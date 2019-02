iPhone vs Android - kto rządzi na rynkach?

Nie jest żadną tajemnicą, że na rynku urządzeń mobilnych liczą się przede wszystkim dwaj gracze - Android i iOS. Który z nich jest bardziej rozpowszechniony i jakie są różnice ich popularności w poszczególnych rejonach świata?

Rynek globalny

Jeśli spojrzymy na rynek globalny - tu bez wątpienia rządzi Android. Według statystyk Statcounter, od stycznia 2018 do stycznia 2019 miał 74,45% rynku, podczas gdy iOS 22,85%. Pozostałe 2,7% to podział pomiędzy KaiOS (linuksowy system operacyjny, pomyślany jako następca Firefox OS) - 1,1%, Windows - 0,3%, Samsung - 0,28% i pomniejszych graczy.

Sprzedaż smartfonów na całym świecie utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. W porównaniu z poprzednim okresem nieco zwiększyła się w przypadku iPhonów - do 24,44%, podczas gdy Android zsunął się do 72,35%. Być może jest to związane z premierą nowych modeli iPhone - XS, XS Max oraz XR. Na początku roku najchętniej kupowanymi markami urządzeń mobilnych były produkty Samsungai Apple, ale w drugim kwartale 2018 udało się wejść pomiędzy nie Huawei. Jest to o tyle ciekawe, że na kilku dużych rynkach - jak USA - urządzenia tej firmy są zakazane ze względu na podejrzenie naruszania przez nie bezpieczeństwa i prywatności.

Prognozy na 2019 rok przewidują globalny wzrost udziału Androida do 86,3% i znaczny spadek iOS - do 13,6%.

Europa

W Europie zdecydowanie rządzi Android - według Statcounter ma 70,91% rynku, podczas gdy iOS tylko 27,95%. Co ciekawe, w listopadzie 2018 Andoid spadł do 64,57%, a Apple chwilowo podskoczyło do 33,84%. iOS jest najbardziej popularny w Wielkiej Brytanii - ma tam 51,4% rynku, wyprzedzając Samsunga (29,66%), Huawei (6,23%), Motorolę (1,87%) oraz inne marki. Inaczej jest w Niemczech, gdzie Samsung dzierży 43,12% rynku, wyprzadzając Apple (30,43%) i Huawie (13,1%). Dwaj giganci mają niemal równe siły we Francji - Samsung 37,86%, a Apple 33,06%. Huawei daleko w tyle - 11,97%, a Xiaomi zamyka stawkę z wynikiem 3%.

Ameryka Północna

Ameryka Północna to drugi po Chinach rynek zbytu smartfonów na świecie. Choć na krótki czas w 3. kwartale 2018 roku na drugiej pozycji znalazły się Indie - sprzedano tam wówczas 40,4 mln urządzeń, o 4 mln więcej, niż w USA i Kanadzie razem wziętych. W Indiach Apple uzyskało skromniutki wynik 3%, podczas gdy liderami były marki Samsung (24,38%), Xiaomi (21,43%), Oppo (9,07%). W Ameryce Północnej całkowicie inaczej - Apple mocno rządzi, mając 52,28% rynku, a Samsung z wynikiem 25,54% zostaje w tyle. W samych USA Apple ma 57,22% rynku, a Samsung 24.27%. Za nimi LG (5,49%), Motorola (3,66%) i Google (2,27%). Kanada to prawie to samo - Apple - 57,56%, Samsung - 25,77%.

Chiny

Największy rynek zbytu na świecie jest niezwykle istotny dla wszystkich czołowych producentów, a największe straty poniósł na nim w ostatnim roku... Samsung - i to kolejny okres, gdzie niezbyt mu się powodzi w Kraju Środka. Gwałtowny wzrost popularności chińskich producentów jak Huawei, Xiaomi i Oppo sprawił, że sprzedaż południowokoreańskich urządzeń poleciała na łeb i szyję, a do tego doszły pewne napięcia pomiędzy Chinami a Koreą, w której zainstalowano amerykański system rakietowy THAAD w 2017 roku. I dlatego w Chinach dominuje... Apple! 24,79% tamtejszego rynku należy do firmy z Cupertino, ale czuje na plecach oddech Huawei (23,02%), za którym gonią Xiaomi (11,09%) i Oppo (11,04%). Apple nie zaszkodziły w Chinach takie incydenty na świecie, jak aresztpowanie córki szefa Huawei w Kanadzie czy wojna gospodarcza z USA. Aczkolwiek coraz silniej widać nastroje anty-amerykańskie, więc 2019 może być dla Apple bardzo ciężki.

I to wszystko. Tak prezentuje się globalny podział najpopularniejszych systemów operacyjnych oraz marek smartfonów. A czy lepszy jest iOS czy Android? Brytyjczycy, Amerykanie i Kanadyjczycy twierdzą, że iOS. Europa jest przekonana do Androida, podobnie jak Hindusi, a Chińczycy są niezdecydowani, aczkolwiek w kolejnych miesiącach Android z pewnością zyska.