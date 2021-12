iPhone - sprawdź jak spersonalizować pasek stanu emotikonami [PORADNIK]

iPhone wraz z trybem skupienia otrzymał możliwość niewielkiej personalizacji paska powiadomień z wykorzystaniem emotikon. Pokazujemy jak wykorzystać emoji w iOS do modyfikacji paska powiadomień.

Smartfony Apple iPhone oraz tablety Apple iPad wraz z aktualizacją do iOS 15 oraz iPadOS 15 otrzymały zupełnie nowy tryb skupienia, który pozwala na tymczasowe wyłączanie powiadomień oraz dostosowanie pracy aplikacji do własnych potrzeb. Po uruchomieniu tego rozwiązania na pasku powiadomień obok godziny pojawia się emotikona księżyca.

Tryb skupienia w iOS 15 Źródło: macworld.com

Mało kto wie, że Apple pozwala na zmianę emotikon informujących o wejściu urządzenia w tryb skupienia. Nowa funkcja systemów iOS/iPadOS pozwala na ustawienie konkretnej ikony do poszczególnych trybów skupienia.

W dzisiejszym materiale pokazujemy jak zmodyfikować tryb skupienia tak, aby dodać do paska powiadomień inną emotikonę.

Jak zmienić emotikonę trybu skupienia?

Aby zacząć zabawę ze zmianą emotikon należy upewnić się, że nasze urządzenie pracuje pod kontrolą iOS 15/iPadOS 15 lub nowszego. Aby to zrobić należy przejść do Ustawienia > Ogólne > To urządzenie... i sprawdzić sekcję Oprogramowanie. W przypadku posiadania iOS 14 lub starszego należy zaktualizować system operacyjny w sekcji Uaktualnienia.

Aby ustawić niestandardową ikonkę sygnalizującą uruchomienie trybu skupienia w iOS 15/iPadOS 15 należy przejść do Ustawienia > Tryb skupienia. Z tej sekcji menu wybieramy plus w górnym prawym rogu i tworzymy własny tryb skupienia. W kolejnym kroku nazywamy nasz tryb skupienia i możemy wybrać jedną z 25 przygotowanych przez Apple emotikon. W następnych krokach kończymy konfigurację przechodząc przez kolejne ekrany.

Ustawienia iOS Ustawienia trybu skupienia Ustawienia utworzonego trybu skupienia

Po stworzeniu trybu skupienia wystarczy go uruchomić. Od teraz ustawiona przez nas ikonka emoji wyświetlać się będzie koło godziny. W przypadku, gdy iPhone korzysta z lokalizacji całość zostanie zastąpiona wskaźnikiem lokalizacji.