iPhone i iPad w jednym? Oto patent na składany smartfon od Apple

Wraz z wprowadzeniem 5G do swoich urządzeń Apple może zaprezentować składanego smartfona, który będzie iPad'em i iPhone'm w jednym.

Apple posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu i budowie tabletów oraz telefonów komórkowych. To właśnie głównie z konstrukcji pokazanych po raz pierwszy przez giganta z Cupertino korzysta obecnie większość producentów sprzętu elektronicznego. Mimo, że Apple posiada w swoim porfolio iPad'y i iPhone'y nigdy nie zdecydowano się na ich połączenie.

Czy Apple boi się, że po połączeniu iPad'a z iPhone'm zniknie on z rynku tak, jak iPod? To bardzo możliwe. Tak samo, jak fakt, że inżynierowie z Cupertino po cichu pracują nad składanym prototypem iPhone'a. Apple na poważnie rozważa wprowadzenie tego typu urządzenia na rynek, co potwierdza nowy patent, który własnie pojawił się w sieci.

Opatentowana przez Apple konstrukcja ma charakterystyczny mechanizm zawiasu, który ma zapobiegać marszczeniu się ekranu w miejscu jego zgięcia. Za wszystko odpowiedzialne mają być ruchome klapy, które automatycznie wysuwają się i wsuwają w zależności od położenia urządzenia. Ta nietypowa konstrukcja zawiasów ma zapewnić poprawne składania się ekranu. Po raz pierwszy podobne rozwiązanie zostało wykorzystane przez Motorole w modelu Razr. Pierwsi użytkownicy tego telefonu donoszą, że zawiasy wydają z siebie charakterystyczny dźwięk. Ciekawe, czy Apple uniknie tego problemu?

Biorąc pod uwagę, że rynek składanych smartfonów stale się rozwija do gry z pewnością będzie chciało dołączyć również Apple. Jak to jednak często bywa w przypadku nowych technologii, które nie zostały wymyślone przez inżynierów z Cupertino Apple podchodzi z dystansem. Firma nigdy nie zdecydowała się na wdrożenie jakiegoś rozwiązania, które nie byłoby w pełni dopracowane. Apple z pewnością nie chciało by zaliczy wpadki takie, jak Samsung ze swoim Galaxy Fold.

Składany smartfon od Apple posiada dosyć grube ramki. Prawdopodobnie w jednej z nich umieszczono sensory od systemu rozpoznawania twarzy Face ID.

W chwili obecnej dyskutuje się jedynie o projekcie. Nie wiemy, czy Apple faktycznie zdecyduje się na połączenie iPhone'a z iPad'em, ale z pewnością byłoby to ciekawe urządzenie. Na mniejszy ekranie moglibyśmy korzystać z interfejsu systemu iOS, a na większym płynnie przełączać się do iPadOS.

Źródło: 91mobiles.com