iPhone najpopularniejszym smartfonem świata. Wiemy ile sztuk w użyciu.

Apple pochwaliło się najnowszymi wynikami finansowymi. Przy okazji przekazano ile sztuk iPhone'a pozostaje aktywnych. Liczba jest oszałamiająca.

Apple opublikowało najnowsze zestawienie wyników finansowych. Wynika z niego, że pandemia koronawirusa nie pokrzyżowała planów gigantowi z Cupertino. Firma odnotowała rekordowe wzrosty w niemalże każdym segmencie od iPhone'a, przez iPad'a oraz MacBooki, aż po usługi. Apple nie ujawniło dokładnych danych, ale Tim Cook podzielił się ciekawostką.

iPhone 12 z 2020 roku i iPhone 5 z 2012 roku

Aktualnie na świecie w użyciu pozostaje ponad miliard egzemplarzy iPhone'a. Liczba ta oznacza wzrost o ponad 100 milionów sztuk w przeciągu ostatnich dwóch lat. W styczniu 2019 roku Apple chwilo się, że w obiegu pozostaje 900 milionów egzemplarzy iPhone'a.

Co ciekawe najwięcej nowych iPhonów w 2020 roku sprzedano w Chinach. Tim Cook przekazał, że iPhone znalazł wśród najpopularniejszych modeli na tamtym rynku i z łatwością pokonał urządzenia Xiaomi oraz Huawei.

Z zestawienia wyników finansowych możemy dowiedzieć się, że Apple odnotował największe w historii firmy przychody w wysokości 114,4 miliarda dolarów w pierwszym kwartale fiskalnym 2021 roku, co przekłada się na gigantyczny wzrost o 21%. Co ciekawe w dobie pandemii sprzedaż iPada wzrosła o 41%. Oznacza to, że konsumenci uważają, że tablet jest dobrym narzędziem do edukacji i pracy zdalnej. Sprzedaż komputerów stacjonarnych iMac wzrosła o aż 21% i to pomimo braku wprowadzenia zupełnie nowego modelu, na który czekamy od kilku lat. Wyniki finansowe przełożyły się na zysk netto w wysokości 15,8 miliarda dolarów.

Wszystko wskazuje na to, że Apple zaliczyło niezwykle udany rok nawet pomimo wielu przeciwności losu.

