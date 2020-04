iPhone SE kontra iPhone Xr oraz iPhone 11 - który wypada najlepiej?

Apple zaprezentowało iPhone'a SE drugiej generacji. Wybór taniego iPhone'a stał się jeszcze trudniejszy. Porównujemy iPhone'a SE 2020 z iPhone'm Xr oraz 11. Który model okaże się najlepszy?

Spis treści

Po ponad czterech latach oczekiwania Apple w końcu wprowadziło na rynek drugą generację taniego, a przy okazji kompaktowego iPhone'a. 15 kwietnia 2020 roku na stronie Apple bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi pojawił się iPhone SE drugiej generacji. Urządzenie dostępne jest w przedsprzedaży, która startuje 17 kwietnia, a pierwsi klienci otrzymają swoje egzemplarze 24 kwietnia.

Podobnie, jak w przypadku pierwszej generacji iPhone'a SE Apple do produkcji swojego "taniego" smartfona użyło podzespołów z aktualnie sprzedawanych flagowców - modelu iPhone 11. To świetna wiadomość dla osób oczekujących flagowej wydajności w nieco niższej cenie. Całość umieszczono jednak w starej obudowie iPhone'a 8, która charakteryzuje się między innymi obecnością Touch ID oraz gigantycznych ramek okalających ekran.

Nowy model w gamie produktowej zastąpił iPhone'a 8. iPhone SE kosztuje co najmniej 2199 zł. Oznacza to, że jest tańszy od starszego o ponad dwa lata modelu 8.

W tym momencie kupujący mogą zastanawiać się, jaki model "taniego" iPhone'a wybrać. iPhone SE z jednej strony jest nowoczesny i tani, ale wygląda jak smartfon sprzed kilku lat. W sprzedaży nadal pozostaje zeszłoroczny tani iPhone - model Xr oraz aktualny budżetowy flagowiec - iPhone 11.

Po raz pierwszy w historii Apple posiada w sprzedaży równolegle aż trzy tańsze modele iPhone'a. Który z nich wybrać?

Porównujemy najnowszego iPhone'a SE z iPhone'm Xr oraz 11, a także doradzamy, który model okaże się najciekawszym wyborem.

iPhone wcale nie musi być drogi

Na samym początku zaczniemy od ceny. Wprowadzenie iPhone'a SE drugiej generacji udowadnia, że iPhone nie musi być drogi. W dobie flagowych smartfonów z Androidem, które nierzadko kosztują ponad 4000 zł, gigant z Cupertino wprowadza smartfona za 2199 zł, w środku którego znajdziemy najwydajniejszy procesor mobilny, jaki znajdziemy obecnie na rynku.

Wszystkie trzy porównywane przez nas modele sprzedawane są w podstawowych konfiguracjach z 64 GB wbudowanej pamięci masowej. iPhone SE kosztuje 2199 zł, iPhone Xr - 3149 zł, a iPhone 11 - 3599 zł. W tym miejscu należy nadmienić, że iPhone Xr jest najstarszą konstrukcją i często da się go kupić taniej nawet u autoryzowanych sprzedawców.

Jak widać różnica w cenie pomiędzy iPhone'm SE, a jakimkolwiek innym modelem iPhone'a jest ogromna. iPhone Xr jest droższy o 950 zł, a iPhone 11 o aż 1400 zł. Z czego biorą się takie rozbieżności skoro iPhone SE posiada identyczny procesor co iPhone 11?

Wyświetlacz i rozmiary

Wyświetlacz to jednocześnie zaleta oraz ogromna wada iPhone'a SE. Nowy model docenią tradycjonaliści, posiadacze iPhone'a 8 lub starszego oraz fani małych smartfonów. Reszta konsumentów sprawnie zauważy, że iPhone SE posiada gigantyczne ramki nad i pod ekranem, które powodują, że urządzenie wygląda jak smartfon z 2015 roku.

Panel frontowy iPhone'a SE mocno kontrastuje z modelami Xr oraz 11, posiadającymi wyświetlacze z Face ID. Dopłacając do droższych modeli zyskamy wyświetlacz otoczony znacznie mniejszymi ramkami, ale za to z wycięciem.

W danych techniczny możemy przeoczyć jednak istotną informację. iPhone SE posiada ekran o przekątnej zaledwie 4,7 cala, podczas gdy modele Xr i 11 wyposażono w znacznie większy panel o przekątnej 6,1 cala. W tym miejscu należy zauważyć, że jeżeli Apple pozbyłoby się gigantycznych ramek to iPhone SE zachowując swoje wymiary mógłby oferować ekran o przekątnej 5,2-5,5 cala.

Poza różnicą w rozmiarze i braku wycięcia w modelu SE, wszystkie trzy modele iPhone'a oferują panele Retina wykonane w technologii IPS LCD. Zagęszczenie pikseli wynosi 326 ppi, kontrast to 1400:1. Panele legitymują się maksymalną jasnością na poziomie 625 nitów. Nie zabrakło także True Tone oraz pokrycia palety barw DCI-P3.

Sposób obsługi nie mniej ważny

iPhone SE oraz iPhone Xr i 11 to urządzenia pochodzące z zupełnie różnych epok. Wielu użytkowników z pewnością nie zwróci na ten fakt uwagi, ale iPhone'a SE obsługuje się inaczej, niż nowsze modele.

Tani iPhone nadal posiada przycisk Home zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych Touch ID. Oznacza to, że nie skorzystamy z gestów, jakie pojawiły się w iPhone'ie X oraz wszystkich innych modelach z Face ID. Może to być spory krok wstecz dla użytkowników, którzy korzystali z nowszych modeli iPhone'a, ale postanowili kupić iPhone'a SE ze względu na rozmiar.

Wydajność

Wydajność jest największą zaletą nowego "taniego" iPhone'a. Dzięki zastosowaniu procesora Apple A13 Bionic - takiego samego, jak w iPhone'ie 11 i 11 Pro w żaden sposób nie odczujemy, że oszczędziliśmy na telefonie. W chwili obecnej nie wiemy jeszcze, ile RAM'u posiada iPhone SE. Prawdopodobnie Apple zastosowało 3 GB pamięci operacyjnej. Dla systemu iOS to w zupełności wystarczająca ilość.

W tym miejscu należy zauważyć także, że iPhone SE posiada niższą rozdzielczość ekranu, w związku z czym jego wydajność graficzna jest minimalnie wyższa od iPhone'a 11. iPhone SE drugiej generacji jest również znacznie wydajniejszy od iPhone'a Xr, który posiada starszy procesor Apple A12 Bionic wspierany przez 3 GB pamięci operacyjnej.

Oczywiście procesor w iPhone'ie Xr to nadal świetny układ, ale po co decydować się na starszą technologię, skoro za 950 złotych mniej możemy kupić iPhone'a SE z nowszym procesorem Apple A13?

Pamięć masowa

iPhone SE i iPhone 11 dostępny jest w trzech konfiguracjach z 64 GB/128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej. iPhone'a Xr kupimy obecnie jedynie w wersjach z 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci masowej. W sklepach znajdziemy jeszcze gdzieniegdzie modele 256 GB.

Aparaty

iPhone SE drugiej generacji nie dotarł jeszcze do pierwszych użytkowników, w związku z czym nie możemy dokładnie porównać możliwości fotograficznych wszystkich trzech smartfonów. Bazując na specyfikacji technicznej przekazanej przez Apple powinniśmy spodziewać się, że pojedynczy tylny aparat iPhone'a SE będzie wykonywał zdjęcia podobne do tych z iPhone'a Xr. W związku z obecnością procesora Apple A13 Bionic możemy spodziewać się większej ilości opcji w trybie portretowym. Nie zabrakło także Smart HDR drugiej generacji.

W kwestii kamer najlepszym wyborem z pewnością będzie iPhone 11. Model ten jako jedyny posiada dodatkowy obiektyw ultraszerokokątny oraz świetnie działający tryb nocny. To właśnie on sprawia, że wszyscy kupujący, którzy liczą na fotografie dobrej jakości powinni poważnie zastanowić się, czy nie dołożyć pieniędzy do iPhone'a 11. Różnica w jakości pomiędzy aktualnym "tanim" flagowcem, a starszymi modelami iPhone'a jest ogromna.

Brak trybu nocnego w tańszy modelach iPhone'a nie oznacza, że nie można z niego skorzystać w aplikacjach firm trzecich. Niestety w tym przypadku nie wiemy, jakie rezultaty uda się osiągnąć.

Wszystkie trzy modele iPhone'a nagrywają w rozdzielczości 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę.

Również z przodu iPhone SE posiada starszy aparat znany z iPhone'a 8. W stosunku do iPhone'a 11 posiada on mniejszą rozdzielczość. Zabrakło także Smart HDR oraz nagrywania w 60 klatkach na sekundę. Ze względu na brak Face ID nie skorzystamy takie z Animoji, ani Memoji.

Bateria

Czas pracy na pojedynczym ładowaniu to kategoria w której iPhone SE przegrywa z droższymi modelami. Apple obiecuje, że żywotność baterii będzie co najmniej taka sama, jak w modelu 8. Oznacza to, że urządzenie powinno wytrzymać jeden dzień intensywnego użytkowania. Z naszych testów wynika, że modele Xr oraz 11 radzą sobie znacznie lepiej i przy normalnym użytkowaniu droższe modele będziemy ładować raz na dwa dni. Osobiście korzystam z iPhone'a 11 i nie zdażyło się jeszcze, aby urządzenie rozładowało się w ciągu dnia. Wszystkie trzy smartfony obsługują szybkie 18 W ładowanie, ale dostarczane są z powolnym, 5 W zasilaczem.

Wersje kolorystyczne

iPhone SE dostępny jest w trzech klasycznych wersjach kolorystycznych - czarnej, białej oraz Product(RED). W przypadku modeli 11 i Xr można bardziej zaszaleć. iPhone Xr dostępny jest w kolorze niebieskim, białym, czarnym, żółtym, koralowym oraz Product(RED). iPhone'a 11 kupimy w kolorze fioletowym, żółtym, zielonym, czarnym, białym oraz Producet(RED).

Podsumowanie

Patrząc na iPhone'a SE nie sposób nie odnieść wrażenia, że jest to urządzenie, którego brakowało w portfolio Apple. Jesteśmy przekonani, że iPhone SE będzie hitem sprzedażowym, na którego zdecydują się również użytkownicy Androida sfrustrowani zwiększającymi się wymiarami smartfonów. Niestety Apple postawiło na poważne kompromisy w aparatach fotograficznych, które mogą rzutować na sprzedaż.

iPhone SE jest dla ciebie, jeżeli

Szukasz małego urządzenia

Chcesz przyszłościowego iPhone'a, który nie zrujnuje twojego budżetu

Zależy Ci na wydajności, a jednocześnie nie zwracasz uwagi na wygląd

Nie zależy Ci na jakość zdjęć

Nie przeszkadza Ci mała bateria oraz przestarzały wygląd

iPhone Xr jest dla ciebie, jeżeli

Koniecznie chcesz Face ID

Nie zależy Ci na wydajności i aparacie

Potrzebujesz wytrzymałej baterii

Podobają Ci się wersje kolorystyczne Xr'a

iPhone 11 jest dla ciebie, jeżeli