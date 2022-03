iPhone SE 5G, Mac Studio i wszystkie wiosenne nowości Apple - relacja z Peek performance

We wtorek 8 marca odbyła się pierwsza w tym roku konferencja prasowa Apple. Zaprezentowano na niej iPhone SE 5G i inne nowe produkty. Nie zabrakło kilku zaskoczeń.

Spis treści

Po wielu tygodniach oczekiwania za nami pierwsza w 2022 roku konferencja prasowa Apple. Wiosenne wydarzenie upłynęło pod hasłem Peek performance. Polskie tłumaczenie sloganu jest nieco inne i brzmi "zapraszamy na szczyt".

Wiosenna konferencja Apple

Główną nowością wiosennego wydarzenia Apple jest nowy iPhone SE kompatybilny z siecią 5G. Nie zabrakło jednak innych produktów i kilku zaskoczeń. Zapraszamy na relację z Peek performance.

Wydarzenie rozpoczęło się przemówieniem prezesa Apple - Tima Cooka. W krótkim przemówieniu zapowiedział on, że na wydarzeniu pojawią się nowe produkty

Apple TV+

Nietypowo wydarzenie rozpoczęło się od omówienia nowości w Apple TV+. Cook podsumował nowe filmy i seriale, które pojawiły się w usłudze Apple TV+. Gigant z Cupertino chwali się filmami oryginalnymi, które dostępne są jedynie w platformie Apple TV+.

Mowa o Coda, Argylle, Cha Cha Real Smooth czy The Tragedy of Macbeth.

Apple zaprezentowało Friday Night Baseball.

iPhone

Nadszedł czas na gwiazdę wieczoru - nowego iPhone'a.

Tim Cook podsumował sprzedaż i najważniejsze funkcje iPhone'a 13. Smartfony pojawiły się w nowej wersji kolorystycznej. iPhone'a 13 oraz iPhone'a 13 Pro kupimy w kolorze zielonym. Po raz pierwszy w historii Apple w połowie cyklu życia dodaje nowy kolor do iPhone'a 13 Pro oraz iPhone'a 13 Pro Max.

Apple Silicon

Tim Cook płynnie przeszedł do autorskich procesorów Apple Silicon. Cook przypomina o najważniejszych zaletach układu Apple A15 Bionic.

iPhone SE 2022

iPhone SE 2022 będzie najtańszym modelem iPhone'a z procesorem Apple A15 Bionic. Niestety w dalszym ciągu mowa o przestarzałej konstrukcji z ekranem o przekątnej 4,7-cala, przyciskiem Home z Touch ID oraz ogromnymi ramkami okalającymi ekran.

Główną nowością w urządzeniu jest układ Apple A15 Bionic. W środku znajdziemy 6-rdzeniowy procesor, który jest o 1,8 x szybszy od iPhone'a 8. Całość wspierana jest przez 4-rdzeniowy układ graficzny - o 2,2 x szybszy od tego znanego z iPhone'a 8.

Apple pozycjonuje nowego iPhone'a SE jako smartfon dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę ze sprzętem Apple. Nie jest to smartfon dla posiadaczy modeli iPhone X oraz nowszych.

iPhone SE wg Apple jest "piękny". Niestety z tym się nie zgodzimy - to konstrukcja, która już od dawna odstaje od standardów rynkowych. Urządzenie dostępne będzie w trzech kolorach - północ, srebrny oraz PRODUCT(RED).

Całość została pokryta szkłem Ceramic Shield. iPhone SE nadal posiada Touch ID zamiast Face ID. Apple gwarantuje lepszą żywotność baterii. Smartfon posiada również wsparcie dla sieci komórkowej w standardzie 5G.

iPhone SE nadal posiada jeden aparat. To 12 MP aparat wspierany przez procesor Apple A15 Bionic. Nowością jest Deep Fusion. Nie zabrakło Smart HDR. Niestety nie ma trybu nocnego.

Smartfon pracuje pod kontrolą iOS 15.

Cena startuje z poziomu 429 dolarów - 29 dolarów więcej od iPhone SE 2020. Telefon dostępny od 18 marca. W Polsce prawdopodobnie od 2299 zł.

iPad Air

Apple prezentuje nowego iPada Air. Tablet otrzymał aktualizację podzespołów. W środku procesor Apple M1 znany z MacBooka Air i iPada Pro. Co ważne mowa o procesorze z 8-rdzeniowym układzie graficznym. Sam tablet wygląda identycznie jak poprzednia generacja. iPad Air nadal nie posiada Face ID - zamiast niego skorzystamy z Touch ID.

iPad Air otrzymał również nową kamerę przednią. Mowa o 12 MP matrycy z Center Stage. Aktualnie wszystkie nowe modele iPada mają aparat z Center Stage. Modele z wejściem na kartę SIM otrzymały modem kompatybilny z siecią 5G.

Nowy iPad Air startuje z poziomu 599 dolarów. Cena pozostała niezmieniona. Do wyboru wersje 64 GB oraz 256 GB. Dostępność od 18 marca.

Mac

Apple podkreśla, że w prawie każdym komputerze Mac posiada już własne procesory Apple Silicon. Tim Cook przypomina największe zalety takie jak wysoka wydajność oraz oszczędność energii, a także zunifikowana pamięć operacyjna.

Tim Cook przekazał, że od wprowadzenia Apple M1 na rynek sprzedaż komputerów Mac znacząco wzrosła.

Apple prezentuje procesor Apple M1 Ultra. To najnowszy układ przeznaczony jedynie dla stacjonarnych komputerów Mac.

Procesor Apple M1 Ultra składa się z dwóch procesorów Apple M1 Max. Całość nazwano technologią UltraFusion. Przepustowość pamięci wynosi nawet do 800 GB/s. Procesor obsłuży do 128 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej. Na pokładzie 20-rdzeniowa karta graficzna (16 wydajnych rdzeni i 4 energooszczędne) oraz 64-rdzeniowy procesor. Procesor będzie o 8x szybszy od Apple M1 Ultra.

Mac Studio i Studio Display

Procesor Apple M1 Max oraz M1 Ultra zostanie wykorzystany w nowym Macu Studio. Jest to rozbudowana wersja Maca mini z dodatkowymi portami i znacznie wyższą wydajnością.

Mac Studio to niewielki komputer w kształcie kostki. Całość wykonano z jednego kawałka aluminium. Na szczycie znajdziemy logo Apple znane już z Maca Mini. Większa przestrzeń została wykorzystana do implementacji dwóch dodatkowych wentylatorów do chłodzenia procesora.

Komputer posiada dwa złącz USB Typu A, 10 Gigabit Ethernet, aż sześć złączy USB Typu C (Thunderbolt 4) oraz wbudowany czytnik kart pamięci SDXC. Nie zabrakło również HDMI oraz złącza słuchawkowego Jack. Mac mini posiad wbudowane Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.

Do komputera podłączymy nawet do 4 monitorów Pro Display XDR oraz dodatkowy telewizor 4K.

Podstawowy model otrzyma procesor M1 Max. Będzie on 2,5x szybszy od iMaca oraz 50% szybszy od Maca Pro. Wydajność graficzna o 3,4x lepsza od iMaca 27 oraz tyle samo razy szybszy od Maca Pro.

Mac Studio to aktualnie najwydajniejszy Mac dostępny na rynku.

Model z procesorem M1 Ultra jest 3,8x szybszy od iMaca 27 oraz o 90% szybszy od Maca Pro. Wydajność graficzna - Mac Studio 4,5x szybszy od iMaca oraz 80% wydajniejszy od topowego Maca Pro.

Model z M1 Max maksymalnie z 64 GB pamięci operacyjnej, a M1 Ultra ze 128 GB pamięci operacyjnej.

Wersje z dyskami SSD o pojemności do 8 TB.

Studio Display to nowy monitor dedykowany do Maca Studio. Monitor wygląda podobnie do Pro Display XDR. Posiada obudowę wykonaną z aluminium i jest nieco podobny do iMaca 24. Studio Display posiada również wbudowaną kamerkę Face Time z Center Stage. Do wyboru wersja z rozszerzonym uchwytem lum uchwytem VESA.

Monitor ma przekątną 27 cali i rozdzielczość 5K. Monitor obsługuje ponad miliard kolorów. Nie zabrakło True Tone i pełnego pokrycia paletą barw DCI-P3. W opcji wersja ze szkłem z nano-strukturą.

W środku monitora znajduje się procesor Apple A13 Bionic znany z iPhone'a 11, który służy do obsługi kamerki Face Time. Jest to 12 MP matryca z Center Stage. Nie zabrakło również mikrofonów klasy studyjnej z ANC, a także aż sześć głośników stereo ze wsparciem dla Spatial Audio i Dolby Atmos.

Monitor posiada trzy złącza USB Typu C oraz jedno USB Typu C z Thunderbolt 4. Monitor jest w stanie ładować każdego MacBooka.

Z monitorem możemy zakupić nowe akcesoria peryferyjne - trackpad, mysz oraz klawiaturę.

Mac Studio od 1999 dolarów. Model z M1 Ultra od 3999 dolarów. Studio Display kosztuje minimum 1599 dolarów. Dostępność od 18 marca.

To już wszystkie nowości zaprezentowane przez Apple. Niestety zabrakło Apple M2 oraz nowych tanich MacBooków.