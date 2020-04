iPhone SE z 3 GB RAM'u i baterią o śmiesznie małej pojemności

Okazuje się, że iPhone SE w pakiecie z małym ekranem oferuje baterię o pojemności mniejszej, niż 2000 mAh.

Po czterech latach od premiery iPhone'a SE Apple zdecydowało się na wprowadzenie drugiej generacji "taniego" iPhone'a. Urządzenie od dziś dostępne jest w oficjalnej przedsprzedaży, a ceny startują z pułapu 2199 zł.

iPhone SE podobnie, jak poprzednik jest zlepkiem podzespołów znanych ze starszych modeli iPhone'a - w tym przypadku iPhone'a 8 oraz najnowszego dostępnego obecnie procesora mobilnego.

Standardowo już Apple podczas premiery nowego urządzenia dzieli się z nami jedynie szczątkową specyfikacją techniczną. W przypadku iPhone'a SE wielką niewiadomą pozostaje między innymi ilośc pamięci operacyjnej oraz pojemność baterii.

Portal 9to5Mac dotarł do arkusza technicznego, który został opublikowany na stronie internetowej jednego z chińskich operatorów, gdzie ujawniono, że iPhone SE 2020 posiada 3 GB pamięci operacyjnej. Droższe modele iPhone 11 i iPhone 11 Pro z których zapożyczono procesor posiadają 4 GB RAM'u.

Arkusz techniczny, który wyciekł do sieci informuje nas także o pojemności wbudowanego akumulatora. Okazuje się, że iPhone SE posiada maleńką baterię o pojemności zaledwie 1821 mAh. Takie samo ogniowo stosowano w iPhone'ie 8. Oznacza to, że nowy iPhone SE zaoferuje żywotność baterii krótszą o od 2 do 5 godzin względem droższego iPhone'a 11, który chwalony jest za dobre czasy pracy zdala od ładowarki.

Sytuacji z małą baterią nie poprawia fakt, że iPhone SE podobnie, jak wszystkie iPhone'y z wyłączeniem modeli 11 Pro i 11 Pro Max dostarczany jest z wolnym, 5 W zasilaczem. Urządzenie wspiera szybkie ładowanie z wykorzystaniem certyfikowanych kabli USB Typu C do Lightning oraz ładowarek w standardzie Power Delivery. Szybka ładowarka, która umożliwi 18 W ładowanie iPhone'a SE będzie nas kosztować prawie 200 zł.

Standardowe ładowanie iPhone'a trwać będzie ponad dwie godziny. Z akcesoryjną ładowarką telefon od 0 do 50 procent naładujemy w 30 minut.

