iPhone hitem wśród prezentów świątecznych

Jak co roku iPhone okazał się drogim, ale sprawdzonym prezentem na święta.

Smartfony od Apple cieszą się niesłabnącą popularnością. Idealnie potwierdzają to najnowsze raporty, które wskazują, że w okresie świąt Bożego Narodzenia różne modele iPhone'a zanotowały największą liczbę aktywacji.

Źródło: apple.com

Wśród dziesięciu urządzeń, które najczęściej były aktywowane i konfigurowane w drugiej połowie grudnia 2019 roku, aż dziewięć pozycji zajmuje iPhone. Co ciekawe na liście znalazły się również stare modele takie, jak iPhone 6 Plus, który nie otrzymał już aktualizacji do iOS 13.

Źródło: apple.com

Statystyki przekazane przez Flurry Analytics pokazują, jakie urządzenia były aktywowane w dniach od 25 do 31 grudnia 2019 roku. Na pierwszych dziewięciu pozycjach znajdują się różne modele smartfonów od Apple, a dziesiąta pozycja należy do Xiaomi Mi 4 LTE. Samsung ze swoim budżetowym modelem Galaxy A10e uplasował się dopiero na jedenastej pozycji.

Okres przedświąteczny także był zdominowany przez Apple z ponad 40 procentowym udziale w aktywacji urządzeń. Smartfony Samsunga w tym samym czasie odpowiadały za 26,3 procenta wszystkich aktywacji.

Jakie modele iPhone'a były najpopularniejsze:

iPhone 11 - 6,16%

iPhone XR - 5,27%

iPhone 7 - 3,31%

iPhone 8 - 3,1%

iPhone 11 Pro Max - 3,01%

iPhone 8 Plus - 2,97%

iPhone 6 Plus - 2,95%

iPhone 7 Plus - 2,35%

iPhone X - 2,23%

Pierwsze dwie pozycje nie powinny dziwić, w końcu iPhone 11 i iPhone XR to najlepiej sprzedające się smartfony od Apple. Dziwi brak iPhone'a 11 Pro w mniejszej wersji. Zaskakująca jest również obecność pięcioletniego iPhone'a 6 Plus. Możliwe, że są to urządzenia, które rodzice przekazali swoim dzieciom.

Źródło: wccftech.com