iPhone nano - czy niespełnione marzenie Jobsa to iPhone 12 mini?

Do sieci trafiła stara korespondencja Apple. Wynika z niej, że w 2010 roku Steve Jobs chciał stworzyć mniejszego iPhone'a. Czy najnowszy iPhone 12 mini powstał, aby spełnić wolę byłego prezesa i założyciela Apple?

Do Internetu wyciekła właśnie korespondencja wewnętrza pracowników firmy Apple. Chodzi głównie o wiadomości e-mail, które mają już ponad 10 lat. Nie byłoby w tym nic dziwnego - takie rzeczy mają miejsce dosyć często, ale w tym przypadku mowa o ważnych wiadomościach mogących mieć wpływ na przyszłość firmy.

iPhone 12 mini obok iPhone 12 Pro Max Źródło: techadvisor.co.uk

Steve Jobs - założyciel Apple oraz ówczesny prezes firmy, na rok przed swoją śmiercią wysłał do współpracowników zaproszenie na spotkanie. Jobs planował na nim omówić kwestię nowego modelu iPhone'a - iPhone'a nano.

Zobacz również:

Oprócz samej nazwy wiadomości e-mail nie zdradzają żadnych szczegółów dotyczących urządzenia. Prawdopodobnie prezes Apple dopiero wpadł na pomysł iPhone'a nano i chciał omówić kwestię jego realizacji z najbliższymi współpracownikami.

Warto pochylić się nieco nad iPhone'm nano, ponieważ to bardzo interesujący projekt. W czasach, gdy Apple sprzedawało iPhone'a 3GS oraz iPhone'a 4 z ekranami o przekątnej 3,5 cala, wprowadzanie na rynek jeszcze mniejszego modelu można by uznać za szaleństwo. Musimy jednak mieć na względzie, że ponad 10 lat temu iPhone był naprawdę sporym telefonem, a większość komórek miało ekran o przekątnej od 2,5 do 4 cali.

Kopia wiadomości, w której wspomniano o iPhone nano Źródło: notebookcheck.net

Z historii doskonale wiemy, że Apple finalnie porzuciło plany budowy iPhone'a nano i przez kolejne lata przez długi okres czasu produkowało jedne z mniejszych flagowców. W zeszłym roku firma zdecydowała się na wprowadzenie malutkiego z dzisiejszej perspektywy iPhone'a 12 mini z ekranem o przekątnej 5,4 cala. Czy model ten był hołdem dla zmarłego prezesa firmy? Tego nie wiemy, ale jedno jest pewne - wyniki sprzedażowe nowego smartfona mówią same za siebie. Dobrze, że firma zrezygnowała z wprowadzenia mniejszego modelu w 2010 roku, ponieważ mógłby on okazać się kompletną klapą.