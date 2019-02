iPhone Xs vs Sony Xperia 1

Porównujemy najnowszego flagowca Sony z iPhone Xs.

Co kupić? Sony Xperia 1, czy Apple iPhone Xs?

Źródło: macworld

Xperia 1 posiada ekran HDR w rozdzielczości 4K i proporcjach kinowych 21:9. Wygląda on niezwykle interesująco, pomimo iż proporcje ekranu mogą nie przypaść do gustu niektórym klientom. Potrójny aparat zastosowany we flagowym modelu Sony może być wyzwaniem dla iPhone'a Xs zaprezentowanego we wrześniu ubiegłego roku. Czy atrakcyjna specyfikacja techniczna i kinowy wyświetlacz sprawią, że warto rozważać zakup Sony Xperia 1 i migrację na Android'a?

W tym artykule porównujemy jakość wykonania, specyfikacje techniczne, funkcje oraz stosunek jakości do ceny, jakie oferują iPhone Xs oraz Xperia 1. Który smartfon z najwyższej półki okaże się odpowiedni dla Ciebie?

Cena i dostępność

Sony Xperia 1 ma kosztować od 849 funtów, co przekłada się na około 3800 zł. Telefon dostępny będzie w sprzedaży późną wiosną - Sony musi jeszcze popracować nad oprogramowaniem układowym. Producent kilkukrotnie przypominał, że oprogramowanie w urządzeniach pokazanych na MWC będzie udoskonalane i Xperia 1, którą będziemy mogli kupić w sklepie będzie lepiej zoptymalizowana. Brakuje na razie informacji odnośnie startu przedsprzedaży, a także ewentualnych gratisów. Przypominamy, że Xperia XZ2 w przedsprzedaży oferowana była z Sony PlayStation 4. Innym faktem jest, że później telefon znacząco staniał.

Cena iPhone'a Xs w Polsce zaczyna się od 4979 zł za wersję z 64 GB pamięci masowej, a kończy na 6719 zł za wersję 512 GB.

Jak więc można zauważyć Xperia 1 będzie około 1000 zł tańsza od iPhone Xs, a jej cena detaliczna spowoduje, że w oczach wielu konsumentów konkurentem Xperii 1 będzie iPhone Xr.

Wygląd i jakość wykonania

iPhone Xs jest w zasadzie praktycznie identyczny jak iPhone X zaprezentowany w 2017 roku. Jeżeli jesteś użytkownikiem poprzedniego modelu prawdopodobnie nie będziesz zainteresowany wymianą. Cieńsze ramki wokół ekranu i rezygnacja z przycisku Home ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych TouchID, na rzecz FaceID powoduje, że praktycznie cały front zajmuje ekran. Niektórzy użytkownicy zwracają uwagę na Notch'a, który w niektórych sytuacjach utrudnia korzystanie z urządzenia. Wymiary iPhone Xs powodują, że z łatwością można obsługiwać go jedną ręką. Ekran posiada przekątną 5,8 cala i jego wielkość jest wystarczająca. W szczególności dla użytkowników sprzętu Apple, którzy przez lata przyzwyczajeni byli do małych smartfonów. Pierwsze modele iPhone'a posiadały ekran o przekątnej 3,5 cala. W 2012 roku zwiększono ją do 4 cali, a w 2014 do 4,7 cala. W tym samym roku pojawiła się też wersja Plus z ekranem o przekątnej 5,5 cala. iPhone'y z serii Plus pomimo mniejszej przekątnej są znacznie większe od iPhone'a X/Xs z powodu dużych ramek wokół ekranu i obecności fizycznego przycisku Home.

Xperia 1 posiada znacznie większy ekran od iPhone'a Xs o przekątnej wynoszącej 6,5 cala, więc identycznej jak większy model iPhone Xs Max. Dodatkowo posiada wsparcie dla rozdzielczości 4K i nie posiada wycięcia w ekranie. Ekran Xperii 1 posiada na papierze lepszą specyfikację techniczną, ale nie jest pozbawiony wad. Do jednej z nich mogą zaliczać się nietypowe proporcje 21:9, które mogą powodować problemy ze skalowaniem aplikacji. Wielką zaletą tego rozwiązania jest jednak możliwość oglądania filmów bez podziwiania czarnych pasków wokół ekranu, ponieważ proporcje 21:9 są proporcjami filmowymi. Docenią to za pewno też gracze. Niemniej jednak na początku rozwiązanie to będzie niszowe.

Opcje kolorystyczne

iPhone Xs dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych - srebrnym, gwiezdnej szarości oraz złotym. Xperie 1 możemy zakupić w kolorze purpurowym, srebrnym, białym oraz czarnym.

Specyfikacja techniczna

Oba telefony pochodzą z najwyższej półki i oferują najwyższą możliwą specyfikację techniczną. Każde z urządzeń posiada także cechy szczególne. Oto one:

Wyświetlacz

Ekran z pewnością jest wisienką na torcie Sony. Japoński producent specjalizuje się także w produkcji telewizorów i uwielbia wprowadzać jako pierwszy rozwiązania znane z branży wideo do swoich smartfonów. Nie inaczej jest w przypadku modelu Xperia 1. Posiada on ekran o przekątnej 6,5 cala rozdzielczości 4K ze wsparciem dla HDR oraz wykonany jest w technologii OLED. Rozdzielczość to dokładnie 1644 x 3840 pixeli, a zagęszczenie wynosi oszałamiające 643 ppi (pikseli na cal).

Wyświetlacz iPhone'a Xs nie posiada tak rewolucyjnej specyfikacji technicznej, ale zastosowano w nim funkcje i technologie znacząco ułatwiające korzystanie z urządzenia. TrueTone dostosowuje jasność oraz nasycenie ekranu w zależności od warunków otoczenia, a 3D Touch umożliwia wywoływanie różnego rodzaju interakcji poprzez siłę naciśnięcia na wyświetlacz. Oczywiście sam panel, który również wykonany jest w technologii OLED oferuje jasny i ostry obraz, a kolory są odpowiednio nasycone. Wyświetlacz o przekątnej 5,8 cala oferuje rozdzielczość 1125 x 2436 pikseli, co przekłada się na zagęszczenie 458 ppi (pikseli na cal).

Aparat

Apple podczas premiery swojego flagowego modeli iPhone Xs zastosowało jeden z najlepszych aparatów. Od tego czasu minęło jednak prawie pół roku i wiele nowszych smartfonów (w tym Xperia 1) posiada trzy obiektywy. Co jakiś czas słychać plotki, jakoby Apple w nowym modelu również umieściło trzy obiektywy.

Trzy 12 Mp matryce zastosowane w Sony powalają na robienie super szerokich fotografii, zdjęć makro oraz posiadają 2 krotny zoom optyczny i 5 osiową stabilizację obrazu OIS. Przesłona f/1,6 sugeruje, że aparaty Sony dobrze poradzą sobie w słabych warunkach oświetleniowych. Na papierze wszystko wskazuje, że Sony może wyjść zwycięsko z tego starcia, ale na razie nie wiemy jak aparaty sprawdzą się w praktyce.

Apple w swoim telefonie zastosowało dwa obiektywy o rozdzielczości 12 Mp każdy. Przesłony to f/2,4 dla teleobiektywy i f/1,8 dla głównej matrycy. Zoom optyczny to również 2x. Nie zapomniano również o stabilizacji obrazu OIS. Wykonują one zdjęcia dobrej jakości, z dużą ilości detali i wiernymi kolorami.

Specyfikacja techniczna iPhone Xs

System operacyjny: iOS 12

Procesor: A12 Bionic z Neural Engine - sześciordzeniowy 2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest

Pamięć operacyjna RAM: 4GB RAM

Pamięć masowa: 64GB/256GB/512GB

Wyświetlacz: 5.8 cala, rozdzielczość 2436 x 1125 pikseli, proporcje 19.5:9, zagęszczenie pikseli 458ppi, rodzaj panelu - OLED, jasność 625cd/m2, True Tone, 3D Touch

Aparat: Z tyłu podwójny obiektyw (f/1.8 i f/2.4 teleobiektyw), True Tone flash, 2x zoom optyczny, podwójna stabilizacja obrazu OIS, wideo w 4K do 60fps, slo-mo w 1080p do 240fps. Przednia kamera 7Mp, przesłona f/2.2, Retina Flash, video do 1080p w 60fps.

Bateria: 2,658 mAh

Głośniki: Stereo

Wodoodporność: Standard IP68

Inne funkcje: Face ID, Gigabit LTE, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC

Wymiary: 143.6 x 70.9 x 7.7 mm

Waga: 177g

Specyfikacja techniczna Sony Xperia 1

Wyświetlacz: 6,5 calowy ekran OLED o rozdzielczości 4K, proporcje ekranu 21:9, zabezpieczony szkłem Gorilla Glass 6 (znajduje się również na tylnym panelu)

Aparat: Potrójne kamery tylne 12Mp każda, Obsługa nagrywania filmów HDR 4K w formacie 21:9, 24 kl/s, przednia kamera 8Mp z obsługą 3D

Procesor: Qualcomm Snapdragon 855

Pamięć operacyjna RAM: 6 GB

Pamięć masowa: 128 GB, możliwość rozszerzenia do 512 GB, za pomocą kart microSD

Dual SIM: Hybrydowy slot dual-SIM (taca może obsługiwać drugą kartę SIM lub microSD)

Bateria: pojemność 3300 mAh

Wodoodporność: IP68

Inne funkcje: Bluetooth 5, NFC, 802.11ac, USB-C

Wymiary: 167 x 72 x 8,2 mm

System i aplikacje

Kupując iPhone'a otrzymamy autorski system operacyjny Apple iOS w wersji 12. Obecnie najnowsze wydanie to iOS 12.1.4 (naprawiające problem z grupowymi rozmowami FaceTime). Standardowo w przypadku firmy z Cupertino zapewnione mamy długotrwałe wsparcie aktualizacji na kilka lat i dostępność aktualizacji od razu po ich opublikowaniu.

Xperia 1 posiada najnowszą wersję systemu operacyjnego Google Android 9.0 Pie. W tej aktualizacji Google skupiło się na poprawie interfejsu i ulepszony wsparciu dla gestów systemowych. Zastępują one klasyczne klasyczne przyciski funkcyjne, które pojawiły się 2011 roku wraz z wersją 4.0 Ice Cream Sandwich. W przypadku Androida aktualizacje wypuszczane są na urządzenia później i rzadziej z powodu autorskich aplikacji producentów oraz szerokiego wachlarzu urządzeń. Dodatkowo smartfony z Androidem nie mają tak długiego wsparcia aktualizacjami systemu, jak w przypadku Apple. Flagowe urządzenia z reguły dostają dwie aktualizację do nowego systemu operacyjnego i poprawki zabezpieczeń. Telefony z niższych półek czasami w ogóle nie dostają uaktualnień. To duży minus względem Apple, które oferuje najnowszą wersję iOS 12.1.4 na iPhone'a 5s wydanego we wrześniu 2013 roku.

Android jest platformą otwartą opartą na systemie Linux. Obecnie jest najpopularniejszy system operacyjny na świecie generujący ponad 54% całego ruchu sieciowego. Słynie także z bardzo dużych możliwości personalizacji i dostosowania systemu do potrzeb użytkownika.

Z drugiej strony taki stan rzeczy odpowiedzialny jest za znaczną fragmentację Androida. Aktualizacje wydawane są rzadziej, a łatanie luk bezpieczeństwa zajmuje więcej czasu.

Apple nie pozawala na personalizację swojego systemu operacyjnego. Jedyne, co może zrobić użytkownik to zmiana tapety, dźwięku dzwonka oraz położenia ikon na ekranie głównym. Użytkownicy Androida mogą modyfikować ikony na górnym pasku, zmieniać wygląd ikon oraz całego interfejsu oraz korzystać z wielu nakładek.

Oba systemu posiadają potężną bazę aplikacji. Należy jednak zauważyć, że Google mniej weryfikuje, jaki aplikacje umieszczane są w Sklepie Play, dzięki czemu możemy natknąć się na przestarzałe, zbędne lub nawet zawirusowane oprogramowanie. Apple posiada lepiej zorganizowany AppStore, gdzie aplikacje są dużo dokładniej sprawdzane przed udostępnieniem klientom. Klienci Apple więcej wydają na aplikacje, które są również droższe. Należy również zaznaczyć, że niektóre aplikacje, które na Android'a są darmowe w AppStore są płatne.

Podsumowanie

Jak w przypadku każdego porównania urządzeń to klient powinien ostatecznie zdecydować, co jest dla niego najważniejsze i które urządzenie bardziej mu odpowiada. W przypadku Sony Xperia 1 za wcześnie jeszcze na dokładne testy, ponieważ Sony wciąż pracuje nad finalną wersją oprogramowania układowego dla swojego flagowca.

Xperia 1 to duży i szybki smartfon, który za sprawą swojego ekranu o kinowych proporcjach 21:9, rozdzielczości 4K i wsparciu dla HDR z pewnością przypadnie do gustu kino maniakom. Aparat fotograficzny również prezentuje się bardzo dobrze, choć nie można go było jeszcze sprawdzić w praktyce. Lepsza specyfikacja, świetny ekran i zalety Androida mogą sprawić, że Xperia 1 znajdzie. klientów wśród obecnych użytkowników iPhone'a.