iPhone - jak unikać typowych błędów, które popełniają wszyscy?

iPhone to niezwykle intuicyjne i proste w użyciu urządzenie. Nie zmienia to jednak faktu, że wielu użytkowników korzysta z niego niezgodnie z przeznaczeniem i robi wiele rzeczy "na około" Sprawdź, jak uniknąć typowych błędów, które wpływają na komfort użytkowania i żywność smartfona.

Spis treści

iPhone pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego iOS. Jest to niezwykle intuicyjne i przyjazne w obsłudze oprogramowanie. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal korzystając z tego urządzenia popełniamy mnóstwo błędów, a czasami nie zdajemy sobie sprawy z możliwości naszego smartfona. Dodatkowo często zdarza się, że niektóre funkcje można wywołać znacznie szybciej, a my wykonujemy je "na okrągło".

iPhone 12

W dzisiejszym materiale pokazujemy dziesięć najczęściej popełnianych przez użytkowników iPhone'a błędów. Przedstawiamy również, jak ich uniknąć oraz co robić, aby optymalnie korzystać ze swojego urządzenia.

1. Nie korzystanie z karty medycznej

Smartfon to urządzenie, które mamy ze sobą niemalże 24h/7. Właśnie tego powodu firma Apple jakiś czas temu dodała do iPhone'a kartę medyczną. Element ten przyda się w razie ewentualnych wypadków. W telefonie komórkowym możemy zapisać nasze dane medyczne. Ratownicy w sytuacji awaryjnej mogą z ekranu blokady wywołać kartę medyczną i dowiedzieć się o naszym wieku, alergii, przyjmowanych lekach, wadze, wzroście, uczuleniach oraz chorobach.

Karta medyczna

To niezwykle ważny element, który może dosłownie uratować nasze życie. W karcie medycznej zapisane są również dane kontaktowe do wybranych przez nas osób, które mają zostać powiadomienie w sytuacjach awaryjnych (ICE - In Case of Emergency).

W karcie medycznej możemy również zarejestrować się jako potencjalni dawcy organów.

Kartę medyczną skonfigurujemy w aplikacji Zdrowie. Wystarczy kliknąć w ikonkę profilu i wybrać Karta medyczna.

2. Korzystanie z krótkiego kodu PIN

Wiemy już, że smartfon to najbardziej osobiste urządzenie elektroniczne z którego korzystamy. Dlaczego więc posiadacze iPhone'a po macoszemu traktują zabezpieczenia swojego smartfona? iPhone pozwala na odblokowywanie z wykorzystaniem Touch ID lub Face ID. Niezależnie od weryfikacji biometrycznej musimy zdefiniować kod PIN. Korzystamy z niego podczas uruchomienia urządzenia oraz w przypadku, gdy czytnik linii papilarnych lub skaner twarzy nie jest dostępny.

Konfiguracja kodu PIN

Niestety część użytkowników iPhone'a X oraz nowszych modeli z Face ID w dobie pandemii COVID-19 zrezygnowała z korzystania z kodu PIN i Face ID, aby wygodnie uzyskać dostęp do swojego smartfona w momencie noszenia maski. To bardzo nieodpowiedzialna decyzja.

Apple pozwala na zdefiniowanie czterocyfrowego kodu PIN. Jest to opcja domyślna. Lepiej jednak skorzystać z własnej kombinacji o dowolnej długości. Warto zaznaczyć również wymaganie kodu PIN natychmiast po zablokowaniu urządzenia.

3. Robienie zdjęć w starych i nieefektywnych formatach

Od czasów wprowadzenia na rynek iOS 11 w 2017 roku firma Apple pozwala na korzystanie z nowoczesnych formatów plików. Mowa o HEIC w przypadku zdjęć oraz HEIF w przypadku filmów. Rozwiązania te zastępują stare zdjęcia JPG/JPEG oraz filmy wideo .H264.

Nowe typy plików zajmują mniej miejsca i pozwalają na wykonywanie zdjęć w wyżej jakości. Niestety pomimo wymiernych korzyści z rozwiązania tego korzystanie niewielu użytkowników iPhone'a.

Aby aktywować nowe formaty plików przejdź do Ustawienia > Aparat > Formaty i zaznacz High Efficiency. Szybko zauważysz, że ilośc dostępnego miejsca maleje dużo wolniej.

4. Wyłączanie urządzenia zamiast korzystania z trybu nie przeszkadzać

Wielu użytkowników iPhone'a ma tendencję do wyłączania swojego urządzenia na spotkaniach lub w kluczowych momentach, w których nie chcemy, aby telefon nam przeszkadzał. Dużo lepszym rozwiązaniem jest włączenie trybu nie przeszkadzać. iPhone nie wydaje wtedy dźwięków oraz odrzuca powiadomienia. Dlaczego jest to lepsze rozwiązanie od całkowitego wyłączenia telefonu? W momencie, gdy przypadkowo zgubimy naszego iPhone'a, nie będziemy mieli problemu z jego znalezieniem z wykorzystaniem rozwiązania Find My (Lokalizator).

Ustawienia trybu nie przeszkadzać

Z drugiej strony, gdy wyjeżdzasz na wakacje i planujesz zostawić swój telefon w domu lepiej naładuj baterię i wyłącz go.

5. Instalowanie aplikacji antywirusowych z App Store

Błąd ten popełniają szczególnie osoby, które wcześniej korzystały z Androida, ale również doświadczeni użytkownicy iPhone'a czasami instalują aplikacje antywirusowe z App Store. W praktyce programy te nie chronią urządzenia. iOS to zamknięty system operacyjny o małych możliwościach personalizacji (w porównaniu do Androida). Przekłada się to jednak na znacznie wyższe bezpieczeństwo. Apple nie pozwala na instalację aplikacji spoza App Store oraz pobieranie plików bezpośrednio na urządzenie.

Antywirusy w App Store

Aplikacje antywirusowe z App Store są zbędne. Kosztują sporo pieniędzy, a w zasadzie marnują jedynie miejsce i wpływają na szybsze rozładowywanie się baterii.

6. Zapominanie o kopii zapasowych

Kiedy ostatni raz wykonywałeś kopię zapasową swojego iPhone'a? Niestety odpowiedź prawdopodobnie brzmi nigdy. To wielki błąd. W momencie awarii urządzenia Twoje dane przepadną.

iPhone pozwala na wykonywanie lokalnych kopii zapasowych na komputerze z macOS lub z Windows (wymagany iTunes). Dodatkowo najważniejsze dane i kopie zapasowe możemy przechowywać w dysku sieciowym iCloud. Apple oferuje atrakcyjne plany taryfowe, które nie zrujnują naszego budżetu, a pozwolą uzyskać dostęp do naszych danych z dowolnego miejsca na świecie na dowolnym urządzeniu.

7. Subskrybowanie zbyt dużej ilości usług

Obecnie większość aplikacji w App Store jest dostępna, ale jednocześnie coraz większa ilość programów i gier działa w modelu subskrypcyjnym. Zachęcają one do umieszczania co miesięcznych opłat w zamian za dostęp. Niestety część użytkowników wpada w pętlę subskrypcyjną i płaci z programy i gry, z których nie korzysta.

Zarządzanie subskrypcjami

Straciłeś rachubę w ilości swoich subskrypcji? Otwórz Ustawienia i przejdź do swojego profilu. Znajdziesz tam zakładkę Subskrypcje.

8. Złe zarządzanie pamięcią

Bazowe modele iPhone'a w dalszym ciągu mają zaledwie 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Dodatkowo żadne smartfon od Apple nie wspiera rozszerzania pamięci. Dodajmy do tego złe przyzwyczajenia użytkowników, a szybko okaże się, że narzekają oni na niedobory wolnej przestrzeni dyskowej.

Zarządzenie miejscem

W Ustawieniach znajdziesz dokładny wykres z raportem użycia pamięci teraz datą ostatniego otwarcia danej aplikacji. Dobrym pomysłem jest pozbycie się nieużywanych programów. Zyskasz miejsce oraz dłuższe czasy pracy na baterii.

9. Nie korzystanie z najnowszych opcji prywatności

iOS 14.5 wprowadził funkcję App Transparency. Rozwiązanie to uniemożliwia śledzenie użytkownika przez popularne aplikacje oraz media społecznościowe. To świetna funkcja, ale nadal korzysta z niej niewielka liczba użytkowników.

W celu uniemożliwienia śledzenia przez aplikacje najeży przejść do Ustawienia > Prywatność > Śledzenie i odznaczyć opcję Pozwalaj aplikacjom żądać możliwości śledzenia.

10. Oszczędzanie na akcesoriach

Wielu użytkowników kupuje iPhone'a i oszczędza na akcesoriach. Prowadzi to do frustracji i niezadowolenia. Niecertyfikowane kable Lightning nie oferują szybkiego ładowania, mają problem z przesyłaniem danych oraz nie pozwalają korzystać z Apple CarPlay. Podobnie sprawa wygląda z przejściówkami. Mając iPhone'a lepiej kupić certyfikowane akcesoria. Pamiętaj - nie muszą być to urządzenia firmy Apple, ale warto wybierać produkty renomowanych producentów.