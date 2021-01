iPhone SE Plus to iPhone 11 na sterydach. Cena od 2600 zł

Apple przygotowuje się do wprowadzenia kolejnego "taniego" iPhone'a. Model SE Plus zaoferuje procesor z iPhone'a 12 zamknięty w obudowie z nieco starszego modelu 11. Całość zostanie uzupełniona czytnikiem linii papilarnych Touch ID oraz atrakcyjną ceną detaliczną.

Od dłuższego czasu mówi się o wprowadzeniu do oferty taniego iPhone'a z dużym ekranem. Pierwsze plotki pojawiły się zaraz po wycofaniu ze sprzedaży iPhone'a 8 oraz 8 Plus na początku 2020 roku. iPhone 8 został zastąpiony modele SE 2020. Większy iPhone 8 Plus został wycofany bez wprowadzenia bezpośredniego następcy. Jego miejsce zajął poniekąd model Xr z 2018 roku.

iPhone 8, iPhone SE oraz iPhone 11 Źródło: Macworld.com

Po premierze kompaktowego iPhone'a SE czas na nieco większego iPhone'a dla konsumentów, którzy nie zamierzają wydawać na telefon co najmniej 4000 zł.

Zgodnie z najnowszymi przeciekami iPhone SE Plus zaoferuje 6,1 calowy wyświetlacz IPS LCD zapożyczony ze świetnie sprzedającego się iPhone'a 11. Co ważne w środku znajdziemy procesor Apple A14 Bionic. Oznacza to, że iPhone SE Plus zaoferują taką samą wydajność, jak droższe modele z rodziny iPhone 12.

Smartfon otrzyma 12 MP aparat główny (pojedynczy) oraz 7 MP aparat przedni. Będzie to moduł znany z iPhone'a SE. Nowy iPhone SE Plus nie zaoferuje skanera twarzy Face ID. Urządzenie otrzyma klasyczny czytnik linii papilarnych Touch ID zintegrowany z przyciskiem zasilania.

Smartfon będzie w pełni wodoszczelny co zostanie potwierdzone certyfikatem IP67.

iPhone SE Plus zadebiutuje na rynku w cenie detalicznej 499 dolarów, co przekłada się na około 2600 zł (po doliczeniu podatków). Do wyboru otrzymamy trzy wersje kolorystyczne: czarną, białą oraz Product(RED). Sprzedaż rozpocznie się w drugiej połowie 2021 roku.

Źródło: mspoweruser.com