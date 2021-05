iPhone jest zablokowany, Podłącz do iTunes - Jak naprawić?

iPhone jest zablokowany oraz Podłącz do iTunes to dwa popu karne komunikaty, które uniemożliwiają korzystanie z iPhone'a, iPada oraz iPoda touch. Sprawdź dlaczego się pojawiają oraz jak je usunąć.

Spis treści

Użytkownicy sprzętów od Apple pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego iOS/iPadOS czasami spotykają się z błędami wyświetlanymi na ekranie blokady. To najpoważniejsze komunikaty, które uniemożliwają odblokowanie urządzenia, tym samym pozbawiając nas możliwości korzystania z naszego iPhone'a, iPada lub iPoda touch.

Zablokowany iPhone

W dzisiejszym materiale wyjaśniamy co oznaczają popularne komunikaty wyświetlane na ekranie blokady oraz pokazujemy jak się ich pozbyć

iPhone jest zablokowany

Twój smartfon wyświetla komunikat iPhone jest zablokowany na ekranie blokady?

Komunikat iPhone jest zablokowany

Komunikat ten pojawia się po zbyt wielu próbach odblokowania urządzenia. Podając błędy kod PIN lub hasło po kilku-kilkunastu próbach zablokujemy urządzenie.

Początkowo iPhone zablokuje się na minutę. Po ponownym wpisaniu błędnego kodu PIN czas wzrośnie nawet do 60 minut. Znamy przypadku urządzeń na wystawach sklepowych, które zostały zablokowane przez konsumentów nawet na kilka lat. Obecnie Apple zmieniło sposób blokady i każe podłączać urządzenie do komputera.

Komunikat iPhone jest zablokowany to zabezpieczenie firmy Apple przed złamaniem kodu PIN. Rozwiązanie to ma odstraszyć osoby trzecie od próby odblokowania naszego urządzenia. W praktyce zachęca znajomych do specjalnego blokowania naszego urządzenia. Czasami zdarza się, że dziecko próbując odblokować nasze urządzenie doprowadzi do wyświetlenia komunikatu iPhone jest zablokowany.

iPhone pozwala na szybkie wpisanie kodu PIN 5 razy pod rząd. Każdy kolejny raz będzie wolniejszy, a iPhone może wyświetlić komunikat iPhone jest zablokowany.

Po 6 próbach otrzymasz blokadę na 1 minutę

Po 7 próbach otrzymasz blokadę na 5 minut

Po 8 próbach otrzymasz blokadę na 10 minut

Po 9 próbach otrzymasz blokadę na 60 minut

Po 10 próbach będziesz musiał podłączyć smartfona/tablet do komputera

Apple pozwala również dodatkowo wzmocnić bezpieczeństwo opcją zerowania urządzenia po 10 krotnym podaniu nieprawidłowego kodu PIN.

Nie ma sposobu na uniknięcie spotkania się z komunikatem iPhone jest zablokowany. Jedyną możliwością jest całkowite wyłączenie zabezpieczeń. Z wiadomych względów nie polecamy tej opcji.

iPhone jest zablokowany, Podłącz do iTunes

W przypadku, gdy ktoś wielokrotnie poda zły kod PIN, zablokuje możliwość odblokowania. W tym momencie smartfon/tablet wyświetli powiadomienie iPhone jest zablokowany, Podłącz do iTunes lub w przypadku iOS/iPadOS 14 Podłącz do Mac/PC.

Przywracanie urządzeń Apple do ustawień fabrycznych w wykorzystaniem komputera

Aby odblokować iPhone'a, iPada lub iPoda touch musisz podłączyć go do komputera Mac lub PC z zainstalowanym oprogramowaniem iTunes. W tym momencie możliwe będzie odtworzenie urządzenia i ponowna aktywacja. Niestety stracisz wszystkie dane. Oczywiście po odtworzeniu smartfona można przywrócić dane z ostatniej kopii zapasowej.

Sprawdź jak odblokować iPhone z wykorzystaniem zegarka Apple Watch.