iPhone'a SE 4 znowu nabiera kolorów. Kilka miesięcy temu usłyszeliśmy, że projekt został porzucony, ale wygląda na to, że mógł zostać po prostu odłożony w czasie.

Ostatnimi czasy Apple nie może się opędzić od przecieków na temat sprzętów firmy. Nie dość, że na światło dzienne wyszły ostatnio kolejne informacje na temat przycisków w iPhonie 15, to jeszcze dzisiaj po raz pierwszy od kilku miesięcy usłyszeliśmy coś nowego na temat projektu, który wydawał się już zapomniany - kolejnej wersji iPhone'a SE.

Według wcześniejszych informacji, które zbieramy w tym artykule, produkcja iPhone'a SE 4 miała zostać anulowana. Apple co prawda było zadowolone ze sprzedaży modelu SE 2, ale już SE 3 nie miał tak dobrych wyników - chociaż stało się tak zapewne ze względu na brak zmian względem poprzedniej generacji. Ze względu na to firma zdecydować się miała na wycofanie się z segmentu smartfonów ze średniej półki.

Jednak teraz do naszych uszu dochodzą kolejne informacje, które zaprzeczają poprzednim wieściom o zaprzestaniu produkcji tego telefonu. Leaker Jeff Pu w rozmowie z MacRumors przedstawił informacje, jakoby najnowszy przedstawiciel serii SE miał zostać po prostu opóźniony o rok od pierwotnej daty premiery, którą przewidywano na 2024 rok.

Wygląda więc na to, że Apple ma jednak zamiar wypuścić na rynek średnio półkowego iPhone'a, po prostu zrobi to dopiero w 2025 roku. Co więcej, Pu sugeruje również, że takie opóźnienie jest spowodowane chęcią przeprowadzenia pewnego eksperymentu przez firmę. Od wielu miesięcy słyszymy o problemach, z jakimi Apple zmaga się przy okazji projektowania swojego własnego modemu 5G. Według informacji leakera, to właśnie iPhone SE 4 ma być pierwszym telefonem, który zostanie wyposażony w ten modem - stąd właśnie takie opóźnienie. Ma to być także test przed wprowadzeniem tej technologii do telefonów Apple z wyższej półki.

Jeśli te informacje się potwierdzą, fani firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo zdecydowanie powinni się cieszyć. iPhone SE 4 zapowiada się bardzo ciekawie, gdyż ma nie tylko przynieść usprawnienia w specyfikacji, ale też wprowadzić serię Se w bezramkową rzeczywistość. Jeśli rzeczywiście sitak stanie, może to być kolejny hit sprzedażowy firmy.