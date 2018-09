Bezpośredni następca iPhone’a X trafi na sklepowe półki już pod koniec września. Na pewno już teraz zastanawiacie się, czy warto go kupić. Postanowiliśmy porównać jego parametry techniczne z najbliższą konkurencją ze świata Androida. Do porównania z iPhonem Xs wystawiamy flagowe smartfony Samsunga, Sony, Huawei oraz LG. Jak iPhone Xs wypada w starciu z konkurencją? Oto krótki pojedynek na parametry.

Najbliższą konkurencją dla smartfona iPhone Xs wydają się być Samsung Galaxy S9, zaprezentowany na targach IFA 2018 w Berlinie Sony Xperia XZ3, Huawei P20 Pro oraz LG G7 ThinQ. Wybraliśmy właśnie te produkty do zestawienia ze względu na podobne parametry techniczne w zakresie chociażby przekątnej ekranu, użytego procesora oraz pozycjonowania w ofercie danego producenta. Na początek to, co widać gołym okiem.

iPhone Xs

Aktualne ceny w sklepach Smartfon Apple iPhone XS 256GB Gwiezdna szarość 5 729 zł

iPhone Xs vs. Galaxy S9 vs. Xperia XZ3 vs. Huawei P20 Pro vs. LG G7 ThinQ. Ekran

Zdecydowana większość smartfonów z zestawienia ma ekrany bazujące na technologii diod organicznych. Jedynym modelem, który wyłamuje się z tej konwencji jest LG G7 ThinQ. Zastosowano w nim matrycę IPS LCD, która nie może się równać z pozostałymi szczególnie w kontekście poziomów czerni czy kątów widzenia. Tymczasem pod względem przekątnej to właśnie Koreańskie LG znajduje się na czele, dzieląc miejsce z produktem Huawei.

Przy tej samej przekątnej 5,8 cala panel Samsunga Galaxy S9 może się pochwalić wyższą rozdzielczością niż ekran smartfonu Apple, co przekłada się również na większe zagęszczenie pikseli na jednym calu. W ułamku procenta przewyższa też iPhone’a Xs pod względem stosunku powierzchni ekranu do powierzchni całego urządzenia (screen-to-body ratio).

Samsung Galaxy S9

iPhone Xs vs. Galaxy S9 vs. Xperia XZ3 vs. Huawei P20 Pro vs. LG G7 ThinQ. Podzespoły

Niemal wszystkie smartfony z naszego zestawienia mają topowe jednostki obliczeniowe. W Europie w miejsce najwyższego Snapdragona 845 w Samsungu Galaxy S9 oferowany jest zbliżony wydajnością autorski chipset Koreańczyków, czyli Exynos 9810. Z kolei już teraz wiemy, że znajdujący się w Huawei P20 Pro HiSilicon Kirin 970 ma swojego następcę (Kirin 980 zadebiutował na wrześniowych targach IFA 2018 w Berlinie).

Tymczasem A12 Bionic z iPhone’a X to jeden z pierwszych procesorów wykonanych w architekturze 7 nm, co chwilowo daje Apple gigantyczną przewagę nad konkurencją.

Niestety Apple nie dzieli się szczegółami odnośnie układu graficznego pracującego w środku iPhone’a Xs. Jego możliwości mogliśmy podziwiać na konferencji, ale na ostateczny sprawdzian przyjdzie jeszcze czas. Wiemy jedynie, że składa się on z 4 wydajnych rdzeni (na CPU składa się ich 6).

Sony Xperia X3

Pod względem dostępnej pamięci RAM nowy smartfon Apple już tak bardzo nie imponuje. Na drugim końcu skali lokuje się Huawei P20 Pro, którego dostaniecie nawet w wersji z 8 GB pamięci RAM. Sami jednak wiemy, jak to jest z tą pamięcią w smartfonach z Androidem. Nieważne ile dorzucisz, zawsze będzie za mało.

Tymczasem pojedynek na dostępne wersje pojemności gigant z Cupertino wygrywa bezapelacyjnie. Z całej grupy tylko iPhone Xs może zaoferować użytkownikowi aż 512 GB wolnej przestrzeni na dane. Oczywiście taki wariant będzie nas sporo kosztować. Ale podobnie jak w Huawei P20 Pro, dostaniemy tyle i tylko tyle, bowiem oba te modele pozbawiono możliwości dorzucenia karty microSD.

Huawei P20 Pro

iPhone Xs vs. Galaxy S9 vs. Xperia XZ3 vs. Huawei P20 Pro vs. LG G7 ThinQ. Zdjęcia i wideo

Oto segment pojedynku, w którym widać najwięcej rozbieżności w specyfikacji technicznej. Może poza wyjątkiem obecności lub braku gniazda słuchawkowego, co da się ocenić gołym okiem. Jedynie Samsung Galaxy S9 i LG G7 ThinQ mają tradycyjny port 3,5 mm. Reszta urządzeń stawia na komunikację bezprzewodową Bluetooth i to w najnowszym wydaniu (5.0). Wyłamuje się z tego standardu tylko Huawei P20 Pro (Bluetooth 4.2). Na domiar złego w iPhonie Xs nie znajdziecie już w zestawie przejściówki z Lightning na ‘minijacka’.

Według DxO Mark bezsprzecznym królem mobilnej fotografii pozostaje Huawei P20 Pro ze swoim doskonałym potrójnym zestawem aparatów (109 punktów.). Dla porównania iPhone X zanotował wynik 97 punktów. Dwa punkty więcej zdobył aparat Galaxy S9, notabene ten sam, który znajdziemy na pokładzie Galaxy S9 Plus (tam wzbogacony o drugi moduł z szerokokątnym obiektywem). Na wyniki testów iPhone’a Xs oraz Xperii XZ3 przyjdzie nam jeszcze zaczekać.

LG G7 ThinkQ

Zestaw dwóch aparatów 12 MP w nowym smartfonie Apple być może początkowo nie imponuje, jednak intuicja każe przypuszczać, że znajdzie się w smartfonowej czołówce, ze względu na magiczne sztuczki związane z zaangażowaniem nowego procesora obrazu i nauczania maszynowego. Warto też wspomnieć inteligentny HDR, manipulowanie głębią ostrości już po wykonaniu zdjęcia. Zapowiada się dobrze, ale na ostateczny werdykt trzeba jeszcze poczekać.

W testach wideo DxO Mark ponownie triumfuje Huawei P20 (98 punktów). Dystans dzielący Galaxy S9 i iPhone’a X to raptem 2 punkty (91 i 89). Tu znów musimy się uzbroić w cierpliwość w kwestii iPhone’a Xs i Xperii Z3.

iPhone Xs vs. Galaxy S9 vs. Xperia XZ3 vs. Huawei P20 Pro vs. LG G7 ThinQ. Akumulator

Największą pojemność baterii oferuje Huawei P20 Pro. Z kolei najmniejsza należy w zestawieniu do smartfonu Apple. Bynajmniej nie świadczy to źle o iPhonie Xs. Warto pamiętać, że w przypadku urządzeń z iOS mamy do czynienia z dużo lepszą optymalizacją, która przekłada się na lepsze wykorzystanie dostępnej w akumulatorze energii. Może się zatem okazać, że zasobożerny Android 8.0 w P20 Pro będzie pracować niewiele dłużej od iPhone’a Xs na iOS 12.