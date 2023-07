iPhone'a 15 nie kupicie tak szybko. Już teraz zapowiadane są opóźnienia

Wygląda na to, że całą seria iPhone'a 15 może być skazana na spore opóźnienia.

Wrześniowa premiera serii iPhone 15 oraz 15 Pro przyprawia o dreszczyk emocji nie tylko fanów Apple, ale ogólnie entuzjastów technologii. Wygląda jednak na to - i wskazują na to dwa oddzielne źródła - że w tym roku firma z Cupertino po raz kolejny mierzy się ze sporymi problemami dotyczącymi produkcji oraz łańcucha dostaw swoich telefonów, co może poskutkować sporymi opóźnieniami w premierze i dostawach nadchodzących smartfonów.

Zacznijmy od pierwszego źródła, które wspomina o sporych problemach z produkcją iPhone'a 15 Pro oraz 15 Pro Max. Opóźnienia związane są z nowymi ekranami w tych telefonach, a także chęcią zmniejszenia ramek telefonu przez producenta. Niestety okazuje się, że panele wyświetlaczy, produkowane przez LG, po umieszczeniu w zmniejszonych ramkach nie są w stanie przejść procesu weryfikacji i kontroli jakości firmy - przynajmniej w niektórych przypadkach.

Okazuje się więc, że Apple może mieć problem z wyprodukowaniem wystarczającej liczby egzemplarzy na wrześniową premierę i już teraz źródła spekulując o niedoborach, z którymi pierwsi chętni na wyższe modele iPhone'a będą musieli się mierzyć. Wygląda więc na to, że powtórzy się historia z poprzedniego roku, kiedy na iPhone'a 14 Pro i Pro Max trzeba było czekać nawet kilka tygodni po premierze.

Jednak to nie koniec złych wiadomości zarówno dla samego Apple, jak i klientów tej firmy. Według analityka finansowego Wamsiego Mohan, nowy raport finansowy Apple na kolejne miesiąc wskazuje na plany przesunięcia premiery - a przynajmniej daty wypuszczenia na półki sklepowe - Phone'a 15 oraz 15 Plus na czwarty kwartał 2023 roku.

\Oznacza to, że mimo zapowiadanego już na początek września wydarzenia związanego z premierą nadchodzących iPhone'ów 15, niższe modele nowych telefonów miałyby nie pojawić się w sklepach jeszcze przez około miesiąc. Po raz kolejny ma to być związane ze zbyt wolną produkcją - Apple nie spodziewa się możliwości zapełnienia magazynów przed premierą, firma więc chce się najpierw skupić na wyprodukowaniu odpowiedniej ilości iPhone'a 15 Pro oraz 15 Pro Max.